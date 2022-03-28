【藝遊嚮導】3/29~4/04：台灣祭、仲夏夜汁夢、榮情蜜意張國榮影展，本週還有哪些精彩藝文活動？

繼大港開唱後，人生的音樂祭絕對少不了《台灣祭》，4月相約墾丁一起享受激情與碰撞，為我們的聽團人生續寫精彩扉頁。另外，備受國際矚目的「台北表演藝術中心」試營運囉！想看看它獨特外表與吸睛的劇場設施嗎？台南人劇團《仲夏夜汁夢》邀請你走進全台最大實驗劇場空間「藍盒子」，享受狂妄、囂張、娛樂十足的音樂劇時光。

還有以多元音樂結合說書的《莫泊桑親子丼》、山海繪畫《李義弘：回顧展》，與講述白恐政治犯與國家權力間兩面的矛盾關係的《縫—洪鈞元個展》，還想知道更多精彩的藝文活動嗎？趕快跟著藝遊嚮導看下去！

表演藝術

名稱｜北藝中心試營運：台南人劇團《仲夏夜汁夢》

時間｜2022/04/02 （六）- 2022/04/10 （日）

地點｜台北表演藝術中心藍盒子（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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莎翁經典愛情喜劇撞破性別疆界，徹底掰彎莎士比亞，腦洞大開無限歪樓，陪你勁歌熱舞，跳到無法無天！

《仲夏夜汁夢》是台南人劇團「莎士比亞音樂劇」的第二部曲，導演呂柏伸、作曲柯智豪、編劇／作詞趙啟運和編舞蘇威嘉再度聯手，重新翻轉莎翁經典愛情喜劇，許多角色設定改以LGBTQ+人物呈現，企圖以當代性別光譜和情慾流動角度，打破性別和情慾的刻板印象，打造出比第一部曲《第十二夜》更加狂妄、囂張、娛樂十足的音樂劇嶄新體驗！

名稱｜【衛武營小時光】阮劇團feat.7頭音仔《莫泊桑親子丼》

時間｜2022/03/30 （三） 20：00

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路 1 號）

備註｜本活動為售票活動

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阮式成人童話・母親的心海底針○7頭音仔來入菜

阮劇團於2020年起，開啟了台語工作隊計畫，以累積當代台語戲劇文本的創意資料庫為目標。《莫泊桑親子丼》中的《佇庄跤》，即是此計畫初期成果之代表作，《越南婆仔》亦為台語工作隊成員MC JJ的創作，兩則皆是改編莫泊桑短篇作品，延續阮劇團台語演經典的脈絡，發展出全新在地形象的故事，並加入古典與流行音樂兼具的嘉義新興樂團─7頭音仔演繹，透過多元音樂、歌唱結合單人獨角戲，以說書形式與觀眾對話、一同走入故事情節。

名稱｜C MUSICAL製作原創中文音樂劇《最美的一天》

時間｜2022/04/01 （五） - 2022/04/02 （六）

地點｜台中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

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離開不是告別，讓我們好好玩；再好好的說再見；如果你不幸得了不治之症，你會在最後的時間想盡辦法活下去，還是選擇好好陪伴最愛的人？

ONE FINE DAY・關於最美的一天，有一種人，即使說了謊，也是為你好；有一種牽絆，從連體到分離，也未曾間斷。在刻不容緩的人生跑道上，我們不常回頭望著她，直到某天，她對你說過的話，你一字不漏地覆述；驚覺回頭，她對你笑著的臉龐滿是皺紋，你忽然明白，這就是生命中——最美的一天。

名稱｜旅行箱劇團《闖入西湖鎮》兒童歌舞劇X歌仔戲

時間｜2022/04/02（六） - 2022/04/03 （日）

地點｜嘉義市政府文化局演講廳 （ 嘉義市東區忠孝路275號）

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當兒童劇Ｘ歌仔戲碰在一起，經典文學結合現代戲劇改編

讓我們重新閱讀那些耳熟能詳的故事，一個神奇的寶盒穿越時空，帶著我們了遇白蛇與許仙，碰上了法海收妖的過程，就讓我們一同進入西湖鎮冒險吧！

展覽

名稱｜李義弘：回顧展

時間｜2022/04/02（六） - 2022/07/03（日）

地點｜台北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）

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「李義弘：回顧展」邀請藝評學者王嘉驥擔任客座策展人，是藝術家長達55年的藝術生涯以來規模最大也最重要的一次展出。

李義弘於晚年發展出立體感與空間構造性兼具的山海繪畫，確立其獨創一格的現代水墨藝術風貌。展覽將以「造景」與「寫景」兩大脈絡為方向，聚焦李義弘的山水／風景類型的繪畫，觀察並梳理「想像」與「再現」兩種創作思維，如何在他長年的藝術實踐中既平行發展又相互滲透，最終融匯出卓然成家的獨特景觀。

名稱｜縫—洪鈞元個展

時間｜2022/04/02（六） - 2022/05/29（日）16:00 - 21:00

地點｜台北當代藝術館廣場電視牆（台北市大同區長安西路39號）

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監獄環境中存在著各式各樣的「縫」，無論是牢房的對外孔隙、門縫，或外窗柵欄所切分出的空洞，組成關押政治犯的日常視野。

洪鈞元拍攝了政治犯逃獄失敗的過程，其經過一段曲折、壓迫與苦難的路徑後，望向無處可逃的大海，最終成為一種自我矛盾的消耗。此外，作品借用白恐政治犯涂南山前輩於綠島被關押的回憶，以及演員楊昇浩高祖父林壁於日治時期，亦因政治因素被判刑入獄之事件，進行時空交錯的生命層疊及敘事隱喻。

名稱｜｢浮光掠影｣_廖珈慧影像創作個展

時間｜2022/03/28（一） 08：00 - 2022/04/29（五） 17：00

地點｜拾異展演空間（台北市市民大道七段7號一樓及地下室）

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看見的事不是就是真實的？還是只是大腦的判讀？可視不可視、實或者是虛間？

藝術，以數位載體特質呈現的視覺表現，在現今當代手法漸趨觀念性，我們所處的視覺空間，亦若是另一種感知上的模糊深度空間，看其身、識不清！藝術家從平面繪畫、攝影到影像圖層上的轉譯、試圖用光柵片比擬，探討視覺是非有局限的觀看，也許我們總是選擇自己想看的，但忽略了感知的層次。

影視

名稱｜榮情蜜意張國榮影展

上映時間｜2022/04/01 （五）

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【榮情蜜意張國榮影展】4.1 數位修復 經典再現

為紀念張國榮，片商特別舉辦《榮情蜜意張國榮影展》，由榮獲華語影史迄今唯一一座金棕櫚大獎的《霸王別姬》數位修復版領軍，與《胭脂扣》4K修復版、《英雄本色》4K修復版，共3部張國榮經典之作重返大銀幕！

音樂