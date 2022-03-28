上海宣布28日起浦東、浦西先後封控至4月5日，超市出現搶購潮，台商出貨可能受影響

中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，上海市宣布從3月28日起，在全市範圍內開展新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查，以黃浦江為界分兩區先後封控至4月5日，封控區域將暫停地鐵及公共運輸，企業實施居家上班。住宅社區「封閉式管理」，所有人員「足不出戶」，人車「只進不出」，訂購外賣、快遞只能「無接觸配送」。

才說「顧經濟不封城」，上海28日起先封浦東、再封浦西

《聯合新聞網》、《中央社》報導，上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡26日曾表示，上海不能封城，「因為上海不僅僅是上海人民自己的上海」。如果這個城市停下來，東海會多出很多漂在海上的國際貨輪，影響國家和全球的經濟，「上海市民應該有這樣的大局觀。」

然而時隔不到2日，官方的說法出現大轉彎。

《中央社》報導，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組27日決定，從3月28日起，在全市範圍內開展新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查，以黃浦江為界分兩區先後封控至4月5日，封控區域將暫停地鐵及公共運輸，企業實施居家上班。

《蘋果新聞網》報導，根據上海市府官方微博「上海發布」27日晚間公布防疫工作領導小組的決定，周一（28日）起全市分批封閉篩檢。不過，當局不直接用「封城」的說法，堅稱是把上海分成兩大區，輪流封控，住宅社區「封閉式管理」，所有人員「足不出戶」，人車「只進不出」，訂購外賣、快遞只能「無接觸配送」。

超市出現搶購潮，有公司要求員工「睡在公司」

《中央社》報導，27日晚間上海多家超市24小時營業，並再次出現搶購人潮。網傳有浦東的金融公司要求員工今晚12時前進公司、睡在公司，因應28日股市正常交易等作業。浦東屬於第一批被封控的區域，預計將被封至4月1日。

上海網友紛紛在群組中、社群平台上表示，「上海沒有封城，沒有封城，只是先封浦東、再封浦西！」（上海以黃浦江為界分為浦東和浦西）。

中國27日本土新增6215例，超過半數在上海

《中央社》報導，中國27日新增本土COVID-19病例1219例；另有本土無症狀感染者4996例，其中上海3450例最多。兩類本土病例合計達6215例。

由於上海COVID-19疫情清零壓力大，剛完成一輪全市居民核酸檢測不久，今天起，展開新一輪的全市核酸篩查，且封控區內將暫停地鐵等公共運輸。

王美花：台商出貨可能受影響，特斯拉上海工廠宣布週一停工

《中央社》報導，上海因應疫情啟動管制措施，日月光投控旗下環旭電子在上海廠區情況受到關注，日月光投控上午接受《中央社》記者詢問時回應，配合當地政府政策嚴格管理，營運影響例如物流成本增加、員工關懷成本增加，對營收影響相當有限。

《中央社》報導，經濟部長王美花今日上午列席立法院經濟委員會報告業務概況並備質詢，會前接受媒體訪問時表示，針對上海短期分區封控措施，經濟部工業局會聯繫廠商，根據廠商反映，目前大多還沒受到影響，「但有可能出貨上會有影響」。

《路透社》報導，電動車廠商特斯拉（Tesla）則表示，上海工廠已宣布週一停工，然而對於週二之後是否維持停工則沒有多說。在3月初，特斯拉也曾因中國緊縮的防疫政策停工2日，當時特斯拉曾表示將盡力確保工廠的產出。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航