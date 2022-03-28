奧斯卡新科影帝威爾史密斯失控怒打頒獎人，洛杉磯警局發表聲明，傳影藝學院高層可能收回獎座

2022第94屆奧斯卡今（28）日稍早結束，由Apple TV+的《樂動心旋律》拿下最佳影片劃下句點，不過，典禮最大熱議焦點，並非《樂動心旋律》，也不是《犬山記》珍康萍（Jane Campion）的最佳導演，更不是《沙丘》榮獲6項大獎，而是新科影帝威爾史密斯（Will Smith）情緒失控，上台爆氣怒賞頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）一掌。

Photo Credit: AP / 達志影像 （左）克里斯洛克、（右）威爾史密斯

威爾史密斯的這一拳（掌），起因為頒獎人克里斯洛克在台上暖場時，大開威爾斯密斯的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）掉髮玩笑，克里斯洛克當時說，迫不及待看到潔達蘋姬史密斯演出電影《魔鬼女大兵2》，雖然《魔鬼女大兵》根本沒有拍攝續集的計畫，但此笑話仍引起杜比劇院眾明星發噱。

因為在場多數影人皆知，1997年由雷利史考特（Ridley Scott）執導、黛咪摩兒（Demi Moore）主演的《魔鬼女大兵》是描述女性從軍的故事，黛咪摩兒在片中的光頭形象深植人心，至於克里斯洛克的言下之意，就是暗指潔達蘋姬史密斯的光頭造型能夠從軍。

長年深受掉髮症所苦的潔達蘋姬史密斯，聽到此笑話當然一臉不以為意，鏡頭也能看到威爾史密斯一開始笑了出來，但或許事後越想越不對勁，直接緩步走上台給了克里斯洛克一掌，而威爾史密斯回到座位後，繼續向台上的克里斯洛克大喊怒噴：「不准用你他媽的臭嘴講我老婆的名字。」（keep my wife's name out of your fucking mouth）

而後現場陷入一片混亂，這恐怕比2017年奧斯卡《樂來越愛你》頒錯獎，或是2021年坎城影展先爆雷金棕櫚獎還要尷尬。

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL — Variety (@Variety) March 28, 2022

威爾史密斯與克里斯洛克兩人的恩怨，恐怕在2016年的奧斯卡盛會就已醞釀，當年奧斯卡最佳男女主角入圍者清一色皆是白人演員，再度引發「奧斯卡好白」（OscarSoWhite）的輿論，奧斯卡也遭抨擊多元性不足，當年非裔影人便出面抵制奧斯卡，包含威爾史密斯、潔達蘋姬史密斯和名導史派克李（Spike Lee）等人。

那時擔綱奧斯卡主持人的克里斯洛克，就對潔達蘋姬史密斯開了這樣的玩笑：「潔達抵制奧斯卡，就像我抵制蕾哈娜的內褲，我可沒有邀請！」此事件在今日威爾史密斯的一掌下被挖出，成為另一個熱議往事。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

然而，在威爾史密斯與克里斯洛克的衝突過後，威爾史密斯憑藉飾演Richard Williams的傳記電影《王者理查》榮獲奧斯卡最佳男主角，他曾在2002年與2007年，分別以《叱吒風雲》、《當幸福來敲門》入圍奧斯卡最佳男主角，終於在第三度入圍時稱帝。

威爾史密斯拿下影帝後，致詞表示：「Richard Williams是相當捍衛家庭的男人，在這個時刻我受到上帝的感召，拍攝這部作品時，我必須保護電影中的家人，包含安潔紐艾莉絲（Aunjanue Ellis）、莎奈雅席德尼（Saniyya Sidney）與黛咪辛格頓（Demi Singleton）等演員，而不只是上述演員，還必須保護所有人，要成為他們的護城河。」

接著威爾史密斯哭著說，身為演員要接受外界的冷言冷語，「我們得承受霸凌、忍受壞話，在這產業中得忍耐一切的不尊重，我們還要笑笑假裝不在意，因為這是演員所要承受的重量。」

隨後威爾史密斯感謝台下的丹佐華盛頓（Denzel Washington），威爾史密斯透露，上台攻擊克里斯洛克之後，丹佐華盛頓用耳語悄悄對他說，「這將會是你人生的巔峰時刻，但要小心，在最高點時惡魔會跟著你。」

而威爾史密斯也感謝了威廉斯（Williams）一家人，「感謝威廉斯姊妹（Williams Sisters）和她們的家庭，謝謝這些人相信我可以詮釋她們的故事，將這個家的關懷和愛表現出來。」

再來，威爾史密斯也向演藝學院致歉，「我要和在座的各位道歉，希望影藝學院未來還能邀請我回來。」威爾史密斯繼續說：「這是一個很美的時刻，我哭泣並不是因為我得獎，輸或贏都沒有關係，哭泣是因為能在眾星齊聚的現場發光發熱，我是為了《王者理查》劇組的所有人站在這裡，這是複雜的時刻，愛會讓人做出發狂的舉動。就像大家眼中的理查威廉斯。」

最後，威爾史密斯總結，「感謝我的媽媽，有能力付出所愛，感謝也愛我的家人、老婆，謝謝大家給我這個榮耀與時刻，我和威廉斯一家再次謝謝大家。」

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而在這件事過後，根據美國知名權威娛樂媒體《綜藝報》表示，洛杉磯警察當局（The Los Angeles Police Department，LAPD）證實，目前克里斯洛克並未提告， 洛杉磯警局發出聲明表示：「洛杉磯警局的調查知曉奧斯卡頒獎典禮期間雙方發生的衝突，而這起事件涉及一個人攻擊另一個人， 涉案人員拒絕向警方報案，倘若 當事者希望日後得到相關警方報告，洛杉磯警察局將協助提供。」