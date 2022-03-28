拜登稱「普亭不能再掌權」引發推翻政權爭議，澤倫斯基願就「中立國」問題與俄談判

文：德國之聲中文網（路透社、法新社、美聯社、德新社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）週日（3月27日）接受俄羅斯記者視訊採訪時表示，他的政府正在「仔細」考慮採取中立地位的選項，並讓該條件成為烏克蘭與俄羅斯達成和平協議的一部分。

他在長達90分鐘的訪問中說：「我可以理解針對中立地位這點進行談判，我們正在對其進行討論與仔細研究。烏克蘭已準備好去爭取安全保障、中立性與非核地位。這是最重要的一點。」

他還說，在烏克蘭使用俄語是一個擺在檯面上的話題，但這不會涉及非軍事化。非軍事化是俄羅斯自2月戰爭開始以來的其中一個主要訴求。

澤倫斯基強調，任何協議都必須有第三方的保證，並將由烏克蘭全民公投來決定。他還告訴俄羅斯記者，俄羅斯的入侵破壞了烏克蘭境內講俄語的城市。

同日，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構告訴國內媒體，不要發表俄羅斯記者對烏克蘭總統澤倫斯基進行的採訪。該組織在社交媒體上寫道：「俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構警告俄羅斯媒體，必須避免發佈這一採訪。」

該組織並未明確表示為何禁止該訪問。該聲明稱，有幾家俄羅斯媒體參與了這次採訪。

另一方面，烏克蘭軍事情報負責人布達諾夫（Kyrylo Budanov）說，他認為俄羅斯正試圖分化烏克蘭，就像第二次世界大戰後韓國與北韓的情況一樣。布達諾夫在一份聲明中說：「俄羅斯將試圖把烏克蘭境內被佔領的土地拉入一個單一的準國家結構，並使其與烏克蘭對立。」

他說，烏克蘭軍隊將以「全面游擊戰」的方式擊退俄羅斯軍隊，以防止國家被分裂。他說：「事實上，俄羅斯企圖把烏克蘭塑造成韓國與北韓的情況。烏克蘭很快會展開全面游擊戰，在那之後，俄羅斯人的將面臨的情況是該如何生存。」

布林肯為拜登「普亭不能掌權」言論緩頰

美國總統拜登（Joe Biden）週六（3月26日）於波蘭的演說中稱「俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不能繼續掌權」的隔日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）否認美國有任何計劃在俄羅斯或其他地方實現政權更迭。

布林肯在出訪以色列時說，拜登只是提出了一個觀點，也就是不能允許普亭對烏克蘭發動戰爭。他說：「我認為總統、白宮，昨晚提出了一個觀點，很簡單，普亭不能被授權對烏克蘭或其他任何國家發動戰爭或進行侵略。」

他還表示：「正如你們所知，也正如你們反覆聽到的那樣，我們在俄羅斯或其他任何地方都沒有更換政權的計畫。就像在任何情況下，政權更換取決於相關國家的人民，所以俄羅斯政權更迭的事將取決於俄羅斯人民。」

在拜登週六發表相關言論後，俄羅斯政府也出面駁斥了拜登的說法，稱應該由俄羅斯人選擇他們的領導人。

此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週日在拜登將普亭形容成「屠夫」後也警告，各國不該透過唇槍舌戰來升級與俄羅斯的爭端。他在接受法國第三廣播訪問時表示：「我不會使用這些字眼。」

馬克宏強調，如果國際社會希望阻止俄羅斯在烏克蘭的戰爭，那它們必須盡力阻止局勢升級。他認為自己的首要任務是實現停火，接著透過外交手段讓俄羅斯完全撤軍。他說：「如果我們想做到這點，我們不能在言語或行動上讓緊張情勢升級。」

烏東盧甘斯克領導人：可能就加入俄羅斯舉行公投

烏克蘭東部受到俄羅斯支持的「盧甘斯克人民共和國」週日表示，該地區可能很快就會針對是否成為俄羅斯的一部分舉行公投。俄羅斯新聞社援引該地區領導人帕斯奇尼克（Leonid Pasechnik）的話說：「我認為，在不久的將來，我們將在境內舉行公投，在此期間，人民將表達他們對加入俄羅斯的意見。」

然而，俄羅斯塔斯社也援引俄國會委員會主席卡拉希尼科夫（Leonid Kalashnikov）的話說，目前舉行公投不是一個好主意。他說：「我認為現在還不是合適的時機。當前線戰事的命運正在被決定之際，現在幾乎沒有必要為這樣的問題斤斤計較。」

俄羅斯總統普亭上個月（2月）承認烏東分離主義地區盧甘斯克和頓內次克為獨立地區。數天後，普亭便派軍入侵烏克蘭，他稱這是一次「軍事特別行動」，旨在保衛這些被承認獨立的共和國，並「剝奪」和解除其鄰國的武裝。自2014年莫斯科併吞克里米亞後，烏克蘭東部地區由俄羅斯支持的叛軍，便與烏克蘭政府發生衝突，有超過1萬4000人在戰鬥中死亡。

土耳其週一主辦下一輪俄烏會談

烏克蘭談判代表阿拉卡米亞（David Arakhamia）週日在臉書上表示，俄羅斯和烏克蘭代表團將於週一（3月28日）在土耳其舉行新一輪的面對面會談。他寫道：「今天的視訊談判中，雙方決定於3月28日至30日在土耳其舉行兩國代表團的下一輪當面會談。」

據德新社報導，俄羅斯方面在Telegram上寫道，會談將在星期二和星期三舉行。此前，土耳其主辦了烏克蘭和俄羅斯外長之間的高級別會談，但這些會談並未取得進展。在幾輪面對面會談之後，俄羅斯與烏克蘭宣佈了為期兩週的線上會談，烏克蘭方面稱這些會談「非常困難」。

此外，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）週末也與俄羅斯總統普亭進行通話。根據土耳其總統辦公室發佈的推文，艾爾多安呼籲雙方立即停火並達成和平協議。他也證實，俄羅斯和烏克蘭的談判代表將在伊斯坦堡會面，繼續談判。但是，他並未提到會談何時開始。