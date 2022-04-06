2022/04/06,
歷史

「中世紀最後的騎士」馬克西米連一世：神聖羅馬帝國難得的治世明君，也是沉溺酒色的花花公子

「中世紀最後的騎士」馬克西米連一世：神聖羅馬帝國難得的治世明君，也是沉溺酒色的花花公子
Photo Credit: Albrecht Dürer @ public domain

我們想讓你知道的是

馬克西米連一世。「牡羊王」的代表，3月22日的知名壽星，作為「神聖羅馬帝國」千載歷史上難得的治世明君，是學者、詩人，也是統帥、名將，但卻也是沉溺酒色而鮮難自拔的花花公子。

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

人民、諸侯必須團結一致，守護國家並抵禦外族的侵犯，否則只有滅亡一途。

換句話說，就是「同胞須團結，團結真有力。」

「中世紀最後的騎士」，馬克西米連一世（Maximilian I，1459－1519）。

「牡羊王」的代表，3月22日的知名壽星，作為「神聖羅馬帝國」（HeiligesRömisches Reich）千載歷史上難得的治世明君，是學者、詩人，也是統帥、名將，但卻也是沉溺酒色而鮮難自拔的花花公子。出生在維也納的馬克西米連，有生之年以君主之尊的高度與遠見，親自挑選子女們合適的婚配對象，並與各盟國皇室間建立起密不可分的聯姻關係。

尤以其子費利佩（Felipe I el Hermoso）與西班牙公主胡安納（Juana I de Castilla）的跨國婚配，加上巧妙又帶些幸運的國際情勢推波助瀾下。長孫查理五世（Karl V）將馬克西米連自身的血脈網絡散佈到了整個歐洲大陸，進而孕育出日後赫赫有名的「哈布斯堡王朝」（Habsburg）。

在此一或稱「日不落帝國」的版圖中，馬克西米連先是將法國北部，延伸荷蘭、比利時的領地通通併入己身領地之下，而查理五世的崛起，更將西班牙全境、義大利南部的西西里島、薩丁島、拿坡里王國，乃至於西班牙於美洲的殖民地盡收麾下。

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Photo Credit: Bernhard Strigel @ public domain
馬克西米連一世的家庭

往後的幾個世紀裡，由哈布斯堡王朝一系所出帝皇將相，也幾乎統御了歐洲大陸（包含匈牙利、波西米亞等），甚至還短暫登基墨西哥皇帝（Maximiliano I）。同時亦擁有著難以超越的輝煌霸業，主導了歐洲的近代史輪廓，因此馬克西米連一世也被不少歷史學家們讚譽為歐洲國家雛形的奠基者。

充實、愉悅又熱情洋溢的一生…不停投入戰鬥之後，緊接著又是馬不停蹄地戰鬥，雖然過程中有期待與幻滅，但確實將迎來轟轟烈烈的凱旋。

馬克西米連剛出生時，占星師對他的一生做出了上述預言。

本身熱愛藝文，又喜歡戎馬爭戰的馬克西米連一世，在位期間除了致力提升火炮技術，讓帝國火炮兵成為沙場上戰無不勝的主力部隊之外，更精心研製專屬的鎧甲製作風格。

公務歇閒之餘，他也積極參與詩詞、文章的創作，不只提筆寫下自傳作品，大力贊助藝術活動，也在西元1498年時設立了「維也納宮廷禮拜堂少年聖歌隊」，伴隨他四方征討，並提供零時差的音樂饗宴。

如今，聖歌隊以另外一個稱號享譽全球，從早期的20人到突破百人的規模編制，那就是大名鼎鼎的「維也納少年合唱團」（Wiener Sängerknaben）。

此外，更早的時日，馬克西米連一世為求領地裡各種通訊、戰況的傳輸便捷與即時掌控，下令開設了從維也納、巴黎到布魯塞爾的公文傳遞路線，爾後更成為了德意志「帝國郵政」（Reichspost），甚至是現代郵務系統的濫觴。

喜愛深入各地以了解民情，並與馬克西米連一世所統轄領土裡的各民族建立深厚的邦誼，他以尊重每一個地方的傳統方言文化出發，並經由自學與練習，這位皇帝竟然精通了「10」種語言，包含了拉丁語、英語、法語、德語、西班牙語、義大利語和弗萊芒語（Vlaams；使用於比利時、荷蘭與法國間）等。

「Maximilian der Große」，隻手讓皇室的榮光宛如白晝朝陽，我想無論是使用「unmatched」或「hitherto unimagined」等詞彙來形容馬克西米連一世的功績與偉業時，應該都不為過吧。

本文經〈方格子〉授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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