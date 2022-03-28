2022/03/28,
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38萬購屋金名軒幫你付週週抽海選，名軒海樂地捐助家扶力挺年輕人買房

38萬購屋金名軒幫你付週週抽海選，名軒海樂地捐助家扶力挺年輕人買房

我們想讓你知道的是

「名軒海樂地」以藝術為底韻，把「家」形塑成一座美術館，讓「藝術生活融入生活藝術」，以全新人文居住思維，改寫淡海休旅生活新藝界！

很多人看好淡江大橋、淡北道路兩大交通建設完工後，淡海新市鎮生活機能將會大幅提升，名軒開發力邀國寶級雕塑大師李再鈐和中日六位藝術家宋璽德、樊炯烈、姜憲明、任大賢、林俊傑、阿部乳坊，聯手打造淡水史上最美7600坪雕塑之森，大手筆規劃藝術空間，加上輕軌V11出站就到家的優越交通位置，已掀起熱烈話題。

隨著世界疫情逐漸解封、防疫成為生活新常態，「名軒海樂地」以藝術為底韻，把「家」形塑成一座美術館，讓「藝術生活融入生活藝術」，以全新人文居住思維，改寫淡海休旅生活新藝界！1800坪壯闊生態水花園，超大棟距視野，以國寶級雕塑大師李再鈐的作品「三陽開泰」做為吸睛焦點，紅色擎天大柱同出一脈，更添人文豪宅貴氣；在社區入口，藝術家姜憲明以「麻雀」為意象表達「平凡的幸福」，象徵家人團圓的和諧與幸福；任大賢的「鹿」帶來美樂地的溫馨生活意象，阿部乳坊的「永恆的旅者：漂鳥」呼應旅人即將展開的旅行及重逢的喜悅，而樊炯烈的「揚帆」則以淡水碼頭夜景為發想，將遠近景深化為視覺的趣味。

來到草坡區與生態區可見樊炯烈的「透山水」呼應著阿部乳坊創作群組式的「永恆的旅者：假期」和宋璽德的風動藝術「飛翔」協調田園風情的不凡氣質，並以自然山水和世外桃源的抽象表現，串起整個「名軒海樂地」腹地，有如戶外美術館般遊園式景觀廊道，穿插綠意庭園與光之藝廊，盡賞四季自然生態。而在「名軒海樂地」的公車站旁，藝術家林俊傑更以超大型不鏽鋼雕塑「OCEAN HOLIDAY」結合普普藝術與環境家具概念，既是本案名又儼然形成吸睛地景藝術，形塑在公車站等待也能融合藝術的絕美裝置！

除了名家藝術品進駐，「名軒海樂地」以6大豪宅團隊打造自然水岸優居生活，由呂文程&林大俊雙留美建築師、城市美學推手陳明偉建築師三強聯手擘畫，融合永續建築與時代居住潮流，塑造完整機能生活；力邀景觀大師施仁人、門廳公設總監李美文、結構設計楊永豐，以在家渡假的「好生活」為初心，規劃20項全齡休閒公設，如福容漁碼特約招待所、氣氛lounge bar、室內溫水游泳池、高爾夫揮捍室、男女健身房…等，媲美頂級健身俱樂部，隨時下樓運動養生！

「名軒海樂地」規劃1913戶，地上22及23層、地下4層，格局規劃1~3房，預計於2023年第四季完工，搶在2024年淡江大橋完工前入手，不管首購、首換、退休或置產，正好豐收淡水最耀眼的未來。

詳細抽獎活動辦法請上「名軒海樂地」官方粉絲專頁


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