布林肯訪以色列舉辦外長會議，2名警察遭恐怖分子槍擊身亡，伊斯蘭國宣稱犯案

以色列當地時間27日晚間傳出槍響。警方稱，2名恐怖分子抵達哈德拉（Hadera）的赫伯特塞繆爾街，並開始向那裡的警察部隊開槍，造成2人死亡。伊斯蘭國聲則在社交軟體Telegram上，對周日在北部城市哈德拉造成兩名以色列警察死亡的襲擊事件負責。

《衛報》報導，警方在一份聲明中說，一支以色列反恐部隊的成員恰好在附近的一家餐館裡，他們跑出去消滅了恐怖分子。該地區警察局副局長杜杜博阿尼（Dudu Boani）告訴記者，襲擊者被證實已被槍殺。

以色列紅大衛盾會緊急醫療救援人員說，2名以色列人1男1女在襲擊中直接喪生，除此之外有4人被送往醫院，另有2人在現場接受治療。

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據SITE情報組織稱，這是自2017年以來，IS首次正式宣布在以色列發動襲擊。值得注意的是，週日發生致命襲擊之際，4位阿拉伯外交部長和美國國務卿布林肯正在以色列南部舉行前所未有的區域會議。

哈德拉附近小鎮Umm al-Fahm的居民表示，警方已在阿拉伯以色列城市部署了大量警察。一名以色列安全官員說，2名襲擊者是來自Umm al-Fahm的伊斯蘭國組織特工。

希伯來媒體廣泛認定這2名恐怖分子為Ayman和Ibrahim Ighbariah，警方稱他們是阿拉伯中部城市Umm al-Fahm的居民。以色列警方表示，兩人帶著1100發子彈、至少3把手槍和6把刀抵達現場。

31歲的Ibrahim在試圖加入敘利亞的伊斯蘭國聖戰組織後於2016年被土耳其警方逮捕。他後來被以色列安全部隊逮捕，並因加入恐怖組織而入獄1年半。

المثقفين المشتبكين...مقبلين غير مدبرين

منفذا عملية الخضيرة من أم الفحم: أبناء العمومة الشهيدين أيمن أحمد وابراهيم حسن إغبارية#الخضيرة pic.twitter.com/mvNF9YBmDt — حلا (@halakhalayleh) March 27, 2022

以色列國防部長班尼・甘茨（Benny Gantz）的辦公室表示，他正在與軍方、警察和情報部門的負責人進行情況評估，而總理納夫塔利・班尼特（Naftali Bennett）已經抵達哈德拉，並聽取了警方關於這次襲擊的簡報。軍方在一份聲明中說，它正在被佔領的約旦河西岸及其周邊地區部署更多部隊。

統治著巴勒斯坦飛地加沙地帶的伊斯蘭運動哈馬斯讚揚了這次襲擊，稱這是一次「英勇的行動」，是對以色列「對我們人民犯下的罪行」的「自然和合法的回應」。另一個以加沙為基地的巴勒斯坦激進運動伊斯蘭聖戰組織稱這次襲擊是「我們人民反對破壞我們意志的企圖的雄辯訊息」。

《以色列時報》報導，內部安全部長奧馬爾・巴列夫（Omer Barlev）說，週日晚上在哈德拉市發動致命襲擊，造成2名以色列人死亡和數人受傷的恐怖分子隸屬於伊斯蘭國。

「這是一次非常嚴重的襲擊，我們談論的是屬於伊斯蘭國的恐怖分子。」巴列夫週日午夜後對陸軍電台說。「我們正在目睹一場響起的警鈴，這可能發生在任何國家，警方將在國內所有地區部署。」他說。

週日襲擊事件發生時，以色列外交部長亞爾・拉皮德正在以色列南部的一個度假勝地接待來自3個最近與以色列關係正常化的阿拉伯國家的外長，以及埃及最高外交官和美國國務卿。以色列稱此次會面為「歷史性的」。

拉皮德在一份聲明中說：「我向內蓋夫峰會的與會者介紹了哈德拉襲擊的細節。所有外長都譴責了這次襲擊，向遇難者家屬表示哀悼，並祝愿傷者早日康復。」

「以色列將毫不妥協地打擊恐怖主義，我們將堅決與我們的盟友站在一起，反對任何試圖傷害我們的人。」

一名以色列官員告訴《法新社》，這次襲擊並未阻止集會的舉行。部長們在周日晚上一起用餐，週一將繼續舉行一系列會議。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航