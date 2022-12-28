司法院民調：全程參與的國民法官在實際體驗後，對司法審判「非常信賴」從2成提升至近6成

國民法官新制將於明（2023）年1月1日正式施行，司法院昨（27）日公布最民眾對國民法官制度認知民調結果，有81.3％的受訪民眾知道國民法官制度，83.0％的受訪民眾認同國民法官制度可以讓司法更好。

司法院也請幾位曾在模擬法庭中擔任國民法官的民眾透過影片現身說法，藉由他們從擔心排斥到認同支持的心路歷程，讓未來有機會擔任國民法官的民眾，了解到不需要懂法律也能參與審判；每位國民法官的想法都很重要，法官會盡力提供必要協助，希望透過影片消除疑慮與不安，增進民眾擔任國民法官的信心。

司法院民調：83%認同國民法官可讓司法更好

司法院說明，依據此次民調結果，有81.3％的受訪民眾知道國民法官制度，相較於2年前（109年12月）的民調結果，認知度上升25.3％，進步幅度達45.2％；另有83.0％的受訪民眾認同國民法官制度可以讓司法更好，相較於2年前（109年12月）的民調結果，認同度上升19％，進步幅度也達29.7％。

此外，有61.5％的民眾願意擔任國民法官，分析國民法官願意擔任國民法官的前三大理由，分別是：

提供審判不同角度的多元觀點：86.2％

讓司法更透明：84.7％

讓社會上的不同意見可以互相交流理解：83.2％

另民眾可以配合參與審判的天數，則以3天以內為最多（34.1％），但若以國民法官正常需要4-5天的審判天數來觀察，包括回答「多少天都願意配合（16.7％）」、「超過30天（0.9％）」、「16-30天（1.5％）」、「11-15天（2.5％）」、「8-10天（3.5％）」、「6-7天（10％）」、「4-5天（10.8％）」的民眾加計結果，則有45.9％的民眾可以配合。

司法院發言人張永宏處長表示，依據民調，全程參與的國民法官、備位國民法官在實際體驗後，表達強烈參與意願者是7成5以上，顯示參與民眾對制度的肯定與支持；而民眾越了解制度，對於司法審判也有更高的信賴，如參與前民眾表達其對司法審判「非常信賴」僅21.76%，而全程參與審判後的國民法官、備位國民法官，表示對司法審判「非常信賴」則提升至58.56%。

司法院刑事廳長李釱任說明，調查結果也顯示，全程參與民眾認為最需要政府提供的協助有「審判前法官對法律原則與法律解釋的說明」、「事先寄送制度簡介說明資料」及「審判中法官對案情與爭點的說明」等，可見國民對參與擔任審判職務有高度使命感，最為關心能否善盡國民法官的職責。

本次民調是於111年11月1日至11月21日實施，由循證民調有限公司執行，使用「電腦輔助市場行銷調查系統（CAMI）」進行電話（市話+手機）訪問，有效樣本為1068份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

司法院及所屬法院為增進民眾對於國民法官制度的認知度與認同度，過去2年間，先後透過高鐵、台鐵、捷運廣告、職棒賽事宣導、ATM待機畫面、博物館特展、宣導影片、大規模路跑活動、深入校園、職場、市場、商圈進行宣導、辦理模擬法庭等方式，加深民眾印象、擴大觸及層面，希望各行各業的民眾都能夠熟悉國民法官制度，並樂於擔任國民法官。

司法院表示，在新制上路後，仍將針對民眾對於擔任國民法官的各種疑慮，加強說明，減少阻力，以期制度順利實施。

國民法官現身說法：大家不同生活經驗和觀點彼此激盪

司法院昨天也發布「國民法官，其實我們都可以篇」影片，邀請不同領域的人員分享擔任國民法官的經驗，當中包含社工師、醫師、退休人士、健身房行政業務、工程師等。

司法院表示，希望藉由他們從擔心、排斥到認同、支持的心路歷程，希望讓未來有機會擔任國民法官的民眾，了解到不需要懂法律也能參與審判，每位國民法官的想法都很重要，法官會盡力提供必要協助，希望透過影片消除疑慮與不安，增進民眾擔任國民法官的信心。

影片中，黃先生表示，因為大家都素人，對這個東西本身都是沒經驗的，所以就是要讓「原來的想法」能表現出來。許小姐則表示，過程中職業法官都很細心地告訴國民法官下一個步驟是什麼，然後還有一些在檢辯雙方在辯論的時候，法官的都解釋很到位。

陳先生則分享，親自當國民法官之後，才會知道其實判案的兩難，認知到其實「法官也是人不是神」，國民法官可以來分擔法官這方面的負擔。周小姐則描述，在評議的時候，大家會提出觀點，然後每個人分享自己認為應該要給多少刑期，「我們需要的不就是大家不一樣的觀點；不一樣的生活經驗；不一樣的一個想法，去激盪出一個新制度推進嗎？」

陳小姐說也表示，雖然對法規法條真的是不懂，可是現場的人（此指職業法官）是專業的，不需要害怕，而且每個國民法官可以提供自己的觀點。

到場的劉小姐則分享擔任國民法官的經驗，她表示，一開始對於擔任國民法官是懷疑的，「沒有法律專業背景的人，真的可以做好國民法官嗎？」但在全程參與模擬法庭後，也進一步深刻體會到，台灣的司法經常被認為是不接地氣的，「到處都能看到恐龍法官」；但將來民眾可以直接參與審判，近身了解、參與司法審判運作，或許還是會有批評，但這些批評會是比較有所本、比較貼近真實的。

她並表示，新制度上路，不可能是完美的，需要全民共同付出與參與，她也相信擔任國民法官的民眾會嚴正地看待自己的職責，積極地維護公平正義。

依《國民法官法》的規定，從2023年1月1日起，所有年滿23歲的中華民國國民且完成國民教育者，原則上皆有機會被抽選擔任國民法官、參與案件審理，由6位國民法官與3位職業法官在法院組成合議庭「合審合判」，一起上法庭審判。

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核稿編輯：翁世航