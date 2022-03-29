《勿說是推理》：推理劇滲出倫理學、心理學與哲學

由2022年1月播出，由菅田將暉主演的《勿言推理》（中譯或為《勿說是推理》）（日語：ミステリと言う勿れ），在日本與海外播映均獲相當不錯的收視成績與迴響。在香港，由於此劇由ViuTV與日本同步播映，也相對有較多人認識。

這套是田村由美創作的推理漫畫，故事內容為記憶力與推理能力都高於常人的大學生久能整，發揮智慧解決各種案件。乍看故事簡介好像挺無聊的，但《勿言推理》之所以能從眾多推理劇中突圍而出必有其原因；我覺得本劇的成功之處，就如主題所言的「勿言推理」——此故事的主題本來是「推理」，但實際上又不是「推理」，而是在「推理」過程中帶出的種種反思。在此，我試從倫理學、心理學與哲學面向，談《勿言推理》的人文情懷。先聲明一點，筆者並非原著漫畫讀者，只有看日劇，所以也只能就著日劇情節作分析。

（本文將含部分劇透，介意者請先行迴避）

《勿言推理》與倫理學：突破常人的思考維度

相信看過《勿言推理》的觀眾，都會被主角久能整所展現各種有趣的思考角度留下深刻的印象。筆者其中一個最深刻的情節，是在第二集中久能整被逼在巴士中被挾持的部分，講述整誤上一架巴士，其後發展成被挾持的局面。當時挾持者明明聲言「誰都別想跑。誰跑走，我就會殺掉車上所有的人——這都是你一個人害的。是你殺掉了其他所有人。」

面對這種典型的威脅，一般人都會直接受到威嚇而聽命就犯，但久能整卻一語道破這種道德勒索的招數，他說：「即便有人逃跑而引致這裡有人被殺，全部都只是你一個人害的。這裡發生的所有問題，都只是你引致的，錯的人只是你。請不要把責任轉駕到他人身上。」

另外當談到「不能殺人」的問題，當大家啞口無言時，他亦給出一個與眾不同的答案，節錄如下：「其實人是可以殺的，至少法律上就沒有言『不可殺人』啊。這只是為了維持一個穩定的社會，貪方便而設計的規則。試想想，為何在戰爭時，殺人又變成被允許的行為，甚至殺越多殺有功勞？」

上述牽涉的「道德勒索」、「不可殺人」的道德討論，都是一般人的思考盲點。沒有受過思考訓練的人，很容易就會跟從權威者行事，對此不加質疑。主角卻能從容的突破思考框架，提出問題，這也是為何他能解決各種案件的原因。雖然顯然地相同情節若在現實發生，我們自然不可能與挾持者說大道理（笑），不知道大家平日面對生活種種，又有沒有一種願意深刻思考的心？又是否願意問各種的問題，挑戰日常既定的框架？

《勿言推理》與心理學：對解離人格障礙患者的同理

劇中另一個有趣的地方，是竟然出現兩個解離人格障礙患者的橋段，可能是作者覺得這個心理學現象特別有趣？一般媒體對於解離人格障礙患者的描述，請容許我這樣說是有多少「妖魔化」的色彩（典型例子如2016年電影《思裂》），但在本劇裡，兩個解離人格障礙患者都是更為「人性化」的呈現，當中尤以門脇麦飾演的萊卡（ライカ）更突出。

面對解離人格障礙，我們都多以「被解離者」作為主體出發，在想像主體被解離後是怎樣的呢？他必定十分淒慘、長期沉睡，但我們卻忽略了被創造人格的主體性。他們同樣是一個有血有肉的人，有鮮明的性格、有思想有志向，甚至清晰的「人生目標」——去保護「被解離者」。他們又擁有著怎樣的心路歷程？就如莊周夢蝶，到底是莊周做夢變成蝴蝶，還是蝴蝶做夢變成莊周？何謂「真」、「假」，在此劇中也變得模糊，值得深入思考。

（但作為心理治療師的筆者也想在此一提，解離人格障礙至今仍然是其中一個最受爭議的精神病之一，仍有專家認為根本沒有這種病症；另一方面，媒體渲染的解離人格障礙也未免有誇大的情況，觀眾亦需須多加注意。）

《勿言推理》與哲學：讓《沉思錄》成為解碼的鑰匙

看過《勿言推理》，一定不會忘記其中有一本出現率非常高的書籍——沉思錄（日譯為「自省錄」），正正就是筆者早前曾撰文的一本書。整與萊卡的相遇，正正來自此書，因為只有整能解出萊卡所給的密碼。

為何會用到這本書作為解碼的鑰匙，我並不清楚，至少劇中也沒有詳細說明為何來夏如此鐘愛此書，更可以把書倒背如流。只能夠猜想可能是作者本來就很喜歡此書，所以才會這樣設計，希望更多人能知道此書。

《沉思錄》是一本怎樣的書？基本我已經寫過一篇長文撰述，在此就只作簡介。《沉思錄》是由羅馬皇帝馬可斯・奧理略・安東尼努斯所著，是他親筆撰寫的私人日記，集其畢生哲思之大成，記錄了他對人生最真實、深刻的思考。當中所談的都是對人生的哲理與感悟，人如何在彎曲悖謬的世代中不忘初衷，保有內心的平靜。

圖片來源：岩波文庫

我覺得作者選取《沉思錄》作為萊卡的密碼鑰匙是有其原因。萊卡明顯是高智能人格，思想成熟，更常常懷疑自己來到世界的目的。《沉思錄》作為一本人生哲理之書，自然很適合她看，而最終她也憑藉此書找到很多知心人（同時作者也藉此讓更多人認識此書），可謂擁有多重意義。

坦言，《勿言推理》的推理部分的確較弱，有不少跳躍思維，本人也抱有「講故不要駁故」的心態去看完；此外，其漫畫風的戲劇特色也非人人可以接受。但瑕不掩瑜，我認為《勿言推理》的人文情懷，是更讓粉絲情不自禁追看的重要部分；也願我們在觀劇後不止於此，而是多多閱讀文史哲書本，吸收知識，忠實思考，讓自己如久能整一樣，成為一個具有厚度的人。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin