19世紀非洲木雕面具在法國以破億天價成交，拍賣場外加彭人抗議殖民者應歸還文物

（中央社）一具來自非洲中部、可溯至19世紀的木雕面具今（27）天在法國以420萬歐元（約新台幣1億3423萬元）成交，無視拍賣現場外一群來自非洲加彭的抗議人士疾呼文物應歸還。

法新社報導，這個原是加彭方族（Fang）在慶典使用的罕見Ngil木雕面具，今天在法國南部城市蒙貝列（Montpellier）拍賣時成交，價格遠高於原估的30萬至40萬歐元（新台幣958萬至1278萬元）。

一名自稱是蒙貝列當地加彭社區的男子在拍賣室後方形容「拍賣猶如銷贓」男子身邊圍繞著好幾名加彭同胞。

抗議男子說：「我們將提出告訴，這是我們來自方族地區的祖先，我們要收回這件文物。」他形容這面具是當初「殖民者的不義之財」。

拍賣商朱塞皮（Jean-Christophe Giuseppi）表示，據他所知，這個拍賣「完全合法」。

抗議人士後在保全人員陪同下平靜地離開拍賣大廳，但繼續抗議這件非洲珍貴文物被拍賣。

連同酬金等相關額外費用，木雕面具得標買主總計需支付525萬歐元（約新台幣1億6778萬元）。2006年時也有一個類似的方族面具以209萬歐元（新台幣6679萬元）在巴黎拍賣成交。

根據藝術品拍賣刊物《La Gazette Drouot》的資料，一直到20世紀初，Ngil面具一直是傳統加彭方族社會中，具有司法權力的工具，並會在淨化儀式中使用，只有極少數面具流傳出來。

A ngil mask, once used to deliver justice through the spirits of #Fang ancestors, collected between 1917-1918 by a colonial officer in #Gabon, and hidden away in a French attic for decades, is coming up for auction in March! #Art pic.twitter.com/9WuiaRzCON — Harrods Gallery (@Harrodsgallery) February 17, 2022

出現在本次拍賣會的面具上，前額張開成心形設計，並有長鼻子、幾乎沒有切口的小眼睛，還有與下巴融合的嘴巴，因此這是非常罕見的面具。

主辦方指出，目前只剩下10幾個這樣的面具，主要保存在博物館裡，這讓出現在市場上的面具更加引人注目。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航