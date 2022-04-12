《專案管理》：老闆「朝令夕改」到底對不對？不論對錯，又該如何因應？

文：郝旭烈

專案迷思：朝令夕改到底對不對？

修正是面對不確定的常態

共識在知其然知其所以然

進入職場之後，常常會聽到同事之間抱怨：

「老闆怎麼一天到晚改來改去？」

「真不知道老闆腦袋裡面想些什麼，一下子這樣一下子那樣？」

「老闆就不能想好再告訴我們該怎麼做嗎？這樣一直變一直變，實在很打擊士氣。」

……（族繁不及備載）。

雖然對老闆的抱怨從來不缺，也不只這一樣，但對於變來變去，改來改去，讓員工疲於奔命的感覺，讓員工原地打轉的感覺，可能是這些抱怨油然而生的原因，但是我不禁想問：

「老闆真的願意這樣子嗎？」

「老闆真的是想不清楚嗎？」

「老闆真的喜歡一直變嗎？」

「老闆真的喜歡一直改嗎？」

其實，誰不知道從小到大「朝令夕改」就是一個負面的代名詞，相信在老闆們心中，每次只要改、只要變，而且頻繁度又高，自己擔心給員工帶來「朝令夕改」的壓力，應該不亞於員工接收到「朝令夕改」的壓力。所以在這裡，主要探討兩個關鍵問題：

朝令夕改，到底對不對？ 不論對錯，該如何因應？

一、朝令夕改，到底對不對？

首先，我們來看看朝令夕改這件事情到底對不對，我先舉幾個自己在職場、生活或家庭的情境故事給大家分享。

同時，大家也重新回味一下，我在書中一開始對專案管理所下的定義：「從不確定到確定的遊戲」。

1. 改變財務預測

記得在半導體工作的那十幾年，有很大一部分工作內容，都是「預測」和「規畫」未來公司的發展和計畫。簡單來說，就是要根據趨勢來假設未來消費市場可能會有哪些商品，這對於公司的IC產品會有怎麼樣的需求變動，而這種需求變動需不需要我們擴充產能，增加產能後能帶來多大收益，需要投入多少資金，然後目前的現金流和人力資源是否跟得上等等。

這些計畫的最終目的，要不是和董事會申請預算，要麼就是和合作夥伴報告，甚至需要政府的核准。

前面說了這麼多過程，最主要是凸顯專案牽涉層面非常廣，變動因素非常多，甚至有時候計畫長達五到十年，也就是說預測時間非常的長。在這種情況之下，為了能夠盡可能完整，我忙著收集各種不同資訊，幾乎每天都在建立財務模型，或者說，調整的數字根本是天天變、時時變、分分變。

還記得有一次為了跟董事會報告，一週的時間內，針對未來長期的五年計畫，我的電腦裡面就儲存了將近快200多個不同的版本。（那時真的快瘋了。）

最令人不解的是，到最後呈報的版本，竟然還是一開始模擬的版本。

看到這裡，你會不會覺得主管很機車，又心有戚戚焉，一整個腦袋裡面想著：

「早知如此，何必當初？」

「老闆何苦，為難小的？」

經過了這麼多年，等到回首來時路的時候，我才深刻地體會到，就算最後選擇的仍是最初那個模擬版本，但那也是千錘百鍊之後認定最真實反映未來的版本。這些過程是為了選擇，選擇是為了更好。

2. 改變研發項目

後來因緣際會，和同事一起參與了流程改善的專案，其中有一個專案是專門幫研發單位「整理」他們服務客戶的專案和流程。

至於「整理」的目的，竟然是要從將近30多個研發的趨勢產品裡面，砍掉20多個產品項目，要求最後只能留下10個以內的研發項目。

那時候聽到這個消息，心中非常納悶與不解，尤其砍掉的這些專案，都已經投入了非常多的資源，甚至有一些可能都已經接近了可以生產或銷售的階段。

這種雖然不是「朝令夕改」，可能只是「春令秋改」或「夏令冬改」，但是對於公司投入的資源還有人力變動，都是非常茲事體大的事情，為什麼可以在短短的時間之內做出這麼大的變動和決定？

幸運的是，我剛好有機會近距離接觸到研發部門大老闆，以及負責整個縮減項目的專案經理，我就請教他們關於重大項目變動的原因是什麼？

當然，過程不免俗聊了許多其他細節，但最重要的反而是他們幾乎一致說出的這兩句話：

「情況和當初不一樣了。」

「這樣子對公司比較好。」

他們輕描淡寫地回答，卻給我留下了非常重要的啟發和新的思維，那就是不一樣就要跟著變，哪裡好就往哪裡去。

3. 改變職場賽道

記得當時從台灣半導體公司被派駐大陸工作的時候，我內心肯定且信心滿滿地認為，自己會把任期坐滿才回台，甚至還想看看大陸有沒有不錯的機會，就可以繼續待在那裡發展。

誰知道，大概工作了將近一年半的時間，我發生了重大車禍，還好雖然整台車毀了，人卻沒有大礙，也因為如此，突然覺得生命無常，於是決定提早回來台灣，結束了外派的日子。

也是在那個時候，我心中暗暗下了決定，以後絕對不要再跑這麼遠去工作了，尤其是「父母在，不遠遊」。再加上回台之後的工作內容，還有跟隨的老闆，都讓我滿意到不行，所以一直不覺得自己有一天還會再踏上中國那片土地，延續職場生涯。更不要說，轉換到和半導體產業幾乎不相關的領域。不過，真的只有你想不到，沒有做不到。

這個轉機是學生時代超級好友的推薦，除了讓我從電子業跨足到金融業，還因為工作職掌的關係，可以跑遍中國大江南北。所以，我做了一個自己原來覺得不會再做的決定，「重返中國工作」。（附帶說明一下，薪資條件的提升當然也是一個很重要的決定因素。）

就是這樣，一個工作轉換，相信對我人生接下來的蝴蝶效應也非常顯著。人算還不如天算，計畫趕不上變化。至少在履歷表上，我會有兩個截然不同的產業經歷，看似突兀，實則增值。