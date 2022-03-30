當公司實現了RE100，然後呢？「全球再生能源倡議」是浪漫夢想還是商業算計？

文：羅時芳（因為博士口試委員的一句「你要在管理學院討論環保的重要性，畢業以後找得到工作嗎？」憤而孤單地踏上環境經濟之路。相信金錢買不到的東西有很多，在中華經濟研究院綠色經濟研究中心擔任研究員期間，看到了環境問題及國際趨勢的轉變，希望台灣在世界的舞台不要缺席，讓更多感人的綠色企業故事，揚名國際，發光發熱！同時擔任綠學院綠色帶路人）

RE100是由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）所主導的全球再生能源倡議，其目標是匯集全球最具影響力的企業，以電力需求者的角度改變用電市場，共同努力提升使用再生能源的友善環境。

RE100在全球已有超過340個企業會員，加總其會員全球再生能源需求，已超過英國的用電量。加入企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用再生能源的目標，並逐年提報用電數據。

對我們一般人來說，RE100遙遠又不切實際，但為何吸引全球知名品牌爭相參與？當公司達到RE100，就結案了嗎？當公司無法達到RE100，又會怎樣？

RE100是浪漫的夢想，還是精明的商業算計？

RE100的主席Sam Kimmin曾經把RE100比喻為人類的「登月計畫」。1962年美國總統甘迺迪發表的「月球演說」，宣示10年內要「把人送上月球，並且安全返回地球」，這個目標在1969年阿波羅號太空人登陸月球那一刻實現。RE100就如同登月計畫，在一開始設定一個100%使用再生能源的目標，沒有RE10、RE50、RE80的模糊空間，並定期公布給大眾檢視。

RE100和登月計畫兩者有一個共同點：為一個當前看起來遙遠又不切實際的願景，設定一個大眾可以簡單理解的目標，並且承諾在一定的時間內完成。

RE100為何一開始就受到多個國際品牌的支持呢？其背後隱含商業模式的思考。

首先，在戰略層面昭告天下，本公司是非常具有企圖心的綠色產業領導者，公司將持續經營至少到2050年；其次為成本面考量，歐美市場近年已逐步達成市電平價，有些地區的綠電甚至比灰電更便宜，省錢又有好形象，何樂不為；其三，以再生能源為由綑綁供應鏈，進一步綁定與供應商的共同利益。

當公司實現了RE100，然後呢？

RE100會員一般透過三個方式達成再生能源使用目標：

進行再生能源投資，例如在廠房屋頂架設太陽能發電設備，自發自用 購買再生能源憑證（Renewable Energy Certificates, RECs），例如在國內你可以購買T-REC 簽訂購售電合約（Power Purchase Agreement, PPA）等手段，例如台積電與沃旭簽訂二十年離岸風電購電合約等

這真是高難度挑戰，不過根據RE100最新年報，已有66家會員宣告達成RE100目標！當一家公司歡天喜地對外宣布達成目標時，它同時也需要向CDP提交證據，並由CDP團隊檢查及驗證其數據是否可靠、是否符合RE100的規範。

Photo Credit: RE100 許多全球大企業都加入了RE100

一家公司達成RE100是了不起的成就，但這並不是旅程的終點，達到RE100目標很難、但維持RE100目標更不容易！公司在發展的過程，可能會經歷不同的改變如新市場的開拓、收購或併購、政府能源政策調整等，這都會影響再生能源使用量。

如果一家公司時刻盡最大努力維持RE100，因為上述這些短期變動少買了一點再生能源，只要保持資訊透明並分享經驗，還是可以守住企業誠信的招牌。

當公司無法達到RE100，又會怎樣？

如果一家公司到了設定的目標年，但仍無法實現RE100承諾，會怎樣？RE100本身就是一個亟具挑戰的目標，國際品牌參加不是因為這件事很簡單，而是因為這件事非常困難，故本就存在未達標的風險。畢竟用電牽涉國家能源基礎建設與政府法規，有些障礙是公司無法獨自克服的。

根據RE100的會員調查，2021年全球採購再生能源最困難的市場依序為：韓國、日本、中國大陸、新加坡、阿根廷、俄羅斯、澳洲、臺灣、紐西蘭、沙烏地阿拉伯；障礙的類別包括：再生能源供給量太少、再生能源價格太高、再生能源憑證不易購買及政府法規等。故RE100鼓勵會員一起關注政策及市場的發展，一同改變使用再生能源的環境。

別把RE100當成ESG清單上的一個待勾選項目

RE100會員在世界各地為我們展示了各種創新模式。例如有越來越多會員由單純購買再生能源憑證，轉向簽訂PPA或自行投資電廠，以鎖定長期購電成本；由辦公大樓的房東做莊，向承租戶提供100%再生能源（英國最大商業地產開發集團Landsec）；利用資訊科技，達成24小時使用再生能源（Google）。

產業領導者是要開創新局、不是完成工作清單。RE100不是一個綠色產品的認驗證，也不是一個企業ESG獎項，所以別把RE100當成公司ESG清單上的一個待勾選項目。

全球再生能源倡議RE100最重要的目的是讓企業透過使用再生能源降低碳排放，最終我們要一起達到碳中和目標，健健康康地活下去，這就是最重要的「然後」。

註：本文部分摘自Sam Kimmins and Guste Saduikyte (2021): What happens when members achieve (or don't achieve) 100%?

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航