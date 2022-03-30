【影評】《咒》：離「台灣影史最恐怖」還差得遠，但刻畫「女性復仇」倒是獨樹一幟

文：Lizard

《咒》離台灣影史最恐怖電影當然還差的遠，不特別拿舊片出來比，光是拿去（2021）年的《哭悲》出來比就知道了。不過，《咒》的重點其實不在於恐怖不恐怖，不然，我們就不能理解何以一個偽紀錄片被處理的像劇情片，因為重點並不在於恐怖，而在於感人——惡意被親情包裹才是重點。

《咒》的故事就像你聽過的所有作死故事一樣，一群人跑去看起來就很有問題的荒郊野外，參與了看起來就很有問題的宗教儀式，並偷偷跑去看起來就很有問題的秘密通道。最後沒有問題的死了一堆人。

但《咒》跟你聽過的所有作死故事的差別是，這並不是整個故事，只不過是故事的開端，電影跳躍於六年前與六年後的時間軸，逐步帶領觀眾逼近故事真相，換言之——詛咒源頭。

那麼為什麼探索詛咒源頭？因為電影的主線是一個女性，也就是主角若男，在接受精神治療後重獲扶養權，再次與女兒生活後，發現女兒遭受詛咒，而自己面對母親失格危機，因此必須重新面對這一切，同時更要面對，社會對她的拷問。

然而，為了要證明自己是合格的母親，她開始用攝影機記錄一切，比如電影裡一開始錄影時，她便帶著孩子一起玩布偶，而女兒問為什麼要拍這個，她便說是為了彌補過去的時光。

於是，本片給了攝影機介入的理由，我們不再是意外看到錄影帶或者線上影片的觀眾，而是被刻意邀請觀看的參與者，這是電影在設定上的有趣之處，同時也是女主角若男怪異舉動的合理解釋，作為一個曾經被判定精神有問題的人，她必須藉由攝影機／觀眾的見證——她康復，而她是否康復，則仰賴觀眾對她的母職是否盡責來決定。

因此我們會看到，表面上這部影片的最後，是若男對女兒的訊息，要女兒忘記自己的名字，要忘記她這個母親，好像這部影片是要給她女兒看的，但實際上，如果整部電影是一部影片，那麼這之中就有矛盾的訊息，因為未來女兒只要看到這部片，她就會再度想起這一切，無論是自己的名字，還有自己名字的起源，當然還有這整個詛咒。

那麼，我們該如何理解這部影片最終何以被釋放出來呢？或者說，這真的是若男的意志嗎？我們可以從片中有意而為的女性主導設定來切入，挖掘真相。

在片中，姑婆毫無疑問是片中出現的陳氏家族實際掌權人，加上用來當乩身，並有意無意的小妹妹，其實會讓人聯想到中國鎖鏈女、鐵籠女、地道女等等發生在荒山野嶺的人間慘劇，關於一個女人如畜生般眷養起來，供男性解決性需求還有繁衍作用，此外毫無人類地位的類似故事。

片中大黑佛母的最終面貌便是一個無臉的形象，而且不只無臉還是凹陷進去、並充滿牙齒的形象，這樣的設定不只意在引起觀眾的密集物體恐懼症，也意在形成一種復仇女性的形象，他們沒有自己的臉孔而只不過是一種工具，被用以攻擊而傷害他人。

大黑佛母被封印在山洞內，只能透過自己的使者——也就是後來變成國中生的小妹妹，來引領若男還有一行人進入洞窟解除封印，甚至逐漸完成整部影片，以達到擴散詛咒的目的。

而這詛咒在擴散過程中，觀眾也會了解佛母被囚的真相，她殘暴嗎？當然，但她是高高在上的支配者嗎？絕對不是，她被人以惡意供奉，當人們發現駕馭不了她時，便將其封印，不只囚禁在洞穴，也蓋上遮蔽面容的紅面紗，層層隔離只為削減其法力，直到其只能傳遞訊息外，別無作為。

當我們這樣理解，這部影片的作者並非敘事者若男，而是大黑佛母時，那些非攝影機影像，例如監視器影像如何被剪入本片之中，就得到了一個超自然的合理解釋，關鍵在於——讓觀眾更能共感感受其中的哀傷、憤怒，而不僅僅是恐怖。

於是片中的咒，除了傳統意義上的詛咒外，也有求援意味在，而這也是《咒》最貼近社會的一點，就是它講出了一個重點，人們在求援時也常也波及被求援者，求援者的姿態不見得是親和可愛的，更可能是面容恐怖的，他們往往不是那些有餘力製造好形象，讓被求援者不那麼害怕的存在，他們披頭散髮、神色悽厲、滿腹怨氣。

Photo Credit: 牽猴子提供

他們尤其指責那些「正神」」、那些「男性」、那些有頭有臉的社會人士，為何在他們受磨難時，背過頭去，而非拯救他們？如果說正神要求的是善念與鮮花素果供養，那麼邪神則並非一定要用邪念與幼童血肉供養，而是因為供奉他們的村民本身就是社會邊緣人，擁有的資源本來就不多，以致於只能用自身血肉供奉，例如牙齒，而最棒的供奉品當然是獻上還有前途的孩子。

邪神是吃殘羹剩飯的，如同那些供養祂的人們，久了人們便以為其特愛血腥供品，其實不過是倒因為果，如同若非天道凋敝，又有誰願意易子而食？如果有正路可走，又有誰願意整日走在夜路之上？

而被求援者往往因害怕被波及故而袖手旁觀，視而不見，如同發現徐州鐵鍊女的人，肯定不是第一個發現的，用膝蓋想也知道發現的人得面對整個村的「陋習」（秩序）被挑戰時的憤怒。想想看，如果你是一個經過的旅人，發現這種事後在這種荒山野嶺，地方人為了不讓你破壞他們的秩序，將你滅口也是很可能的事情，天高皇帝遠，少一個人又如何？

追究下去，整個村的陋習，難道就只是基於整個村的村民邪惡，而跟社會陳腐的性別觀念以及國家一胎化的歷史政策無關？不正是這兩者運作在一起導致男女比失衡？加諸官員考量這種地方需求，睜一隻眼、閉一隻眼使人販敢作殺頭生意，因為這之中有大賺頭？