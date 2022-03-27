2022/03/27,
醫療

今日本土新增83例，其中50例為新竹宿舍群聚；特定娛樂場所新規，沒有3劑接種證明不得進入

今日本土新增83例，其中50例為新竹宿舍群聚；特定娛樂場所新規，沒有3劑接種證明不得進入
Photo Credit:指揮中心

我們想讓你知道的是

今日確診數最多的案例是新竹縣一家公司，範圍包括新竹縣、新竹市、桃園市工地和宿舍，總共68人的宿舍中，目前採檢確定PCR陽性的有50位。

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增203例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為83例本土個案及120例境外移入（88例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今日的本土病例數，是從去年6月27日以來最多的一天，本土新增69例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

新竹縣公司宿舍50名確診

指揮官陳時中在記者會上分別說明本土案例分佈，其中確診數最多的案例是新竹縣一家公司，範圍包括新竹縣、新竹市、桃園市工地和宿舍，總共68人的宿舍中，目前採檢確定PCR陽性的有50位。

之所以會安排採檢，是因為前一天有移工出現感冒症狀，對56名移工快篩後發現44名陽性，因此昨（26）天晚上半夜安排整個宿舍區做PCR，最終47名泰國籍、3名本國籍人員確診，CT值介於16.4-29.6之間，擴大匡列採檢後又增加2位陽性，分別是非住宿的員工以及其同住女友。

陳時中表示，這個群聚到目前為止共有52名陽性，勞動部方面則配合泰語的翻譯，積極配合疫調。這整個場域是不是有幾個工班之間的交互傳染，還要進一步匡列採檢確認，不過這是一個密集度非常高的群聚，因此必須提高警覺。

基隆特定娛樂場所牽涉27確診、台東新增4例不明源頭

除了這個陽性率很高的群聚外，陳時中表示，另外一個比較擔心的社區個案，是基隆的一個場域內，從起頭的案22595到今天總共是27例，有8名場域的工作人員、8名員警、7名顧客、4名有接觸者的親屬或同學，這個案例牽涉的地點比較複雜，基隆也積極設立社區採檢站。

台東新增4名確診，4人都是同住和非同住家人，指標個案是案22849，確診者包括一名一歲小孩、其姨婆和舅公，從這幾位的CT值看來，比較像是被小孩子傳染，但小孩子平常都交給姨婆照顧，目前初判比較有可能是從不同住的家人或照顧者傳回家裡面。

另一個因陪病檢驗出的指標個案案22701，今日新增4名確診，包含一起爬山的朋友，和其中一名朋友同職場的2位同事。

高雄某化工廠的群聚案，在職場部分也相對比較收斂，這兩天都沒有新增案例。今日此群聚案新增的2例，是職場和確診者家人陰轉陽，都是在居隔期間的案例，對社區的威脅相對小。本次群聚的從案22394開始都是新的、沒出現過的基因定序。

樹林新北科技公司也多了2個案例，是被匡列的案22564友人和他的朋友，都是匡列採檢陽性，對社區影響還需要再評估。

特定娛樂場所新措施，沒打3劑的顧客不可進入

針對基隆某場域的群聚案，指揮中心也對於這類出入的人比較複雜的場域，祭出新的措施。這些場域都不免和特定娛樂場所有相關，尤其是有陪侍行為的，所以要求全國進入特定娛樂場所的顧客，都要提供至少接種3劑的證明，沒有接種3劑都不得進入。

而特定娛樂場所的工作人員、從業人員和流動工作人士，如果第2劑已經打滿3個月就要打第3劑，否則不能進入場所內。此外，全國上述工作人員，即日起到30號都要每週進行一次快篩，陰性才能提供服務。

陳時中表示，基隆約220家停業的小吃店、卡拉OK工作人員，在復業後應具3天內PCR陰性證明，兩週內每兩天進行快篩，每週進行PCR一次，要在熱點的區域即時把可能染疫的人找出來，所以做週期性的篩檢，並盤點相關工作人員進行造冊，逐日更新。

副指揮官陳宗彥指出，由於基隆市警局有8位員警確診，因此全部的員警都會做一次採檢，現階段基隆市港務警察、刑事局保一總隊隨時協助基隆市的治安。

陳時中表示，在這次群聚中，基隆市市長林右昌會隔離10天，一方面日前在頒獎場合警察很多，市長在台上因為要頒獎所以沒有戴口罩，有可能會有其他人確診；另一方面，林右昌認為市長本身要做最高規格的防疫，才能夠做大家的表率。

針對近日新增的案例，專家小組召集人張上淳表示，這一波幾乎都是輕症、也有相當比例打過疫苗，有打過或是打2劑、特別是打3劑，幾乎都是輕症或是無症狀，呼籲大家盡量早一點去打疫苗，打了疫苗即使不小心感染，對自己也都有很好的保障。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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