【國際大風吹】只要發動戰爭就算「戰爭罪」嗎？國際法庭真有辦法讓普亭受審？

俄烏戰爭開打至今已經一個月了，各種戰場上的殘酷景象，以及平民遭到攻擊的事件，不斷傳出。美國總統拜登3月16號公開表示，他認為俄國總統普亭是戰爭犯。

這是開戰以來第一次，有美國官員用戰爭犯稱呼普亭。事隔一星期後，美國國務卿布林肯在23號正式宣布，就目前掌握的情資來看，美國政府認定俄軍確實在烏克蘭境內犯下戰爭罪。而國際刑事法院也在3月初正式展開調查。這一集就來看看，到底戰爭罪是什麼？誰能決定戰爭罪成立與否？還有，普亭有可能因為下令開戰而被起訴定罪、付出代價嗎？

什麼是戰爭罪？

從有人類以來，人與人之間的衝突和血腥就沒有少過，但戰爭罪是非常晚近才出現的概念。

用最簡化的講法來說，就是在武裝衝突中有些事情不該做，如果做了就是違反戰爭罪。至於哪些行為可以、哪些不行，是從19世紀中以來，透過各種國際公約，例如最重要的日內瓦公約和海牙公約，慢慢形成一套各個交戰方應該要遵守的準則。內容非常多，例如使用的手段和武器、可以攻擊的目標，應該怎麼基於人道精神對待傷患、戰俘和平民等等。

最大的原則是區分原則，就是你要區分軍事目標，你可以攻擊軍人或軍事目標，但是你不可以攻擊平民，至少是不能故意攻擊平民，或沒有參與戰爭行為的平民 ～國防院戰略資源所助理研究員 楊長蓉

Photo Credit: 國際大風吹

攻擊平民和民間設施，正是俄烏戰爭開打以來，烏克蘭對俄國不斷提出的指控。在烏東大城馬里烏波爾的圍城戰當中，先是一間婦幼醫院在9號遭到空襲，後來在17號，當地一間被當成避難所的劇院也被炸彈炸垮。烏國當局表示裡面安置了上千位民眾，但截至22號，仍然有數百人疑似遭到活埋，生死未卜。

然而，俄方否認一切指控，表示醫院裡藏有烏克蘭士兵，而劇院攻擊根本不是俄軍發動的，而是當地極端份子的行為。

俄國部隊在特殊行動當中，不會攻擊任何民間基礎設施或住宅區，這是不可能的。我們的目標是讓烏克蘭去軍事化，以及軍事設施。 ～俄國總統發言人 佩斯科夫（Dmitry Peskov）

除此之外，烏克蘭第二大城哈爾科夫也遭到猛烈空襲，並傳出俄軍在攻擊中使用了集束炸彈。這種彈藥會在低空炸開之後，分裂成數百枚小型炸藥，再引發第二波爆炸，由於大面積攻擊的特性，容易誤傷無辜，因此遭到國際公約禁止。如果證實是真的，也可能構成戰爭罪。

能以戰爭罪定罪普亭嗎？最難的是讓他出庭

在這個人手一機的時代，戰爭罪的證據，或許不難取得，但誰有權力和地位來徹底調查和公平審判呢？為了處理戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕罪等罪行，各國簽下羅馬規約，並在2002年成立國際刑事法院，簡稱ICC。

Photo Credit: 國際大風吹

儘管美國、俄國、烏克蘭、中國等國都不是締約國，但早在2014年克里米亞危機中，烏克蘭就自願接受ICC調查俄國有沒有犯下戰爭罪，而這回俄烏戰爭爆發後，更有39個締約國要求ICC介入，因此ICC還是有管轄權。首席檢察官卡林汗（Karim Khan）因此在3月初宣布展開調查，並進入烏克蘭蒐證。

那麼，俄國總統普亭本人，最終會因為俄軍的不當戰爭行為而遭到定罪和懲處嗎？專家表示，就算不是直接扣扳機、投炸彈的士兵，在後面下令的高階將領，甚至身為三軍統帥的國家元首，一樣有可能要負責。在ICC過去起訴的案例當中，就包含涉嫌戰爭罪和種族滅絕罪的蘇丹前總統巴希爾。

command responsibility就指揮官責任，至少是說你的下屬......即使你沒有叫下屬去做這件事，你身為他的長官 至少要有調查，你的義務是至少要阻止他做這些事，或者是你要進行調查還有相關懲處 ～國防院戰略資源所助理研究員 楊長蓉

但這並不代表國際刑事法院就能把俄軍將領或普亭本人定罪，因為ICC不進行所謂缺席審判，也就是案件當事人必須來到法院受審和抗辯。就算發布國際逮捕令，只要被告不出國，審判程序就可能無法進行下去。

最大的問題是要怎麼抓到俄羅斯高階將領——特別是普丁總統。 要抓現任總統非常困難......比如說他一輩子都不要出俄羅斯，俄羅斯也不太可能自己把他交出來。 ～國防院戰略資源所助理研究員 楊長蓉

Photo Credit: Reuters / 達志影像 位於荷蘭海牙的國際刑事法院

只要有心，各國政府都能阻礙國際調查

從賴比瑞亞前總統泰勒，到前南斯拉夫領導人米洛塞維奇，因為戰爭罪或危害人類罪而遭到審判的國家元首，並不是沒有先例。不過除了前面說的，沒辦法逮捕被告到案受審之外，也可能因為國家不配合調查，而讓調查受到阻礙。例如，美國在伊拉克、阿富汗等地，也遭受相當多的戰爭罪指控，而ICC前任首席檢察官，曾經試圖入境調查，卻遭到美國阻撓。

你如果去看ICC官網的話，對於阿富汗的調查是ongoing——就是正在調查當中。 是因為，美國他們非常保護自己國家的利益，即使他們知道元首真的有做這些事情，他會覺得說他自己處理就好，你不要來。 ～國防院戰略資源所助理研究員 楊長蓉

國防院國家戰略與資源所助理研究員楊長蓉表示，美國傾向用國內的軍事法庭調查起訴相關案件，也確實有人因此被定罪，所以並不是完全逍遙法外。

但從過往經驗來看，不論是美國或其他國家，國際調查基本上都可能遇到相關政府的技術性阻礙，或甚至透過威脅、逮捕法律從業人員或關鍵證人等等方式，使調查或審判無法順利進行。就算俄烏戰爭在今年內就結束，而且順利將被告逮捕到案，最快也要10年以上才會有審判結果。普亭或俄國將領會不會被定罪，只有時間才能證明。

另外需要注意的是，戰爭罪不一定要透過國際刑事法庭來起訴和追究責任，聯合國可以另外成立專門的特別法庭來處理，例如前南斯拉夫的相關案件，另外，理論上一群意願夠強烈的國家，譬如北約或歐美各國聯合起來，也可以成立特別法庭，像是二戰後的紐倫堡軍事法庭。

最後就是有些國家在國內法當中也有戰爭罪，例如德國，最近德國檢方也開始展開在烏克蘭的戰爭罪調查，不過沒有針對個人，而是針對犯罪行為背後的結構，例如軍事行動的指揮鏈等等。如果未來真的起訴，調查結果就可以做為證據。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航