為何多達三分之二的非洲國家，需要向他國「訂購」本國紙鈔？

文：德國之聲中文網

去（2021）年7月，甘比亞的一個代表團訪問奈及利亞中央銀行，詢問能否訂購一些甘比亞貨幣達拉西鈔票。甘比亞中央銀行行長賽義迪（Buah Saidy）說，本國貨幣存貨不多了。這個西非小國在前總統賈梅（Yahya Jammeh）下台之後，不得不重新設計鈔票。賈梅從1994年開始統治甘比亞，直到2016年拒絕接受選舉失敗而流亡。

賈梅被指控在其22年的統治期間侵犯人權，殺害政治異議人士。跟很多獨裁者一樣，他在本國紙幣上印上自己的形象。在他下台之後，甘比亞中央銀行開始銷毀這些鈔票。如今，甘比亞達拉西紙幣上換上了漁民出海、農夫耕種等圖像，還有一些色彩鮮豔的本地鳥類圖像。

向他國訂購本國貨幣

然而，甘比亞遇到一個問題：這個國家並不印刷本國貨幣，它得向英國印鈔公司訂購，流動性貨幣一度出現短缺。甘比亞並不是唯一一個在其他國家印製貨幣的國家，非洲54個國家中，超過三分之二的國家在別國印製貨幣，大部分在歐洲和北美。

與非洲中央銀行合作的大公司包括英國印鈔巨頭德拉魯公司、瑞典的克雷恩公司和德國的吉塞克＋德文特公司（Giesecke+Devrient）。如今，非洲聯盟正期待一個非洲製造的黃金時代，從而強化本土生產能力，享受更多利潤。

印鈔過程高度保密

也許令人驚訝的是，幾乎所有的非洲國家的貨幣都需要進口。連鈔票都不能自己印製？這聽上去多少有點傷害非洲人民的感情，也引發對於國家安全問題的擔憂。對於較富裕的非洲國家比如安哥拉和迦納來說，更是涉及到自主權和經濟自足的問題。

可能是出於安全考慮，大多數國家對其貨幣印刷過程閉口不談。印刷公司就更是守口如瓶了。在德國之聲聯繫採訪的公司中，沒有一家對提供合作國家名單的要求作出回應。

印刷成本的計算

非洲研究專家祖瓦里（Ilyes Zouari）說，衣索比亞、利比亞和安哥拉等14個國家向德拉魯公司下了訂單。南蘇丹、坦尚尼亞和茅利塔尼亞等六、七個國家，據稱在德國印刷本國貨幣，而大多數講法語的非洲國家都在法國中央銀行和法國歐貝特公司（Oberthur Fiduciaire）印刷貨幣。

達拉西這樣的非洲貨幣的印刷價格，目前尚不清楚。美鈔的印刷成本每張鈔票為6到14美分。但很有可能，非洲國家的40多種貨幣的印刷成本相當高。2018年，迦納的一位中央銀行官員向當地記者抱怨說，在英國印製本國貨幣迦納塞地耗資不菲。貨幣印刷好之後，通常以貨櫃裝運，還需要支付高額的運輸費用。在甘比亞的上述案例中，官員們說，運輸費用高達7萬英鎊（9萬2000美元）。

進口貨幣並不奇怪

雖然聽起來難以理解，但分析家們說，進口本國鈔票的做法並不罕見。世界上許多國家都這樣做。例如，芬蘭和丹麥將他們的造幣業務外包出去，世界各地的數百家中央銀行也是如此。只有少數幾個國家，如美國和印度，才自己生產自己的貨幣。

非洲經濟研究中心的艾克魯克（Mma Amara Ekeruche）告訴德國之聲，當一個國家的貨幣需求量不大——不像美元或英鎊那樣在全球範圍內使用——那麼製造成本可能很高，在國內印刷貨幣並不划算。

人口較少的國家，如甘比亞或索馬利蘭，自己印鈔的話，一次開機的產量都超出需求。還有一些國家，比如賴比瑞亞不印刷自己的貨幣，因為他們根本就沒有印刷機——買不起印刷機，也沒有印刷技術。只有少數幾個非洲國家，如奈及利亞、摩洛哥和肯亞，有足夠的資源來印製自己的貨幣。有時，他們也需要用進口來補貼。

他國印鈔是否安全？

艾克魯克指出，一些自己印鈔的國家，官員更容易腐敗，比如偽造或操縱貨幣。在很多時候，貨幣製造外包更加安全。進口也有進口的挑戰。2018年，從瑞典運來的一貨櫃賴比瑞亞貨幣不見了，儘管後來得到了解釋。

與此同時，德拉魯這樣的公司已經有數百年歷史，為世界各地的中央銀行進行大量生產，擁有先進的技術，比如採用聚合物，被認為比紙質貨幣更乾淨、更耐用、更安全。採用塑料材料可以加入更複雜的防偽功能。

但是，外包也不是沒有缺點。如果遭受經濟制裁，就比較麻煩了。例如，2011年，在聯合國制裁利比亞已故領導人格達費（Muammar Gaddafi）之後，英國扣留了德拉魯公司生產的利比亞貨幣訂單。

非洲印鈔的前景

非洲國家一直在制定計劃，以促進非洲內部的貿易。目前，與西方和東方國家的貿易比非洲大陸內部的貿易更多。在非洲印刷紙幣將提高非洲大陸的利潤，至少在理論上如此。非洲國家可以選擇那些有印刷能力的非洲國家，因為它們的業務可能並不飽和。

說起來容易做起來難，這方面的嘗試還沒有開始。迦納央行前副行長雅士度－曼特（Emmanuel Asiedu-Mante）說：「這是由於國家之間的信任問題，而且許多國家多年來一直與海外公司合作印刷。」還有就是非洲法語國家的複雜情況。非洲國家的法郎與歐元緊密掛鉤，並在法國生產。

不過，非洲自己印鈔前景仍然樂觀。甘比亞的中央銀行官員們提議與奈及利亞建立夥伴關係，然後尋求更多非洲國家的貨幣訂單。業務多了以後，印製成本和運輸成本都可能大幅下降。

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