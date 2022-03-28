拜登提議向資產超過1億美元的超級富豪課20%所得稅，每年預計可徵收3600億美元

3月26日，美國總統拜登（Joe Biden）提議向億萬富豪徵收「最低所得稅制」（minimum income tax），凡是淨資產額超過1億美元的家庭，其中所得包含：已實現所得、及股票和債券投資等，都至少須繳納20%的所得稅，是他首度提出對富豪課徵新稅。

拜登提議對富人加稅，每年預計徵收3600億美元

美國總統拜登提案針對資產超過1億美元（新台幣28億元）的家庭徵收最低稅，希望美國金字塔頂端的富豪，每年為其收入或資產增值，繳納20%的稅。

美國聯準會（Fed）2021年數據顯示，目前美國前10%的富豪們，總共持有89%的美國股票，創下歷史新高。

尤其在疫情其中，資產收入占全美前1%的富人，所持有的股票和共同基金規模增加逾6.5兆美元（新台幣182兆元）。排序在全美後90%族群共計增加1.2兆美元（新台幣33.6兆元），顯示出貧富差距惡化，金字塔頂端的富豪，收入增加迅速。

若以比重來看，美國前10%的富人持有股票及基金的比重，也創下歷年新高，反而是後90%族群持有比重僅11%，甚至低於疫情爆發前的12％。意味著近年股市高漲，財富多藉由股市流入了富人手中。

有鑑於此，為了能進一步弭平貧富差距，白宮預計徵收3600億美元（新台幣10兆），影響不到2萬個家庭，也只適用於股票大戶，或者各大企業的大股東，並未包含一般收入，和出售資產的族群。

經濟顧問委員會主席塞西莉亞勞斯（Cecilia Rouse）強調，拜登正致力活絡經濟，並在教育和社會福利，以及氣候變化上做出努力。

《華爾街日報》稱，新計劃中最大的一筆財源是多年積累的未實現收益的徵稅，這包括大型科技公司創辦人的很大一部分財富，如亞馬遜公司（Amazon）和Meta (FB)。這些公司可以分9年支付初始的稅款，此後調降年度最低稅，再分5年支付。

烏俄戰事、通貨膨脹情況下，白宮正積極找財源

日前拜登簽署1.2兆美元（新台幣33.6兆元）的基礎建設法案，建設範圍包含改善美國的公路、鐵路和橋樑設施等，提升基礎建設未來面對極端氣候變化的韌性，甚至力促高速網路服及。

但是，基礎建設帶來的財政赤字，卻讓反對黨憂心。參議員喬曼欽（D., W.Va）說：「基礎建設計畫，是由融資赤字堆疊出來的，拜登也盡力削減赤字。」

另一個值得關注的是，烏俄戰事影響到了美國軍費的預算。《華爾街日報》報導指出，美國國會共和黨（Republican）和民主黨（Democratic）都表示支持增加數百億美元的軍費開支。

白宮官員告訴《華爾街日報》，預算計畫將支持美國對烏克蘭的持續安全援助，並投資於加強國防、印太地區的安全和北約聯盟。

報導稱，本次白宮預算計畫，目前僅是勾勒出施政的財務藍圖，概述政府的支出和收入計劃，還有對未來政府赤字的影響，而未來國會不見得會同意預算計畫。

貧富差距並非美國獨有的情況，台灣方面，據財政部的綜所稅申報核定統計，最高5%申報戶的所得總額，自2014年開始攀升。財政部告訴《關鍵評論網》，日前已經在經濟效益和租稅公平上進行稅改。

包含廢除兩稅合一設算扣抵制、適度調高營所稅為20%、提高外資股利所得扣繳率為21%等，另外也針對減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭之租稅負擔調整。而後若有相關更動，將另行公告之。

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核稿編輯：翁世航