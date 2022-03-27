俄烏戰爭近況：烏軍光復東北邊城，人道走廊談判未果，拜登波蘭演說譴責普亭是「屠夫」

俄烏戰爭已經持續超過一個月，在這個週末，部分城市仍受到圍困，北部城市切爾尼戈夫的空襲又導致44人重傷，烏克蘭正在積極進行人道走廊的談判。另一方面，烏軍重新奪回烏克蘭東北部的托斯提也納，收復這個最早落入俄軍手中的城市之一。

美國總統拜登親訪波蘭和烏克蘭邊境，他在波蘭演講時譴責俄羅斯總統普亭是一個「屠夫」，媒體認為這是拜登在戰爭開打以來，最具挑釁意味的一場演講。

切爾尼戈夫又遭空襲，人道走廊談不攏

被俄軍圍困的烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）持續遭受空襲，根據《半島電視台》的報導，空襲又導致44人受重傷、其中有3人是兒童。市長阿特羅申科（Vladyslav Atroshenko）26日在國家電視台上表示，由於這座城市已經被俄軍封鎖，因此無法將傷者疏散到更安全的地方進行緊急治療。

炸彈摧毀了切爾尼戈夫的兩所學校、體育場、博物館、幼兒園和許多家庭。阿特羅申科補充，估計已經有200名當地居民被殺，多達13萬人在猛烈的轟炸之下缺水缺電，而28萬居民中已經有一半以上都逃離這座位於白羅斯邊境附近的城市。

因此，烏克蘭在昨（26）日積極與俄羅斯進行人道走廊（humanitarian corridor）的談判，人道走廊的設置是為了讓傷者、平民有安全的通道，離開尚有衝突的地區，根據《ABC》的報導，烏克蘭官員表示，雙方目前已經就10條人道走廊達成協議，但俄羅斯方面目前還沒有核實這項消息。

受到圍困的馬里烏波爾（Mariupol），數週以來一直受到猛烈轟炸，想要逃離的平民只能搭乘私有車輛離開，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，是因為俄軍不允許公車經過檢查站，烏克蘭先前試圖安排的安全通道也都沒有成功，目前仍有10萬人需要從當地撤離。

烏軍奪回東北部城市，俄羅斯丟下軍事設備離開

另一方面，烏克蘭東北部的另一城市則傳來好消息。

（中央社）烏克蘭今（27）天表示，烏軍已重新奪回東北部近俄羅斯邊界城市托斯提也納（Trostianets）。俄羅斯入侵烏克蘭已有月餘，托斯提也納是最早落入莫斯科手中的城市之一。

法新社報導，烏克蘭國防部在社群媒體援引第93旅的戰報說：「蘇米地區（Sumy）城市托斯提也納已自俄羅斯占領中光復。」

國防部聲明說，俄軍已逃離托斯提也納，將武器、裝備和彈藥都拋棄在後。

從國防部公布的多張照片中可看到，烏克蘭士兵和百姓站在嚴重毀損的建築物前，一些看似是俄軍丟下的軍事設備，以及一個寫著托斯提也納的路牌。

托斯提也納位於蘇米市與哈爾科夫（Kharkiv）之間，戰前人口約2萬人，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，即遭受俄軍密集攻擊。

莫斯科對烏克蘭的攻擊行動目前大致已停滯下來，並無重大進展；烏克蘭軍隊甚至已能在某些地方進行反擊。

烏克蘭在數個地區對俄軍展開反擊以來，這次奪下托斯提也納，會是烏軍最重大斬獲之一。

拜登與波蘭進行雙邊會談，譴責普亭「屠夫」

與此同時，美國總統拜登（Joe Biden）親訪波蘭和烏克蘭邊境，並與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在首都華沙舉行雙邊會談。根據《衛報》報導，拜登在波蘭演講時譴責俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是一個「屠夫」，並警告西方國家必須為未來的長期抗戰做好準備。

「看在上帝的分上，這個人不能繼續掌權」，《衛報》指出，拜登在戰爭開打以來最具挑釁意味的演講中說道，「這是人類最古老的衝動之一，使用暴力和假消息來滿足對絕對權力和掌控的渴望，這無異於直接挑戰二戰結束以來建立的國際秩序」。

不過，在拜登的演說結束後，美國官員強調，拜登在談論的是普亭不能擁有對烏克蘭領土和更廣泛區域的權力。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航