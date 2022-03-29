拜登說「普亭不能再掌權」這番心裡話，可能使G7、北約與歐盟峰會的努力白費？

2022年3月24日至27日，美國總統拜登展開為期4天第二次「歐洲行」。此次拜登的出訪時間，距離俄烏開戰正好滿一個月，拜登先後訪問比利時布魯塞爾與波蘭華沙。在布魯塞爾時，拜登與歐洲各國領袖同日連續參加三場峰會，包含「北約峰會」（NATO Summit）、「G7峰會」（G7 Summit）和「歐盟高峰會」（European Council）。

緊接著，他前往北約成員國對俄最前線的波蘭，在首都華沙與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會晤，在返美前發表演說。

拜登受邀參與歐盟理事會，美歐宣布對俄新制裁並減少對俄能源依賴

拜登在布魯塞爾受邀參與歐盟高峰會，與歐盟27國領袖就俄烏衝突等問題交換意見。拜登與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會後發表《聯合聲明》指出，美歐在人道救援部分將提供10億美元支持烏克蘭受俄烏戰事影響的民眾。

另外，美歐將在能源上進一步合作，確保能源供應安全及減少對俄化石能源的依賴。聲明指出，兩人再次確認對歐洲能源安全和加速全球乾淨能源轉型的承諾。歐盟已確認其目標，即在2030年前實現獨立不用俄羅斯天然氣。

並且，美歐也宣布新制裁，制裁名單有328位俄羅斯下議院杜馬（State Duma）的成員、12間協助普亭（Vladimir Putin）戰爭的國防企業，以及包含俄羅斯最大金融機構負責人在內超過20位金融寡頭。

拜登在與馮德萊恩的聯合記者會上表示：「今日我們同意一項合作計畫，將加速我們朝向安全乾淨能源的未來的進展。這項計畫將著重在兩個關鍵議題：第一，協助歐洲週在最短時間內減少對於俄羅斯天然氣的依賴。第二，減少歐洲對天然氣的整體需求，美歐將展開多項合作讓再生能源供應最大化。」

上述第一點，拜登說：「美國將與國際夥伴合作，確保歐洲今年能得到額外150億立方公尺的天然氣。並隨著歐盟努力在2030年前停止自俄羅斯購入天然氣，我們將確保2030年前歐盟市場每年500億立方公尺的天然氣將會由美國所提供。」為了達成此目標，歐盟理事會將會與成員國將在以下三點共同合作，分別為：一、儲存歐洲天然氣；二、建造更多基礎建設以取得天然氣；三、採取措施提升天然氣的使用效率。

即便美國未來提供歐洲國家每年500億立方公尺天然氣，仍不足讓歐洲國家完全切斷與俄羅斯的天然氣合作。馮德萊恩提到，500億立方公尺的天然氣，僅能取代目前俄羅斯提供歐洲的三分之一。不過，她認為美歐目前在多元化取得天然氣的正確道路上，從俄羅斯轉移到我們的朋友、夥伴，這些值得信賴的供應者。此外，美歐也就糧食危機、資訊安全兩大議題強化合作，宣布新合作方案強化烏克蘭和周邊國家的民主韌性和保護人權。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在歐盟高峰會演說時，向歐盟各國對烏克蘭支持表達感謝，但他也呼籲歐盟能加速烏克蘭申請歐盟的審查。不過，兩週前眾多歐洲國家在法國「凡爾賽峰會」（Versailles Summit）反對烏克蘭以「快速通道」加入歐盟外，這次歐盟高峰會的聲明稿也對烏克蘭申請加入歐盟一事「冷處理」。

北約峰會聲明：強化北約東部實力、持續對烏軍援

在北約峰會中，烏克蘭總統澤倫斯基以視訊方式發表演說表示：「一個月來，烏克蘭陸軍一直在不對等的條件下抵抗，這些話我也重複說了一個月。為了拯救人民和城市，烏克蘭需要沒有限制的軍事援助。」他說：「你們（指北約各國）至少有2萬輛坦克！烏克蘭只要求1％，你們坦克和戰機的1％，給或賣給我們，然而我們還沒得到明確的答案。戰爭中最糟的事，就是求助時得不到明確的答覆。」除了戰機、坦克外，澤倫斯基還要求長程防空飛彈系統、反艦飛彈等武器。

澤倫斯基向北約領導人表示：「永遠，永遠不要再告訴我們，說烏克蘭的軍隊不符北約標準。我們已經展示我們的能力，以及我們能為歐洲和世界共同安全的貢獻。」他強調：「北約還沒向我們展示能做什麼保護我們人民，向世界證明它是最強的防禦聯盟。世界正在等待。烏克蘭也正在等待真正的行動。」

北約《聯合聲明》重申，會繼續對烏克蘭提供軍事援助，包括反坦克武器、防空武器和無人機，以及防生化武器和防核武裝備。此外，還會向烏克蘭提供保護網路安全的技術裝備。就北約峰會會後聲明不難看出，北約拿捏給烏克蘭的軍援項目仍相當謹慎，不希望因為給予重大的武器而反讓北約捲入這場俄烏戰事。

畢竟，普亭先前也表態過，若任一國家宣布捐戰機給烏克蘭，將被俄羅斯視同參戰。而這也是不久前波蘭表態要把米格-29戰機捐贈給美國，讓美國自行決定是否要給予烏克蘭後遭美方拒絕。

《聯合聲明》也提到，北約將強化東部成員國的軍事部署。目前已在北約東部陣線部署四萬軍隊及可觀數量的海、空軍。北約正在匈牙利、斯洛伐克、保加利亞和羅馬尼亞增加部署額外的四個戰鬥群。另外，北約成員國同意增加國防支出，使各國國防支出達到或接近各自國內生產總值（GDP） 2％ 的標準。德國、比利時等國在本次會前已宣布增加國防支出。

拜登在北約峰會會後記者會表示，他認為俄羅斯應該離開「20大工業國集團」（Group of Twenty, G20）。但這取決於G20所有成員國決定。他表示：「如果有成員國反對將俄羅斯逐出G20，那應讓烏克蘭以觀察員身份參與G20會議。」不過，對於拜登這一提議，中國外交部發言人汪文斌表示：「G20是國際經濟合作的主要論壇，匯聚了世界主要經濟體，俄羅斯是重要成員，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。」