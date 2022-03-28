「矽盾」與「矽匕首」：俄烏戰爭4月將走向尾聲，烏克蘭經驗對台灣的重要啟示

3月只剩最後一週，由於俄軍後繼無力，烏克蘭戰爭可能最快在一週內就會走向結束，除非莫斯科發動總動員，否則4月就是烏克蘭戰爭結束的時間。

美國國防部的最新評估認為，俄軍在2月24日入侵前集結的超過15萬名兵力，已經首度降到90%以下；北約評估更樂觀，認為俄軍陣亡、受傷、被俘、失蹤的戰損總計高達4萬，是美國評估俄軍戰損的三倍。

不論美國或北約的評估，都確認俄軍損失持續增加，可能讓俄軍部隊無法持續執行戰鬥任務。現在俄軍除了在馬里烏波爾持續較高烈度的攻勢之外，基輔、哈爾科夫的攻勢已經緩和不少。比如在基輔外圍，烏軍剛奪回衛星城鎮馬卡利夫、伊爾平，變相呈現基輔地域的俄軍作戰能力低落。

俄軍在南方真能高歌離席嗎？

即使是俄軍推進較順利的南方戰場，俄羅斯也不見得可以完成階段性任務。俄軍首先就沒能打到敖德薩，聯通聶斯特河沿岸摩爾達維亞共和國（俄羅斯在摩爾多瓦邊境的傀儡國），吃下整個烏克蘭海岸線。從南面突破扎波羅熱的大縱深作戰更是早早被粉碎的幻想，左岸烏克蘭都吃不下，就更別提開進利沃夫截斷西方補給線。

到了現在，俄軍也不一定能攻下馬里烏波爾，烏軍在左岸烏克蘭海岸線仍保有作戰能力，甚至這兩天還在別爾江斯克摧毀俄軍登陸艦。赫爾松、梅利托波爾雖然扶植了傀儡市長，但澤倫斯基政府可沒閒著，在國際上厲聲指控俄羅斯企圖在赫爾松建立傀儡國，沒有給俄羅斯苟且妥協的空間。

赫爾松有多重要？這是俄軍目前奪下的最大城市，扼控聶伯河出海口，握有赫爾松才能確保左岸烏克蘭的海岸線與克里米亞，否則俄軍一天都不得安寧。然而烏軍展開反擊行動以來，不只保住敖德薩、奪回尼古拉耶夫，現在更激烈攻擊赫爾松俄軍。《紐約時報》根據衛星影像分析，俄羅斯已經移除赫爾松所有飛機，可見當地俄軍的困境越來越大，烏軍士氣卻不減反增。

俄軍從一開始就是在跟時間作戰，士氣、天氣、經濟、國際局勢都不利俄羅斯。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 基輔近郊的烏克蘭士兵

俄軍前線補給難如登天

打到現在，烏克蘭政府聲稱境內俄軍只剩三天補給，但烏軍也面臨反坦克飛彈、防空飛彈耗盡的問題。烏克蘭的問題不嚴峻，東歐各國高層輪流出現在基輔，持續證明西方往基輔的交通線安全，瑞典與英國24日還分別加碼了5000具反坦克武器跟6000枚飛彈，只是物資運到前線的時間差還是會令人捏把冷汗。

俄軍的敗退幾乎已成定局，除非普亭有辦法擺平政治壓力，不計人命與經濟損失將戰爭長期化，否則3月底以後天氣會越來越暖和，烏克蘭白俄羅斯邊境的沼澤地帶一旦恢復泥濘，基輔周邊俄軍就會失去機動能力，更不可能透過包圍基輔逼降澤倫斯基政府。何況各地烏軍反攻勢頭正猛，俄軍只怕越打越深陷泥淖。

所謂戰爭的長期化，頂多能拖幾個月，俄軍終究難以補充兵員與武器，財政也無法支持。

最近這半個月內，基輔捕捉了大量俄羅斯間諜，俄軍少將戰死四人，政府高層人事動盪，中低階軍官跟士兵更是損失慘重。車臣部隊脫離了戰場不只是笑話，更凸顯出莫斯科動員力衰退，現在俄軍只有從納卡地區、敘利亞、利比亞能較快集結的部隊和傭兵，但這些士兵的素質較差，而且無法彌補載具、武器與彈藥的損失。

而且國際制裁正逐漸發酵，3月23日已經出現第一家未能在期限前支付其外幣債券的俄羅斯公司，鋼鐵製造商Severstal，接下來俄羅斯企業的違約連鎖只會越演越烈，直到整個俄羅斯財政與經濟崩潰。雖然普亭24日宣布天然氣交易要用盧布，成功讓盧布止跌，這也無法解決西方資本與技術抽離俄羅斯的問題。俄羅斯政府限制股市交易，就證明莫斯科金融官僚對投資人的想法心知肚明，卻只能硬著頭皮繼續幹。

就算俄軍不怕死，也不用領薪水，嚼樹皮啃樹根就能繼續作戰，沒有武器也是白搭。現在烏俄兩國都有嚴重的武器製造問題，但是烏克蘭失去烏東地區的工業區可以慢慢重建，俄羅斯電子零件庫存見底後，就算去求中國也拿不到同樣品質的晶片。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

台灣的影響力，台灣的課題

烏克蘭戰爭證明現代戰爭攻略完整建置軍隊與巨型城市的困難，澤倫斯基更是天才般的展現出媒體戰可以怎麼爭取國際援助與制裁。龐大的現代化軍隊要入侵他國，必須先建立漫長補給線、抵抗國際制裁，還得有效欺騙國內民眾，這些經驗對台灣都有重要啟示。

尤其看到俄羅斯將能源武器化的過程，以及台灣禁運晶片對俄羅斯科技業與武器製造的毀滅性打擊，我們更可以思考台灣「矽盾」與「矽匕首」的可能性。雖說單憑矽盾或矽匕首也不可能完全嚇阻中國侵略者的野心，但是將台灣高科技產業納入安全戰略中，增加台灣經營國際關係的彈性，這已經是全球化時代的必要思考。

烏克蘭戰爭已經開始階段性的收尾，但歐洲戰略格局已經改變，這一戰對人類歷史的影響會非常大，影響範圍還沒辦法估算，只能猜想。烏克蘭將加入歐盟，俄羅斯則可能變得更加孤立不透明，除非俄羅斯發生西方支持的政變。然而普亭下台後會不會出現更危險的政權、莫斯科抑制力下滑會不會導致非法武器氾濫與恐怖活動增加？中國不需分心大量北方事務，會不會讓印太地區壓力更大？

普亭可能會下台，但俄羅斯國家眼看還不會瓦解，甚至俄軍退出烏克蘭戰場後，莫斯科說不定仍能維持國內秩序，屆時西方更難運用工具制裁更孤立的俄羅斯，只能眼睜睜看中俄聯盟坐大，助長全世界獨裁者的氣焰。