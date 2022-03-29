面對俄烏戰爭，歐美右翼為什麼選擇與普亭站在一起？

談完了俄羅斯新納粹與台灣「深藍」族群的「普亭崇拜」後，接下來我們還要討論下一批在這場俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中，選擇與俄羅斯站在一起的人。讓各位感到意外的是，來自歐洲與美國的極右派在這場戰爭中對普亭（Vladimir Putin）的狂熱絲毫不輸給俄羅斯人與中國人。而且歐美右翼對普亭的崇拜，甚至還得到莫斯科官方認證。

3月19日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）公開讚揚美國右派媒體《福斯新聞》（Fox News）是眾多美國媒體中唯一提供不同觀點的。事實上《福斯新聞》的主流不只沒有支持俄羅斯，還有兩位稱職的記者在採訪戰爭的過程中不幸死亡，那是什麼原因導致拉夫羅夫讚揚《福斯新聞》，認為《福斯新聞》比《CNN》等其他美國媒體更加公正客觀報導這場戰爭呢？

答案是《福斯新聞》的極右翼主播塔克・卡森（Tucker Carlson），不只是一名狂熱的川普（Donald Trump）支持者，而且還從2014年以來就力挺普亭在烏克蘭的行動。以反移民、反墨西哥著稱的卡森，強調俄羅斯並不是美國的威脅，他認為克里米亞以及烏克蘭東部的戰爭純粹只是俄羅斯與烏克蘭的「邊界衝突」，絲毫不影響美國的安全。

他主張美國應該在敘利亞與普亭，還有普亭支持的阿塞德（Bashar al-Assad）政權合作才能有效遏止伊斯蘭國擴張，絲毫不介意俄羅斯與敘利亞兩國政府對人權的迫害。卡森向來認為美國自由派對美國的威脅，遠比普亭、阿塞德以及伊斯蘭國還要大。雖然在普亭發動侵略戰爭後，他一度改口批評俄軍的行為可能導致世界大戰，不過卡森親俄的立場很快又暴露無疑。

當俄羅斯發動宣傳，指控美國在烏克蘭境內研究生物武器時，卡森居然照單全收，毫無保留的把這些假訊息傳播到美國社會。根據美國自由派雜誌《瓊斯母親》（Mother Jones）報導，唯一獲得俄羅斯官方認證並且指定推廣的西方媒體人也是卡森，完全稱得上是「美國版黃智賢」。那麼又是什麼樣的原因，讓卡森這樣的美國極右派成為普亭的狂熱信徒呢？

白人至上主義的領袖國

歐美極右派與俄羅斯、兩岸的極右派有一個共同點，那就是他們在冷戰結束以前都是堅定的反共主義者，站在蘇聯的對立面。他們的第二個共同點，就是都有強烈的民族優越感，自認為世界上最良善或者傑出的種族，深信「非我族類，其心必異」的道理。極右派們不見得歧視或者否定其他族群，但是他們強烈反對任何將不同族群安排到一起生活，或者讓不同種族組成一個國家的政治安排。

所以與其說卡森等白人至上者歧視非白人，不如說他們反對讓美國成為一個民族大熔爐，這完全反應在他們對待移民的態度上。許多歐洲與美國的極右派不只不反對中國與日本等亞洲國家，而且還時常發言予以肯定。他們尤其肯定中共與日本政府，能以有效的手段確保中日兩國的「種族純粹」，至少兩國人民的膚色比起西方國家而言「單純」了許多。

雖然中國與日本都不是白人國家，卻還是能因為確保族群的單一性，獲得歐美極右翼的欣賞。他們甚至對中共在新疆、西藏的政策讚譽有加，希望能以同樣的方法對待自己國家內的移民或者少數族裔。歐美與俄羅斯、兩岸極右派的另外一大相似處，是他們在冷戰後都改變了過往的反共立場，轉而擁護起了俄羅斯或者中共。

蘇聯解體換來的是美國主導下的自由化與全球化，世界各國尤其是歐洲各國伴隨著歐盟的成立邊界大開，移民的不斷湧入更是強化的極右翼白人的危機意識。尤其是美國選出了歐巴馬（Barrack Obama）這樣的黑人總統以後，更讓他們認為美國不再有資格擔任白人世界的領袖國，而歐巴馬身上的白人血統，並沒有給他帶來更多的認同，因為白人至上主義者最討厭的就是混血兒。

外加LGBT的文化充斥西方世界，讓堅信天主、基督以及東正教的白人至上主義者們認定推廣多元價值的美國已經成為了亂源。反倒是俄羅斯在普亭的領導下，仍致力捍衛白人的傳統信仰，比美國更有資格擔任引領白種民族「偉大復興」的國家。就如同過去反共，今天擁護中共的「深藍」一樣，歐美白人至上主義者在川普時代結束後，更加認定俄羅斯是自己心目中的祖國。

許劍虹提供 描寫美國極右翼支持普亭的諷刺漫畫

反猶主義深入人心

然而歐、美、俄三國的極右翼，卻有一點是中國和日本的極右翼所比不上的，那就是他們根深蒂固反猶太的歷史。中國與日本的極右派，確實對猶太人也有一定程度的排斥，比如日軍二戰時在北京扶持的華北臨時政府，就曾經批評蔣中正夫婦勾結「猶太資本主義」。今天大陸的小粉紅，也常常以「盎格魯撒克遜－猶太集團」批評美國領導下的自由世界。

可是中國人也好，日本人也罷，他們反猶太的程度還是沒能與極右翼白人相提並論，即便猶太人在膚色上同為白人。而歐、美、俄的極右翼反猶太，一來是受到《聖經》影響，二來則是猶太人往往在經濟上佔據優勢地位，三來則是他們認為自己所最討厭的全球化背後推動者正是猶太人。所以從古至今，最好界定歐美俄極右派的方式，就是看他們對猶太人的態度。

對白人至上主義者而言，他們心目中的祖國隨時可以改變，二戰時可以是希特勒（Adolf Hitler）的納粹德國，冷戰時可以是麥卡錫（Joseph McCarthy）的美國，現在是普亭的俄羅斯，但反猶太主義卻是一以貫之的信仰。而且為了反對猶太人，他們甚至可以與阿拉伯民族主義者合作，支持納瑟（Gamal Abdel Nasser）以及阿塞德等敵視西方的中東獨裁者。