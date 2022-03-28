「我見證一場不及格到及格的身障升大專甄試」：家長不得陪同腦麻考生用餐，國北教大提改善措施

111學年度身心障礙學生升學大專院校甄試，3月25日至3月27日分別於北、中、南、東四區7校舉行，共3,129人報名，其中腦性麻痺考生、自閉症考生（二技組及四技二專組）在北部（四）考區國立臺北教育大學（以下簡稱國北教大）進行考試。

作家仙女老師余懷瑾26日在臉書發文指出，這是她有史以來看過最多腦麻孩子的一次，陣容相當龐大，且應考學生有不同障礙的程度，有的孩子坐著電動輪椅，有些推著四輪的助行器，有些拄著拐杖，有些不用輔具一拐拐的走著，也呼籲試場規劃對腦麻患者的友善程度應該提升。

因考場防疫家長不得陪同腦麻孩用餐，國北教大發布研議及改善措施

身為考生家長的余懷瑾有感表示，近日台北連日大雨，國北教大提供家屬與考生的休息空間不夠，室內許多家長是站著的，甚至站在戶外，接著午餐時間一到，試務人員表明因防疫規定，家長不得陪同手口不便的孩子用餐。更直言「我擔心的是這些服務的學生和老師們的冷眼，體現的是國北教大的教育啊！這樣的話，再多場的特教研習也只是消化預算罷了。」

對此，國北教大隨即提出改善措施，聲明內容指出為協助一般試場內需要陪同用餐之考生已加開至善樓B1國際會議廳、開放空間，供陪同人、考生使用，為不影響考生中午用餐時間休息、溫書等，同時安排校內工作同仁協助管制考場大樓進出入人員及秩序，期家長放心，考生也得以安心應試。

針對家長休息室部分，國北教大表示除原有之科學館101教室、廣場及校內公共空間做為家長休息室外，亦加開科學館1樓109教室，工作人員、考生服務隊將共同協助引導，以提供家長足夠之休息空間。

Photo Credit:國立臺北教育大學 國北教大針對身障甄試北四區用餐規定、家長休息室補充說明。

另外，雨天導致家屬與考生行動不便，余懷瑾說明當天不少家長單手要撐傘，另一手還要推輪椅的現況，呼籲考生服務隊能提供協助，此言一出引發不少討論。

國立臺北教育大學特殊教育學系副教授陳介宇在該貼文留言區表示，「這些服務隊的孩子很多都是我們特教系的孩子，是志工。也有其他國北身障的孩子來參與服務。我是國北的特教系的教授，據我知道已經動員200人次的志工，連續四天的考試，很難做到從進校門就有人護送。如果有需要，家長可以先來跟服務隊同仁說需要幫忙，這樣一定會有人前去幫忙的。」

余懷瑾表示，她身為考生家長，光顧自己的孩子都來不及了，身上也濕答答的，她認為旁邊有老師，老師可以教這些學生，而且是事前教，這些應該都是雨天的備案，前置作業應該就要做到的。

「我見證一場不及格到及格的身障升大專甄試」，余懷瑾盼明年可比照辦理

26日國北教大大網站發布研議及公布改善措施後，余懷瑾表示接獲教育部學務特教司副司長黃蘭琇訊息，告知解決的方法並留下聯絡電話，方便27日有遇到狀況可即時與她聯繫；教育部學務特教司司長吳林輝也指出，至善樓外面會增加3張長桌。另外，會引導考生至善樓B1用餐，已備18張長桌。B1會議室開放供考生及家長休息的可能性，會馬上請學校研議。

27日當天，余懷瑾表示她到學校川堂已有桌椅，考生們可以早餐和把書本放桌上，也有空間放家長們為孩子準備的物品，前一天大家只能把東西放在地上，且坐著輪椅的學生不用冒著雨回到隔壁大樓的休息室，可以搭乘電梯到B1好好的休息。

由於當日第一堂考試後大雨，余懷瑾建議教育部科長，當老師指導服務隊學生時可主動告知考生們「這裡有雨傘可以借」、「你需要雨傘嗎？」讓腦麻考生知道有雨具可借用。此外，余懷瑾也建議教育部科長，為便利家長既要撐傘又要照顧行動不便的考生，應為考生們準備吹風機，可將衣服吹乾避免感冒，教育部也著手進行相關準備。

「我見證了一場不及格到及格的身心障礙大型考試。」余懷瑾在考試落幕後也向試務人員、服務學生與考生、家長表示感謝之意，也表示期盼明年身心障礙學生升學大專院校甄試，也可參照此次第二天的標準，甚至再多為考生多做一些。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航