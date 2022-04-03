【音樂】「東方雲雀」蔡幸娟：20世紀80年代後期，台灣樂壇指標女歌手之一

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

Delphine蔡幸娟，「東方女孩」、「東方雲雀」，3月18日生日快樂。

誕生在「想當然爾」的古都台南六甲（La̍k-kah），與司法院前大法官蘇俊雄（陳水扁、馬英九與蔡英文總統的老師）先生同鄉，九歲時贏得台南跨七縣市歌唱大賽的錦標，11歲那年，為了還清父親的賭債，開始於府城各大西餐廳走唱以貼補家用。至今40餘年的歌姬生涯，蔡幸娟難以超越的演唱實力與舞台魅力，真的，別無第二人選。

14歲，西元1980年的8月，那時蔡依林還沒來地球報到，廣末涼子才剛滿月不久，在名音樂人吉雄老師的賞識下，蔡幸娟正式和唱片公司簽約出道；一個月之後，首張個人專輯《蔡幸娟東方雲雀》甫發行不久，才國中二年級的她，隨即以單曲〈夏之旅（走在鐵路旁）〉強勢問鼎當時華視《綜藝100》流行音樂暢銷排行榜的冠軍寶座。

歌聲美、顏值佳，更引來歌迷間的討論熱潮。是，台南，一個當時可能被「天龍人」視為化外之地、沒有重大建設的老邁城市，仿東方傳統式建築的「中國城」也尚在興建中，蔡幸娟宛如脫俗仙子般翩翩降臨，餘音縈繞聲不歇，統轄歌壇半邊天。

走在鐵路旁，我背著吉他。 老牛對我望呀，和風來作伴。 一步一步走呀，一聲一聲唱。 炊煙多瀟灑呀，陪我走回家。

西元1982年，蔡幸娟受邀登陸香江，發表第一張香港版國語大碟《忍耐》，亦參與國產電影《男女合班》的演出與主題曲的灌錄作業；又歷經轉換老東家與電視台實況演唱的淬鍊後，西元1988年的《夢中夢》，22歲的蔡幸娟，「總算」推出了台語錄音室專輯。

別忘了，那個時候的台語被稱為「閩南語、方言」，學校除了不建議使用方言溝通之外，也積極鼓勵大家說「國語」，班上還設有專門的「國語推行員」呢（捲舌）。

藉由精湛出色的國（華）語、台語雙聲道演唱實力，以及完美詮釋中國風小調的功力，蔡幸娟，粉絲口中的阿娟，成為了西元20世紀80年代後期，台灣樂壇的指標女歌手之一，更在錄音帶裡、收音機旁，陪伴著莘莘學子、花樣少女們度過漫漫長夜。

後來「中國娃娃音樂工作室」的創辦，第一張自製專輯《是雨還是你》的問世，搭配稍早出版的《東方女孩》，從巴黎到上海，愛情乍然又降臨到一個不斷下雨的城市…啊，還有最經典的《半點心》，那是飄著細雨，孤單又寂寞的失眠夜，盞盞街燈，猶如忠誠的侍衛，默默佇立，望著疾駛而過的街車。

你真的快樂嗎，你低頭不說話。 愛情永遠是手中沙，誰能把它留下。 你還會想我嗎，你依然不說話。 愛情就像夢中花，醒來後都是假。

真真假假、虛幻如煙花的西元1993年，「辜汪會談」二老聊什麼？破冰？接觸？邁向統一？俄羅斯「紅場」兩大權力核心，葉爾辛（Boris Yeltsin）跟副手魯茲柯伊（Alexander Rutskoy）的鬥爭白熱化，加上中華民國海軍上校尹清楓的遺體被發現，今日回顧歷歷，拂手唏噓嗎？

不，清澈如鏡，果真一切都是花中影、杯中弓。

西元2005年到2008年間，蔡幸娟與鄭進一共同在「八大電視台」主持歌唱節目《台灣望春風》，於製作團隊用心的製播與優美的歌曲陪襯下，介紹了台灣島上數不清的諸多好聲音與不朽名作，也接連三屆榮獲電視金鐘獎「最佳歌唱綜藝節目獎」的殊榮。

想想，對比現在眾多職業歌手，所謂天王、天后、天才等，仰賴電腦提音或提詞輔助，其唱腔內的不知所云又裝神弄鬼，假哭又做作，坦言之，Delphine，她的歌聲，確實難有後輩能以匹敵。

看著電腦螢幕前昔日的專輯MV一一轉為數位化呈現，那種悸動與驚喜，多少無知、青澀的回憶湧上心頭，就像再一次「重溫」素某人於《霹靂狂刀》中所施展的「怒火燒盡九重天」，淋漓盡致、毫無冷場的暢快，想想，已經是西元1993年的事情了。

死忠粉絲如我，就這樣。

本文經〈方格子〉授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航