桃園大潭電廠爆移工群聚感染，台電：人員分流、不影響發電運轉

桃園大潭電廠負責部分抽水機房、排水暗渠工程的移工爆發群聚感染，染疫移工白天在大潭電廠工區施工，下班返回新竹新豐鄉宿舍，已知足跡遍佈遠北竹北店、便利商店及新豐市場，目前已經配合勞動部翻譯積極疫調中。

由於本土案例數增加，中央流行疫情指揮中心於週日加開記者會。指揮官陳時中指出，確診數最多的群聚案是新竹縣一家公司，範圍包括新竹縣、新竹市、桃園市工地和宿舍，總共68人的宿舍中，目前採檢確定PCR陽性的有50位。

根據《中央社》報導，新竹縣政府昨（26）晚接獲通報，位於新豐鄉的移工宿舍多人出現感冒症狀，經有關人員漏夜擴大採檢，截至今（27）日已經確定52人確診。

陳時中在記者會中指出，其中有47名泰國籍、3名本國籍人員，CT值介於16.4和29.6之間，另外2名分別是非住宿的員工以及其同住女友。勞動部方面配合泰語的翻譯，積極配合疫調，由於是密集度非常高的群聚，陳時中呼籲必須提高警覺。

新竹縣長楊文科指出，染疫移工為承攬桃園大潭電廠工程的中華工程公司，派駐電廠施工的泰國籍移工，他們白天在大潭電廠工區施工，下班返回新竹新豐鄉宿舍，感染源頭仍在透過疫調釐清中，目前已知的足跡包含遠百竹北店、全家、711便利商店，以及新豐市場、大樹連鎖藥局等等。

根據《中央社》報導，桃園市長鄭文燦在接受媒體聯訪時表示，移工上班時是以搭乘交通車的方式，團進團出前往桃園大潭電廠進行擴建工程，主要負責7號、8號、9號機組抽水機房和排水的暗渠工程，和擴建工程的主體有所區隔。

台電發布公告解釋，本次發生群聚感染的承攬商移工，超過9成都已經完成3劑疫苗接種。無論是工作範圍還是宿舍，都與負責主發電設備的移工不同，且雙方工地有相當距離、動線也有分隔。

為了避免影響範圍擴大，台電已經全面停止相關工作區域的人員進出，全面展開大潭工區大潭電廠台電員工和主發電設備施工人員的快篩，並進行工作場域和移工宿舍的清消。

台電強調，本次爆出移工確診的大潭新建工程區域，與大潭電廠運轉區域，兩者彼此獨立並設有圍籬，人員由不同大門進出，各自進行管制。目前電廠方面已加強管制，包含分艙分流、異地辦公，控制室人員進出實名制管制、電話交班，非相關工作人員禁止進出等等，確保發電運轉不受影響。

陳時中表示，在移工場域所發生的群聚，往往因為同宿舍、造成染疫的密集度較高。不過，指揮中心發言人莊人祥指出，國內移工接種疫苗第一劑涵蓋率為96.9％、第二劑90.4%、第三劑36.7%，陳時中提到，陸續間隔滿12週後，第三劑的接種率也會追上來。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航