香港晚報：陳智思任M+董事局主席，引館藏審查憂慮

1）陳智思任新M+董事局主席

西九文化區管理局宣佈，委任陳智思為M+董事局新任主席，接任即將卸任的羅仲榮，任期由下月1日至2024年3月底。陳智思現同時擔任故宮文化博物館主席、港區全國人大代表等職。

M+博物館現時館藏包括數件與政治議題相關的作品，如王興偉與六四事件有關的《新北京》、黃國才的《漂流家室圖》，曾受親北京陣營批評。西九管理局董事局主席唐英年曾多次表示，M+策展團隊必定確保展覽符合《國安法》及香港法律。外界憂慮策展會否被政治審查。

陳智思早前接受《星島》訪問時解釋創作自由有規限，「假若創作作品旨在煽動犯罪，意圖顛覆國家，支持恐怖活動，當然會觸犯法律，創作者便應避免」。但又稱「只要不去衝擊國家主權和以推翻政府作為議題」，仍有創作空間。

《明報》專欄則指M＋展覽由策展人負責，「唔涉其他考慮」，而陳智思上任後要處理商業贊助、營運收支、門票收費等問題。《信報》專欄引述消息表示，M+易受到國際文化界關注，陳智思處事圓滑並有較佳外國關係網，可充當緩衝角色。

2）港俄司法互助協議年內交立會審議

繼港府與俄羅斯去年9月簽《司法互助協定》及《移交被判刑人協定》，保安局今日回覆《明報》表示，港府擬年內提交立法會審議；在雙方審議並通過後，港府會在憲報公告生效日期。

有關協定可讓兩地司法系統在刑事調查上合作，例如搜集證據、辨認疑犯、執行搜查令，也可移交被判刑人。行會成員湯家驊認為做法符合司法公義，而與最近西方制裁俄羅斯無關。

局方表示現時與俄方並沒有簽訂移交逃犯協定，但未就《明報》查詢有關會否與俄方商討移交逃犯協定回覆。

在前年《港版國安法》實施後，與香港《司法互助協定》仍生效的國家減至21國，與香港《移交被判刑人協定》仍生效的國家減至15國，而與香港《移交逃犯協定》仍生效的國家減至10國。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

3）林鄭指疫情死亡率或被高估

本港今日新增7,685宗確診，其中4,458宗為快測有效呈報。第五波疫情累計再多168離世，死亡率稍降至0.6％。

特首林鄭月娥今在疫情記者會指出，相信本港染疫人數比現時官方數字高，「常理都知道應該唔止100萬個案」。她又說，需要在疫情穩定後整理相關數字，以更準確反映死亡率。

林鄭月娥以早前圍封強檢的大埔廣福邨4棟樓為例，指雖然驗出的初步陽性個案只佔4.9%，但有約20%居民曾染疫而無需強檢，合計數字後推算約有1／4居民先後染疫。她說，這比率較全港確診比率高，代表目前死亡率的計算方式未必最準確。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今亦表示，相信用預測的感染人數來計算死亡率會更準確。他認為目前實際感染人數可能已超400萬，預計目前死亡率為0.18%，只比流感高些少。

Photo Credit：Newscom / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin