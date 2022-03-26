保護力高、副作用低的Novavax疫苗將入台，施打資訊7個QA一次看

指揮中心指揮官24日證實台灣訂購200萬Novavax疫苗，未來可望有成為民眾第五款COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗選擇。

《聯合新聞網》報導，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，24日接受媒體訪問表示，Novavax疫苗已通過世界衛生組織認可，國內也有購買一批，「還需要取得食藥署EUA（緊急使用授權）認證才可施打。」

李秉穎在接受節目採訪時表示，Novavax與高端疫苗同屬於蛋白質次單元疫苗 ，經三期試驗的結果顯示，Novavax保護效力達到89％，與mRNA疫苗的95％相差不大，但副作用的比例則大幅降低，可免於mRNA心肌炎等副作用風險，僅有不到1％的施打者有發燒等副作用產生。

WHO團結疫苗臨床試驗將高端疫苗和Novavax納入團結實驗，截至今日為止，高端疫苗結果尚未出爐，但Novavax則是已獲得WHO認證，且可施打的年齡層向下擴展至12至17歲，但12歲以下兒童仍還在進行研究，未來也會申請疫苗相關適應症。

李秉穎表示，日前向世衛組織訂購一批Novavax近日有機會進來，但要成為台灣第五種COVID-19疫苗選項之前，仍要經過食藥署的EUA，後續才可由專家小組討論施打政策。

Novavax疫苗資訊整理

Novavax疫苗是哪裡來的

Novavax疫苗是美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）研發的疫苗NVX-CoV2373，Novavax疫苗為兩劑型，採蛋白質次單元技術，台灣的高端疫苗和聯亞疫苗也是採用相同技術研發。

施打對象

WHO專家小組建議疫苗施打對象為18歲以上人士。

儘管實驗中65歲以上對象數據有限，但專家小組考量數據指數對該年齡層為可接受的安全範圍，因此建議65歲以上民眾仍可以接種。據了解，Novavax兩劑疫苗對12－17歲青少年的防護效果超過80％，且無心肌炎相關個案，因此青少年族群也是此疫苗的重點使用對象。

我國目前的疫苗使用政策則是遵照專家建議，在取得EUA後，使用於18歲以上民眾之基礎劑／基礎加強劑及追加劑接種；換言之，第一劑、第二劑、第三劑或混打Novavax都可以；青少年族群則是建議視各國藥品監管單位及我國EUA核准情形，再行討論。

有多少保護力？

根據在美國和墨西哥進行的3期臨床試驗，Novavax疫苗不論對輕症、中症或重症的防護率均高達89％，面對變異病毒株Alpha、Beta和Delta也具有防護力。

李秉穎表示，蛋白疫苗效果跟mRNA疫苗保護力差不多，約80％至90％，mRNA效果95％，且蛋白疫苗安全性高，對於有嚴重不良反應的民眾是好選擇。

對Omicron也有保護力嗎？

根據初步數據顯示，Novavax疫苗針對Omicron變異株會產生免疫反應，可幫助對抗Omicron。

有哪些副作用？

Novavax臨床實驗顯示，常見的副作用包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、精神不濟等症狀。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。

陳時中24日說明，Novavax疫苗和高端疫苗皆屬次單位蛋白質疫苗，對易過敏者不良反應程度較低。針對會介意高端疫苗尚未獲WHO認證的民眾，Novavax疫苗可望成為另一項選擇。

李秉穎表示，根據實驗數據，Novavax僅有0.7％至0.8％的受試者產生發燒不良反應，無論是高端或Novavax發燒情況皆不超過1％。

哪些國家核准使用？

Novavax疫苗是第10支列入世衛緊急使用清單（EUL）的COVID-19疫苗。歐盟執委會在去（2021）年12月授權使用，成為歐盟可使用的第5種官方疫苗。

Novavax目前已取得36國批准的緊急使用授權，包括英國、德國、澳洲、加拿大等歐美國家。Novavax今（2022）年1月底已向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交申請。台灣食藥署也已收到EUA的申請資料，目前正在審查中。

施打間隔

參考各國核准時程及國內其他COVID-19疫苗接種間隔，基礎劑2劑間隔28天、基礎加強劑與第2劑基礎劑間隔28天、追加劑與最後一劑基礎劑／基礎加強劑間隔12週（84天）。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺