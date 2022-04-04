指甲有「黑條紋」是癌症前兆嗎？中間凹陷的「湯匙甲」又是怎麼回事？

常見的指甲病變有哪些？指甲有「黑條紋」是癌症前兆？

從指甲可能看出皮膚病變，甚至是其他器官疾病的徵兆？台北林口長庚紀念醫院副教授級主治醫師黃毓惠醫師表示，灰指甲、湯匙甲、乾癬性指甲與杵狀甲等疾病，成因並不盡然相同。

黃毓惠醫師解釋，灰指甲通常呈現白色或黃色，並造成甲片的過度增厚。乾癬性指甲則可能使指甲出現大小不一的凹洞，有時會呈現「油滴狀」。湯匙狀指甲的常見特徵為指甲中間凹陷，可能的原因包括甲狀腺問題、缺鐵或缺鐵性貧血、心臟疾病等導致。杵狀指則可能與心肺功能不佳、身體缺氧有關。

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至於指甲上出現「黑色線狀條紋」，原因可能是黑色素沉澱、長痣等等。坊間稱黑色條紋是「皮膚癌」的徵兆，黃毓惠醫師認為，黑色條紋確實可能為皮膚癌的表現症狀，但發生機率相對較低。如果黑線出現變寬、變粗等等異常變化，應及時就醫檢查。

灰指甲與乾癬性指甲有何不同？「乾癬性指甲」需提防關節炎風險？

黃毓惠醫師表示，灰指甲與乾癬性指甲的外顯症狀具明顯差異。乾癬性指甲分為凹洞狀、油滴狀等大小不一的形狀，甚至導致指甲與甲床分離。灰指甲的明顯症狀為甲片增厚，只有少數情況下乾癬才會使指甲增厚。

黃毓惠醫師解釋，有些患者的乾癬疾病與乾癬性指甲同時發作，或是乾癬發作許久後才開始蔓延到指甲。假設患者有乾癬合併乾癬性指甲的問題，要特別留意「乾癬性關節炎」警訊。

乾癬性關節炎的初期症狀可能只限於指甲腫痛，一旦嚴重惡化時，可能導致指甲結構遭到破壞造成病變，對日常生活影響甚鉅。

乾癬治療謹記「336」防禦法則，患者日常作息注意「三大禁忌」

黃毓惠醫師表示，治療乾癬性指甲多先外用藥膏為主，情節嚴重者會進一步採取口服藥或針劑治療。為及時察覺自身乾癬病變，現今呼籲民眾掌握「336法則」：乾癬發生在頭皮、指甲、皮膚皺摺「3部位」；關節出現僵硬、紅腫、疼痛「3症狀」，需及早掌握「6個月」的黃金治療期。

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生活作息方面，黃毓惠醫師提醒，乾癬患者普遍有免疫失調問題，因此切勿熬夜、日夜顛倒，工作性質壓力較大者或熬夜者應於11點前就寢。飲食上盡量以控制體重為主，高油高鹽飲食少碰，且要避免會過度增強免疫系統的食物，如人參、靈芝、冬蟲夏草等食藥材。

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航