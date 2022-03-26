上海無症狀感染者爆增，中國宣布「動態清零」政策不變找出隱形傳播者

（中央社）中國官方今（26）日公布，新增1280例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診，另有4320例本土無症狀感染；其中上海無症狀感染爆增至2231例。

中國大陸這波本土疫情持續多時，中國國務院聯防聯控機制昨天下午在記者會透露，本月以來，全國累計報告逾5萬6000例本土個案，波及28省。

另據中國國家衛生健康委員會官網上午公布的數據，25日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1335例，其中本土病例1280例，以吉林省的1122例最多，其次為上海的38例；另有境外移入病例55例。

當天並報告新增4430例無症狀感染，其中境外移入110例、本土4320例。本土無症狀又以上海的2231例最多，吉林的1374例居次。

上海市25日的本土病例比前一天明顯增加，為此，上海多地即日起進行封控篩檢，其中感染人數最多的浦東區宣布，26至28日對全域封控街鎮所有人進行1次核酸檢測，其餘27個街鎮進行1次抗原檢測。

截至25日24時，中國大陸現有確診2萬7314例，累計治癒出院11萬36例，累計死亡4638例，累計報告確診14萬1986例。

動態清零方針不變，上海差別化篩查找出感染者

中國動態清零方針不變，因應COVID-19疫情，上海市對於風險不同區域差別化處理，重點區域採核酸篩查、非重點區域使用快速抗原檢測，旨在找出隱匿感染者。

上海市新冠疫情防控工作記者會今天上午舉行，官方作以上表示。

據《澎湃新聞》報導，上海市衛生健康委員會主任鄔驚雷表示，前幾輪篩查發現了多個感染者，接下來將對上海市各個街鎮依據不同風險採取差別化篩查處置，及時發現隱匿感染者，盡快實現社會面動態清零。

鄔驚雷指出，今天開始，將對重點區域展開核酸篩查、非重點區域採用快速抗原檢測。重點區域實施全域嚴格封控管理，落實人員居家隔離或待在單位不外出，展開1次核酸檢測。檢測結果未出來前，對區域內人員持續管控。

他說，在非重點區域將利用抗原檢測速度快的特點，有組織地展開1次抗原檢測，如果抗原檢測結果異常，將再進行核酸檢測。快速抗原檢測期間，居民非必要不外出、減少流動，做好個人防護，聽從各街鎮工作統一安排。

據《新華社》報導，國務院聯防聯控機制在25日防疫記者會上再次強調，堅持動態清零方針不動搖。

國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒在會上表示，目前全球新增確診病例連續第2週反彈，中國新增本土感染者數量仍處於高位，波及範圍持續擴大，疫情尚在發展階段，「要繼續堅持動態清零總方針不動搖，盡快實現社會面清零」。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，病毒變異株Omicron流行危害依然嚴重，傳播力高、感染人多，針對當前疫情形勢，力爭在短時間內做到動態清零，依然是最經濟、最有效的疫情防控策略。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺