2022/03/28,
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塔利班政權下令禁播BBC、美國之音，無國界記者調查：至少40％阿富汗媒體已經消失

塔利班政權下令禁播BBC、美國之音，無國界記者調查：至少40％阿富汗媒體已經消失
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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BBC、美國之音、德國之聲以及中國的環球電視網都被塔利班禁播，美國之音代理執行長羅培茲在週日的一份聲明中表示：「塔利班試圖加諸的內容限制，和阿富汗人民應得的言論自由背道而馳。」

掌控阿富汗的塔利班政權下令禁止播放《英國國家廣播公司》（BBC）以及《美國之音》（VOA）的電視節目，這兩家廣播公司每週有5天以2到3種語言，製作30分鐘至1個小時的新聞。從上週塔利班再度禁止女子中學到本週禁播國際電台節目，有資深記者認為，這反映了塔利班威權傾向日益加劇。

其中，《BBC》證實受到禁播的消息，並表示在阿富汗充滿不確定性的動盪時刻，這樣的事態發展令人擔憂。該公司世界新聞頻道的外語總監卡法拉（Tarik Kafala）表示，有超過600萬阿富汗人收看他們獨立且公正的新聞報導。

《BBC》的報導進一步說明，阿富汗有600萬的觀眾收看頻道中由官方語言普什圖語（Pashto）以及波斯語（Persian）和烏茲別克語（Uzbek）製播的新聞，在塔利班宣布禁播以前，他們每週有5天會播放15分鐘的烏茲別克與節目、60分鐘的波斯語節目。如今，《BBC》旗下的波斯語電視頻道仍然可以收看，但只有20％有衛星電視的阿富汗人看得到。

其他被禁止播放的國際廣播公司包含《美國之音》、《德國之聲》以及中國的《環球電視網》。

《美國之音》在塔利班發布消息後，迅速譴責禁播行為，「我們要求塔利班重新考慮這個令人不安且不幸的決定」，其代理執行長羅培茲（Yolanda Lόpez）在週日的一份聲明中表示：「塔利班試圖加諸的內容限制，和阿富汗人民應得的言論自由背道而馳。」

和《BBC》類似，《美國之音》每週有5天會以阿富汗官方的普什圖語和達利波斯語（Dari），為他們的合作夥伴《Shamshad TV》以及《TOLOnews》製作半小時的新聞節目。

羅培茲表示，雖然對塔利班所發出的命令感到失望，但他們仍會遵守向阿富汗人民提供真實資訊的承諾，繼續在網路、廣播和社群媒體上傳播資訊。

塔利班聲稱尊重媒體，實際上要求遵守「伊斯蘭價值觀」

《BBC》記者克馬尼（Secunder Kermani）表示，儘管塔利班堅稱媒體可以進行批判性的報導，但必須牢記「伊斯蘭價值觀」和民族團結。除此之外，從塔利班掌權以來，有些記者會因為報導而被拘留或毆打，數百名記者害怕塔利班報復便逃離當地。

克馬尼認為，從上週塔利班政權推翻重新開放女子中學的決策，到現在禁播國際廣播公司，這可能都反映出了政權日益加劇的威權體制。

根據《美國之音》的報導，無國界記者（RSF）在12月發布的一項調查指出，從塔利班接管阿富汗以來，有至少40％的阿富汗媒體已經消失、超過80％的女記者失去工作，逾6400名記者和媒體工作者失業。此外，首都喀布爾和該國其他地區的記者環境非常令人擔憂，當地記者的工作自由持續惡化。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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