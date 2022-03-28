洪森以越南佔領柬埔寨歷史為鑑，譴責俄羅斯入侵烏克蘭

《路透社》報導，柬埔寨首相洪森今日（28日）譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並響應柬埔寨目前擔任主席國的東南亞國家協會（東協）對俄烏立即停火的呼籲。

一個多月前，俄羅斯在烏克蘭發起了所謂的「特別軍事行動」，引發了歐洲自二戰以來最嚴重的地緣政治和人道主義危機。目前俄羅斯、烏克蘭的代表正在土耳其進行和平談判。

洪森援引柬埔寨曾被被越南佔領的歷史，表達對俄羅斯佔領烏克蘭首都基輔的能力表示懷疑。1975年5月1日，越南和赤柬爆發柬越戰爭，1979年1月7日越南佔領柬埔寨，結束了赤柬政權，隨著蘇聯經濟惡化，對越南的援助減少，直至1990年8月，越南才從柬埔寨全面撤軍。

「我仍然與烏克蘭人民團結一致反對入侵」洪森出席一家醫院啟用典禮的活動時這麼說。

此前在柬埔寨作為東協主席國發表的聲明中，該集團敦促保持克制和對話，但沒有提到俄羅斯在入侵中的作用。在3月20日，日本首相岸田文雄到金邊與洪森舉行會談。《自由亞洲電台》報導，雖然會後日柬兩國政府首腦發表的聯合聲明沒有直接點名俄羅斯，但呼籲「立即停止使用武力並從烏克蘭領土撤軍」，並譴責侵略是對《聯合國憲章》的嚴重違反。

在東協的10個成員國中，只有新加坡宣布對俄羅斯實施制裁，包括禁止提供俄羅斯金融服務和電子產品出口。至於今年擔任G20集團輪值主席國的印尼，則表示將保持中立，沒有對其俄羅斯進行譴責，而且對於年底在峇里島舉行的G20峰會，印尼也沒有如同其他西方國家提出排除俄羅斯出席的立場。

3月2日，聯合國大會就烏克蘭局勢召開特別緊急會議並發表決議，193個國家中有141個國家投贊成票譴責俄羅斯入侵烏克蘭，而北韓、白俄羅斯、厄利垂亞、敘利亞和俄羅斯投下反對票，而東協成員國中的越南、寮國與其餘33個國家投了棄權票。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範