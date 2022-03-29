捷運「左行右立」等爭議一直沒有社會共識，台灣人「順民」的風氣從何而來？

網路時代，常有一個現象，就是有些事會成為萬年老哏。同一套模式，時不時會成為熱門話題，吵一波後就停止，接著捲土重來。一般來說多表現在「人性」面的事物，例如「老牛吃嫩草」、「藝人出包」、「屁孩蠢事」、「黑店奧客」、「偷吃外遇」、「貪汙敗德」⋯⋯，都是人人關心，但不干己事，吃飽喊燒的事情。

而這些狀況雖然套路一致，狀況雷同，但都發生在不同對象身上，也所以會是議題。因為人們可以從當事人的不同資訊，延伸出更多談資。雖然結論都一貫的以個人對於議題的好惡作收。天底下沒新鮮事，而流言蜚語與心得眉批，則常常更沒新意。

但最近又引爆話題的捷運「左行右立」爭議。則有點微妙。這的確也是萬年老哏，是長期沒有定論，且一直會發生的事。

發生也就算了，但這種超級無敵小的事，偏偏社會一直沒有共識，偏偏也就一直惹出爭議。這反而使「捷運可否左行右立」，成為一種詭異的爭端。它涉及台灣人的民族性，直指公共道德的模糊化，更多層面上，顯示了台灣社會的混雜與無序，也可以說是一種異於常態的自由。

就議題的歷史來說，自台灣興建第一條城市捷運「台北捷運」開始，它正好巧妙與台灣政治解嚴的時間點貼合。

過去威權時代，蔣氏政權以獨裁者的姿態統治台灣，對台灣幾無建樹，並使台灣的文化與經濟建設封閉數十年（台灣的經濟起飛，是拜美蘇冷戰之賜，台灣作為太平洋的反共前線基地，從美國身上獲取利益）。

最大的證據就是台北捷運。

威權導致台灣對公共政策討論的噤聲

它證明了台灣在蔣政權時期從未思考過「將台灣當成自己的土地建設發展」。像這種都市基礎建設直到80年代晚期才規劃（當然維護者會有一堆廢話說，是因為沒有需求云云。)。捷運只是其中一個例子，連將台灣當作殖民地的日本總督府，都還認真規劃台灣的基礎建設，從電廠、水庫、交通路線到都市計畫重劃區，台灣至今還很多沿用日人的規劃。

而有沒有捷運，看得不只是都市發展到多大規模，衍伸出的實體需求。更關鍵的是，都市市民如何看待、使用這個產物，根本上象徵了一個都市的文化與態度。也就是說，市民有怎樣的涵養、文化修養、內在品味，會反映在都市發展的許多細節上面。從垃圾清運方式，道路景觀的要求與狀態，到捷運如何使用，都反映了整個都市公共化的市民涵養。

從這方面看，如果去翻史料，日本時代的台灣人，直接承襲總督府自日本招攬來的日本菁英的規劃與要求，短短不過數十年，在太平洋戰爭前夕，台灣大都市的很多市民文化涵養與要求，都不輸給歐美日等先進大國。

但國民政府佔據台灣的時間，遠比大日本帝國還久。即使算解嚴之前，也有近40年的光陰。而台灣城市地貌的醜化，正反映了蔣政權統治時的醜陋，可說是醜得無以復加。

這背後的原因在於，台灣長期沒有民主與人權，更沒有自由參與公共決策的空間。這不是小事，當人民整天恐懼政治，為避免自己遭受死亡與監禁時，很多事情特別是關於公眾之事，都不會明確表態，更不會知道自己有什麼權利與自由。

活過戒嚴時期的人都知道，只要是面對「官（公部門）」，除非政策逼自己走向絕路，否則即使反對，也都暗恨在心裡，表面應和、響應，以免被以匪諜罪懲治。而國民黨最有名的黑金時期，染指台灣各種公共建設與都市重劃，背後貪贓枉法的狀態更帶起極度負面的風氣。

久而久之，在政治洗腦的黨國教育的摧殘下，大約兩代的台灣人，失去了對於台灣都市公共文化發展的美感與追求。

大家最能感同身受的一點，就是許多陽台增建與頂樓加蓋，讓都會區的住宅醜陋不堪，至今仍成為世界笑柄。但那正是數十年威權統治下，使噤若寒蟬的人們退縮到家裡的私人空間，僅敢關心自己，追求個人居家享受的美學與美感。而只要踏出家門，就是肅殺戒嚴的獨裁世界，本來也就是地獄，更顧不上所謂的都市風景。

而台北捷運正是一個解嚴初期規劃，且台灣從來沒有享受過的歐美日先進國家的「基礎設施」。對當時的台灣人來說，隱然抱持著自信也帶著自卑感。自信的是，台灣終於邁向先進國家；自卑的是，長期缺乏都市文化發展，讓台灣人不敢自由、自然的使用，而是以面對「高級舶來品」的心態，恭敬的享用它。

也所以，當台北捷運一開始參考歐美，推動「左行右立」，使用者們也就乖乖順從「權威」。因為怕自己的決斷，玷汙或搞砸了捷運。這是威權體制教化、恐嚇出來的人民心態。使台灣人跟猴子一樣乖乖遵從。

至於合不合理？不知道，照做就是了。就像台北捷運至今沒廢掉的「禁止飲食（去看看歐美國家的捷運可否飲食，為何台灣不行）」、「禁止奇裝異服搭乘（笑死，都什麼時代了）」，都沒人質疑（其實有，只是人微言輕，沒被在乎過）。

這些規則合不合理，照理說應該是隨著時代演變，市民可以熱烈參予討論變更的事項。這些當然是小事，但對使用者來說是日常的事，當然應有干涉的自由。

微妙的是，膽敢提出質疑的人極少，幾乎所有人都以「這是為了社會安定、為了大家好」的心態看待，乖乖當順民，比戒嚴時期的市民還糟。戒嚴時期的台灣人還會恨在心裡，只是怕坐牢不敢講。但後來的台灣人，卻已被教育成政府的順民。

除了在政治上敢吵（因為民主化似乎是真理。但什麼是民主，細節是什麼？不知道，可能也不想知道），很多攸關於自己的事，只要與公眾相關，就會先看風向，風向如果對了，才會以自己的喜好來判定是非。

捷運左行右立