徐巧芯舉報竟被公布身分，國民黨考紀會犯了什麼大忌？

國民黨於今（2022）年3月初舉行中常委選舉，選舉期間送禮賄賂的傳聞不斷。黨主席朱立倫鼓勵黨員提供證據檢舉，且保證會辦到底，以回應社會大眾的期待。台北市議員徐巧芯聽到了，於是協助某位青年黨代表檢舉立委傅崐萁涉嫌賄選。

不料，負責處理此舉報的考紀會主委李貴敏，在接受媒體訪問時將舉報者身分公諸於世，引起軒然大波。不少藍營政治人物都跳出來聲援徐，並批評黨中央做法問題很大，不過最後以李電話道歉告一段落。

讓人訝異的是，李在法律領域具有高度專業素養。她是法學博士，具加州律師執業資格，並在知名律所當到合夥人。如此專業的律師，處理舉報竟然如此粗糙，特別是當李解釋自己曝光徐的原因時所做的這段辯解：

考紀會就像法院一樣，有原告、被告。要讓被檢舉人知道是誰檢舉，才有機會回應，否則被檢舉人會覺得委屈。

為什麼不能曝光舉報者？

賄賂、貪汙、掏空等常見舞弊行為，絕大多數都是密室交易，是具有高度隱匿性的犯罪行為，企業或是政府公權力要主動發現極為困難。因此，在資源有限的情況下，由「內部人」提供線索舉報此類舞弊，絕對是最有效的方式。根據舞弊專業組織的調查，全球有超過四成的弊案都是經舉報管道所揭發。

儘管建立舉報管道成本低廉，不過要打造成內外部關係人願意使用、且管理完善的成功版本並不容易。在眾多成功要素中，最基本的是讓舉報者感到安心、不用擔心遭到報復。這樣的安心感來自於受理單位處理過程的「保密程度」，越是滴水不漏越能贏得舉報者的信心。

畢竟，多數良善的舉報者都是冒著被報復、失去工作甚至是生命的危險，提供企業或組織極為寶貴的內部資訊，才有可能突破那些密室犯罪。企業組織不感激就罷了，居然還把舉報者推向前線送死，試問以後哪個傻子還願意白白犧牲？

怎麼處理舉報比較好？

考紀會收到舉報後，除了最基本的「保密」外，應該主動與舉報人爭取電話聯繫甚至面談，了解檢舉內容的細節。照片中的醬油與匾額，是在何時、透過何種方式、由誰贈送的？贈禮的名目是什麼？這樣的贈禮方式是否違反了國民黨內規或是法律？其他黨代表是否也有收到？

以上這些問題都是考紀會必須先做功課，與舉報人和相關人士釐清的。

等到上述議題都釐清、且判定舉報內容有一定真實性以後，才會與被舉報人訪談，逐步拿出手中的證據與資料質問，並依據調查結果決定是否進行後續的法律行動。

應該接受匿名檢舉嗎？

李的其中一個論點，是要求大家應該練習對自己講的事負責，具名舉報才是正途，可以避免黑函文化。

先撇開「具名檢舉等於可以被公開」的謬論，允許匿名檢舉不代表提倡黑函攻擊，成效也不一定輸給實名舉報，端看企業組織如何管理。

《舞弊現形課》中提過，黑函鬥爭通常都拿不出什麼明確的證據，只要受理單位有完善的調查架構，知道如何排序舉報案的調查先後順序，匿名舉報從來都不是大問題。

在美國曝光舉報者身分的下場

這裡不再談先進國家舉報者保護制度有多完善，僅提一個簡單的例子。為了提高川普施壓烏克蘭總統調查拜登的可信度，《紐約時報》在2019年9月稍微透漏了「一點點」舉報人的身分，是位曾在白宮工作的CIA官員。此事立刻引發不小的爭議，網友們還發起了「退訂《紐約時報》」的活動。

透過上面的案例，應該不難想像此事若發生在美國，李的下場會是什麼。

結語

身處「缺乏吹哨保護法制」的台灣，最好的舉報原則就是「匿名」以及「保護自己」，避免被豬隊友拖累時，只得到一通於事無補的道歉電話。

國民黨或其他企業組織若真有心建立舉報機制，則務必從此案中學得教訓。要求李道歉對於重拾黨員或民眾的信心完全沒有幫助，了解舉報機制的關鍵成功因素、盤點落差並盡速補救，才有機會證明確實是「玩真的」、絕對會「辦到底」。

本文經高智敏授權刊登，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航