全球碳市場共識敲定，仍超過8成臺灣企業未進行碳足跡盤查

無畏COVID-19重挫經濟，全球ESG（環境、社會、公司治理）永續趨勢依然當紅、銳不可擋。國內永續領導品牌CSRone永續智庫和國立政治大學商學院信義書院於3月25日發表最新調查顯示，2021年臺灣企業出版永續報告首度突破680本。其中特別值得關注的是，臺灣營收百大企業仍有9家未出版永續報告，且在國際碳市場共識抵定的情況下，卻有超過8成台灣企業未進行碳足跡盤查。

這本分析報告共動員40位研究人員、歷經6個月、分析898項指標完成，並於CSRone永續智庫年度盛會「第八屆台灣永續報告分析發表會」正式發布。分析發表會係由CSRone永續智庫、資誠永續發展服務公司、國立政治大學商學院信義書院、台灣永續能源研究基金會（TAISE）所共同主辦。

策略夥伴包括：國泰人壽、玉山金控、南山人壽；協力合作夥伴包含：BSI英國標準協會台灣分公司、台灣愛普生、元大金控、富邦金控、台灣水泥、WritePath雲翻譯等單位。另有國際夥伴全球CEO聯盟CECP、與全球永續性報告協會框架GRI跨國支持。

開幕典禮中，經濟部主任祕書陳怡鈴說明，為加速臺灣邁向2050淨零目標，經濟部已從產業、商業模式等方面持續協助企業降低對石化能源的依賴。由於永續轉型是為一場馬拉松式的挑戰，必須考量社會公正，才能合適調整機制，讓整體社會共存、共榮。

CSRone永續智庫創辦人暨總經理嚴德芬則表示，近年來，在全球人類學習與病毒共存之際，仍同時經歷水災、乾旱、資訊與戰事等自然與人為的多重災難。這些事件，不但促使人類與企業開始覺醒、深思「個體存在價值與意義」，並加速全球永續轉型腳步。

台灣永續能源研究基金會董事長暨中華民國無任所大使簡又新強調，ESG風潮席捲全球，國際品牌紛紛要求企業遵循ESG規範，而我國亦宣告2050淨零目標，且金管會政府逐年加劇緊縮法規。為此，資本市場也明顯出現ESG人才短缺現況。簡又新認為，挑戰雖大，但需賴以臺灣企業一同努力，方能實踐永續目標。

Photo Credit：CSRone永續智庫 經濟部主任秘書陳怡鈴

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺亦強調，根據統計調查，已有77%投資人希望了解被投資企業之ESG轉型行動，若企業無採取行動，則有超過半數的投資人會選擇撤資。此外，更有超過半數的台灣企業，已將碳排目標納入長期永續發展策略中。不過，李宜樺亦觀察台灣快速接軌國際趨勢的步伐，相信臺灣企業領袖亦能在此蓬勃的ESG浪潮下，內化永續概念、共創美好未來。

Photo Credit：CSRone永續智庫 資誠永續發展服務公司董事長李宜樺

關鍵發現一：臺灣永續報告突破680本，20到50億企業超過3成已提前練兵

研究團隊本次蒐錄包含臺灣企業、大專院校、非營利組織等出版之685本永續報告書，並特別針對企業所公開之653本報告書深入剖析。調查發現，共有92.6%由上市櫃企業所出版（上市68.1%、上櫃24.5%），而20到50億企業中，更有34.3%為非受法規要求、自願性出刊永續資訊之企業。

為營造臺灣健全永續發展(ESG)生態體系，金管會自2020年正式宣告啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」，並要求20億元以上之上市櫃企業，應於2023年起編制永續報告書。為此，研究團隊統計，截至2021年12月底止，適用新規範的上市櫃企業共271家。今年共有93家企業非受法規要求出版永續報告，占該資本額區間企業的34.3%，顯示這93家企業超前部署、提前練兵的決心與態勢。

關鍵發現二：出版永續報告之企業EPS與ROE連續7年優於大盤

CSRone永續智庫根據研究分析發現，連續7年臺灣出版永續報告之上市櫃企業每股盈餘 (EPS) 及權益報酬率 (ROE) 皆優於臺股大盤。2021年出版永續報告書企業的平均EPS為4.36元、全體上市櫃公司為2.79元、未出版永續報告者為1.98元。2021年出版報告書企業的平均ROE為 9.30%、全體上市櫃為3.98%、未出版永續報告者為1.23%。研究團隊表示，對已經出版永續報告的企業而言，透過遵循國際框架以盤點自身營運概況、透明揭露ESG資訊，並據以逐年改善得過程，將使其營運體質會比尚未出版永續報告的企業更為健全。

Photo Credit：CSRone永續智庫新聞稿 CSRone永續智庫創辦人暨總經理嚴德芬

關鍵發現三：漏網之魚！臺灣營收百大企業9家未出版永續報告

依據臺灣證交所與櫃買中心所公布的2021年「第7屆公司治理評鑑」優秀企業名單中，上市公司前5%的45家企業，皆已全數出版永續報告書，說明治理評鑑表現優秀的企業，對於永續議題之高度重視與密切關注。特別值得關注的是，本次研究於蒐錄期間，鎖定臺灣營收百大企業進行剖析，然研究團隊發現，名單中仍有9家未出版永續報告。

關鍵發現四：62.9%常態性設置企業永續委員會，卻達9成未連結薪酬與績效

近年來，國際著名永續評比指標，為鼓勵企業內化永續發展目標，以加速開展相關行動，紛紛將企 業高層薪酬與ESG績效連結情形納入評分項目中，跨國企業包含蘋果、殼牌、麥當勞、聯合利華等 ，皆不約而同採行此項方式，鼓勵高階主管們在創造財務績效的同時，也融合ESG價值以領導團隊 。

本次研究調查發現，臺灣2021年出版的企業中，雖已有高達62.9%（共411家）企業常態性設置永 續委員會，透過「由上而下（Top down）」的方式促進永續行動，卻僅有7.9%（共52家）企業揭 露將永續績效與薪酬連結。



關鍵發現五：全球碳市場共識敲定 仍超過8成台灣企業未進行碳足跡盤查

盤點組織現況並公開揭露檢視風險概況，是企業邁出低碳轉型的關鍵步伐。儘管如此，對企業而言 ，邁向碳中和的過程仍然充滿高度複雜性，追蹤碳足跡更是不容易。本次研究分析發現，臺灣有 82.8%（541家）的企業尚未進行碳足跡盤查。在各國政府和大型企業紛紛調高減碳規格，朝碳中和目標邁進的情況下，臺灣企業若不加快自身落實減碳的腳步，未來將可能面臨無法接到國際訂單的窘境。

此外，臺灣金管會已於今年3月3號頒布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求全體上市櫃公司需於2027年完成溫室氣體盤查，並於2029年取得溫室氣體盤查之查證。分析研究團隊發現，面對日漸緊縮的法規要求，2021年度出版的臺灣企業永續報告書中，已有超過80%企業（524家）完成溫室氣體盤查，然而，僅有10.6%的企業於報告書中揭露第三方查證聲明。

關鍵發現六：97%揭露「供應商管理政策」，45%未揭露「管理及評估供應商風險」

根據研究數據，2021年臺灣653家企業雖有97%（634家）揭露「供應商管理政策」，然而卻有 45％臺灣企業未揭露「管理及評估供應商之風險」，顯示企業於報告書中對於供應商風險之揭露未完善，企業應加強鑑別、追蹤、管理供應鏈的永續風險，才能夠打造真正堅軔的永續價值鏈。 在2021年新冠疫情肆虐下，仍有53.4%（349家）企業，有「輔導供應商進行永續相關作為」，將永續與社會責任落實於供應商管理中；同時也有10.4%（68家）企業攜手供應商執行永續專案，雖比例相較去年微幅下降，仍顯現出企業願意攜手供應商突破困境，發揮企業的正向影響力。

關鍵發現七：整合性揭露成主流趨勢：36.8%臺灣企業參考TCFD、18.3%參考

SASB框架因應臺灣政府法規之規範，高達98.6%的台灣企業採用GRI 準則（GRI Standards）編製永續報告。近年來，為強化企業與利害關係人的溝通，並隨著國際資本市場愈發重視財務與非財務資訊之整合，金管會制訂《公司治理3.0－永續發展藍圖》，逐步規範特定產業及特定資本額之上市櫃公司編製續報告應參考TCFD （Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 下稱TCFD），以及「永續會計準則委員會」（Sustainability Accounting Standards Board, 下稱SASB）所提出的框架。

截至本團隊研究期間為止，企業參考TCFD的占比較去年上升13.3%，來到36.8%（240家）；而參考SASB框架揭露之企業，更是比往年的3.2%大幅上升至18.3% （120家），呈大幅成長態勢。CSRone永續智庫也對此表示，未來ESG資訊將逐步與財務報告訊息整合，朝向整合性揭露趨勢發展，建議企業提早布局、及早因應。

責任編輯：Iris

核稿編輯：Street