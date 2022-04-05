黃瑽寧《從現在開始，帶孩子遠離過敏》：太乾淨容易過敏，讓孩子髒一點比較好嗎？

文：黃瑽寧

免疫混亂因子

剛才提到與過敏疾病相關的三大元素，但除了避開這三大敵人之外，我們也要盡量保持免疫系統的穩定。如何穩定？老生常談：規律的運動、充足的睡眠，和愉快的心情。尤其是成年人的過敏疾病，幾乎都跟熬夜、肥胖、壓力大有關，而這些因子都會讓免疫系統混亂，讓醫生只好用藥愈下愈重！

兒童比較不會有熬夜、肥胖、壓力大的問題，但他們常常面臨病毒感染，比如感冒之後誘發的過敏氣喘，感冒之後誘發的蕁麻疹，這些都是門診常見家長的困擾點。不過兒童容易感冒的年齡大概就是五歲前，撐過這段時間，過敏也會變得更穩定，更不需要用藥囉！

過敏體質是化了妝的祝福

很多人誤以為過敏疾病是局部的問題，比如說鼻子過敏就要顧鼻子，氣管過敏要顧氣管，其實不是這樣的。各種慢性過敏疾病雖然症狀各有不同，但背後代表的問題卻很類似，也就是：身體的免疫系統混亂。

因此，當一個人因為不健康的生活型態，比如說睡不飽、壓力大、吃零食或加工食品，導致免疫系統不穩定時，過敏鼻炎的人就會鼻塞打噴嚏，氣喘的人會夜間咳嗽，異位性皮膚炎患者則是搔癢紅腫。反之，當免疫系統趨於穩定之後，就算寒流來襲、氣候潮濕，這些症狀也都不見得會出現。因此，要維持免疫系統的穩定，就必須仰賴正常規律的作息，健康均衡的飲食，以及減少過敏原、化學物質的生活環境。

過敏體質不是詛咒，而是「化了妝的祝福」，督促一個人時常警醒，要過健康的生活！流行病學的研究發現，過敏體質的人，在某些癌症的罹病率，竟然比一般人更低，包括肺癌、大腸癌等等。雖然其原因機轉仍不明朗，但以生活形態而言，過敏的病人因為擁有這種「健康警報器」體質，被迫要過相對健康的生活，反而成為其中一個癌症的保護因子！

更不用說許多過敏兒為了改善症狀，養成規律運動的習慣，最後不僅過敏疾病好了，還成為世界級的運動員！細數奧運運動場上的得牌選手，氣喘患者比例竟然佔了大約10％！

有許多家庭因為過敏兒，驅使全家人認真改善空氣品質，去除黴菌塵蟎，吃健康的食物，不吃零食飲料等等，結果不只孩子的症狀減緩，連帶同住大人的身體，也都感覺更舒暢了。希望大家能更正面的看待「過敏」這兩個字，一旦心態改變，上帝化了妝的祝福，也會因此而臨到喔！

太乾淨容易過敏，還是髒一點比較好？

2018年《傳染病雜誌》（The Journal of Infectious Diseases）一項研究發現，六個月以內的嬰兒如果感染了呼吸道融合病毒，長大之後居然氣喘的機率極低；反之，六個月以上才第一次感染此病毒的孩子，長大後氣喘的機率可高出七倍！

你沒看錯，六個月內！現在的寶寶，出生後一年內都保護的無微不至，照顧者甚至又戴口罩又洗手的，誰家的嬰兒可以這麼不小心，會在襁褓時期，就感染呼吸道融合病毒？

不過時光倒轉50年，當時候許多農村家庭，一屋子住了十幾個人，病毒傳來傳去乃家常便飯，若有嬰兒六個月內感染病毒，似乎也是稀鬆平常之事。不像我這種，從小住在都市公寓，小家庭長大的孩子，到了將近兩歲才感染到上述的呼吸道融合病毒，毫無意外的，我就成為那個變成氣喘的小孩。

2013年一項瑞典的研究發現，媽媽們若習慣於用自己的舌頭清潔奶嘴，然後塞入寶寶嘴裡（難以想像吧！），可以養出比較不過敏的小孩。2016年紐西蘭的研究也發現，那些喜歡吃手、咬指甲的寶寶，長大後過敏機率也較低。對照現代父母每天用酒精消毒奶嘴，或者隨身攜帶三支乾淨奶嘴的習慣，以及整天喝止小孩「不要吃手，髒髒」的教養文化，這些研究結果顯得格外令人錯愕！

該髒的時候髒，該乾淨的時候還是要乾淨

我並沒有要怪罪現代父母，事實上追求乾淨生活的目標並沒有錯，但凡事過猶不及，太乾淨導致過敏疾病，太髒又可能會感染致病菌，要拿捏適當的分寸，真的有夠難！而且現代人除了怕孩子感染之外，也擔心他們吃到環境中的「毒」，比如說重金屬，塑化劑等等，這又是另一個不同面向的考量。

不過說老實話，以兒科醫師的角度而言，那些會致命且沒藥醫的病菌，通常都有疫苗可保護；至於其他沒有疫苗的細菌感染，也幾乎都有抗生素可治療，漏網之魚其實少之又少。至於重金屬、塑化劑的暴露，只要買東西的時候好好做功課，購買經過國家認證的無毒玩具、文具或餐具，就可以大幅減少生活中吃下肚的毒。

因此，如果孩子都有按時接種疫苗，而且家中也有盡量減塑，那麼以下是我建議的中庸之道：

在自己家裡，除非有家人正在生病，否則不需刻意環境消毒，也不用阻止孩子吃手。 除非家人正在感冒生病，否則彼此臉頰、額頭親吻，對孩子的免疫系統是良好的刺激。但是閒雜人等，還是不可親吻別人家的小孩！ 在公共場合，則需保持洗手習慣，並且在吃飯前消毒環境、餐具，這些作法並沒有錯。 有人飼養的動物，一起玩玩沒關係，野狗野貓則否。 視覺上的髒污，比如說泥巴髒兮兮，食物殘渣油膩膩，美術顏料……，家長如果可以忍受的話，還是睜一隻眼，閉一隻眼吧！ 最後一點：塵蟎、黴菌、揮發性有機物質、和各種吃下肚的化學物質，這些壞東西只會讓孩子的過敏惡化，並不會鍛鍊孩子的抵抗力變得更好，所以接下來書本所寫的內容，還是要認真做喔！

書籍介紹

本文摘錄自《從現在開始，帶孩子遠離過敏【暢銷全新改版 附CD】：從預防、控制到治療，給父母的安心提案》，親子天下出版

作者：黃瑽寧

繪者：薛慧瑩、王佩娟

大人讀知識、小孩聽故事，過敏故事有聲書由黃醫師親自獻聲，親子攜手戰勝過敏！連續兩年奪得「台灣醫療報導奬」的黃瑽寧，以最新的科學研究為基礎，更新兒童過敏用藥與照護方法，讓居家抗敏同步跟上最新醫療發展。

抗敏要成功，小孩需配合，全書附10支過敏故事，從故事中協助孩子認識過敏，成為親子溝通抗敏的潤滑劑，幫助孩子甘心樂意落實抗敏生活。

每當有病人問黃瑽寧醫師：過敏會不會免疫、根治？答案是：不會。這答案令人沮喪，但你可以選擇與它和平相處！究竟該如何與過敏和平相處？透過這本提供全方位過敏的知識書，讀者從黃瑽寧醫師淺顯易懂的文字之中，清楚了解過敏體質誘發的原因，以及疾病產生的型態。