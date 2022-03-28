今日本土新增34例，4月相關防疫措施不變；基隆小吃店群聚、桃園大潭電廠確診持續增加

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增127例COVID-19確定病例，分別為34例本土個案及93例境外移入(55例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為15例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮官陳時中公布，從4月1日到4月30日，相關防疫措施不變，但前兩天已經有些改變，例如宴席不得逐桌敬茶敬酒，離開座位要戴口罩，如果一定要敬茶敬酒，就在台上維持社交距離。此外，要到相關特定娛樂場所的顧客，一定要打滿3劑疫苗，出示證明以備查核。工作人員時間到了就要把3劑打滿，時間還沒到的話只打2劑也可以。

基隆小吃店群聚+12，為先前未出現過的Omicron序列

陳時中也報告目前傳播鏈的採檢狀況。比較多的案例是基隆小吃店的群聚案，昨（27）天查出來有27名確診，今（28）天增加12位，目前這個群聚案總共有39例確診。

昨天在基隆的社區採檢站驗了1040人，其中驗出2名做文書工作的警察相關的人員確診，陳時中指出，研判是3月24日在海產樓聚餐時被感染到。民眾的部分採檢出4位，1名是海洋大學老師（案23022），他和確診者曾經一起到銀河小吃店，發現足跡重疊後主動去採檢陽性，並通知幾天內有接觸的學生朋友，1位學生接到訊息後也採檢陽性。

另外，基隆二信中學前兩天傳出確診，陳時中表示，全校做了3194名學生的採檢後，驗出6名陽性，有不同年齡層，不過學校已經停課、應居隔的學生也進行隔離。

指揮中心指出，基隆小吃店群聚的定序結果出來後，發現是第21個不同序列的Omicron變異株，和先前本土的都不一樣。目前有比對到的境外移入，最相近、但不完全相同的個案是從越南入境，但這起群聚也不是這個越南個案直接導致，所以傾向和越南或鄰近東南亞國家源頭有關。

大潭電廠再增加11名確診，推斷工區有確實分艙分流

昨日爆出52名確診的大潭電廠，今天又增加11名，這起職場群聚包含外包商、工程人員和親屬，總共有62人。今天增加的個案有外包商的老闆跟員工、同住家人，另外一位是司機及其4位家人，最後是母公司的台籍員工。

陳時中表示，雖然整體範圍涉及3大工區，但這個工區人比較少，只有56位移工；第2個工區比較大，有700多位外籍移工，而目前調查的情況，都集中在第1個職場內部，第2個工區和社區裡面都沒有看到染疫狀況，目前推斷整體分艙分流做得還算確實，不過還要進一步的觀察。

其他確診者包含先前高雄化工廠的傳播鏈，其中2位是23號就居隔、採檢陰轉陽，陳時中指出，高雄化工廠群聚整體還在控制之內。另外是樹林的某科技公司，案22935在居隔期間轉陽，早上這家公司建教合作的學生傳出確診，該校前2天有舉辦運動會，但學生可能的接觸者都已經被居隔了，所以沒去參加運動會。

在台東出現的不明感染源傳播鏈，除了昨天的4位家人確診，同職場釋迦園有另外2名採檢陽性，在接觸中原本有13名快篩是陽性，最終採檢只有只有1名是陽性、其餘12名陰性。

其他還有幾條新北市傳染鏈，其中1起中和相關今天多了2例，其中1名是因為在同一家麵店吃麵被匡列，另外1位是接到實聯制簡訊通知採檢陽性。陳時中表示，這起群聚和先前設計師傳播鏈的基因序列相同，但沒有找到直接關聯。因為本次感染者都是在同一條街、相鄰的巷子或者便利商店足跡重疊，所以也要做區域內的採檢。

疑開關房門染疫，5名防疫旅社內傳染轉為本土

陳時中指出，今日有改判5例境外移入為本土案例，這5例都是在解隔離後驗出陽性，且CT值相對低，調查結果判定是在旅社受到感染。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，改判的個案都是移工，經監視器發現，移工的房門除了取餐和丟垃圾之外，有些不尋常的開關房門情形，雖然從監視器沒辦法看出來是為了什麼，但有懷疑是不是為了互相聊天，而開房門、氣流互通是目前比較懷疑的傳播方式。

另外，該旅館在採檢的時候，有多人一起搭同一個電梯，或者在走廊上接觸，所以有立刻列了一些防疫旅館要改善的項目，至於移工是否有不遵守規定的情形，會再由衛生局詳查。

陳時中說，從去年12月到目前為止，總共有17家防疫旅社、31例旅館相關感染，29例由境外移入改判本土。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航