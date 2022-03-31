【影評】Netflix《超時空亞當計畫》：劇情乏善可陳，但萊恩雷諾斯與童星沃克的嘴砲互動值得一看

Netflix於3月11日播映《超時空亞當計畫》，電影普遍獲得好評。這部片早在2012年就開發製作，並決定由湯姆・克魯斯主演。但因故拖延至2020年才由Netflix接手，於今年發行。

本片描述西元2050年，戰鬥機飛行員亞當偷了時空戰機，打算穿越時空回到2018年尋找死於墜機事故的妻子蘿拉，但他意外墜落至2022年，並遇見了12歲的自己。亞當一邊與12歲的自己互動，一邊修復戰機，一邊跟來自未來的追殺者交戰。過程中他發現自己妻子的意外涉及陰謀，隨著真相的揭露，亞當跟小時候的自己聯手，試圖拯救影響人類存亡的時空危機。

就歐美文化來說，關於未來時空的科幻片，許多都涉及反烏托邦的世界末日主題。人類因為私慾，過度運用科技，導致文明毀滅。這在80年代成為濫觴。從80的《衝鋒飛車隊》到90年代的《洛杉磯大逃亡》，其中產生許多名作。

21世紀，隨著電腦數位製作發達，科幻片的畫面更是華麗，許多僅存於創作者腦海的想像，得以在銀幕前實現。所以過去10年出現無數科幻、奇幻大作。原本《超時空亞當計畫》指定的湯姆・克魯斯（Tom Cruise），即出演了《明日邊界》、《遺落戰境》等科幻大片。

湯姆・克魯斯只要演主角，無論對手戲對象是誰，他都必然成為全片核心。雖不知《超時空亞當計畫》原來的劇本路線為何，但就文本核心「亞當與小時候的自己」，這種雙主角的概念，他可說「成名後」仍未有類似作品（《金錢本色》中，保羅紐曼完全蓋過他）。

在《鋼鐵擂台》出現前，甚至之後的《羅根》，這種兩代父子（女）情在英雄型（無論奇幻動作科幻與否）電影中，雖然不少（如《聖戰奇兵》、《終極警探4》），但也不好做，特別在科幻電影，甚為罕見。這種大成本製作的電影，弄得不好，容易慘遭滑鐵盧。計畫擱置大概也是這原因。

而由萊恩・雷諾斯（Ryan Reynolds）跟沃克・斯科貝爾（Walker Scobell）攜手合作的《超時空亞當計畫》，卻做出了良好的效果。一方面薛恩・李維正是拍出催淚科幻動作經典《鋼鐵擂台》的導演，他來操刀一個中年男子vs.12歲的自己，在一種「類似父子」又根本是「自己PK自己」情境，掌握得恰到好處。

該煽情的地方煽情，該動作就該動作，節奏情緒掌握的也很良好。本片選角也有獨到之處。

Photo Credit: 《超時空亞當計畫》劇照

萊恩・雷諾斯可說是一種好萊塢明星路線的代表人物。他長得不特別帥，要說喜感，也沒有那種壓倒性的純粹喜劇魅力。他無論外型氣質都很符合中產階級白人都會雅痞的調調，跟專攻落魄郊區階級藍領小人物的「外貌不帥」的喜劇演員們不同。同類型的詹姆斯・法蘭柯、歐文・威爾森，或美國隊長，都過於帥氣。

萊恩・雷諾斯就很適合演那種既不落魄衰小，但又無法擔綱重任的大明星型（湯姆・克魯斯、布萊德・彼特）的角色。如果去看他歷來的電影，《死侍》可說是他所能掌握的，超級英雄的最高層級。因為他怎樣都無法在氣質上、獨特魅力上有領袖群倫的特性。嘴砲（又少露臉）的死侍正可發揮他詼諧又愛嘴砲的感覺。

如果說他生涯的顛峰，2021年的科幻動作喜劇《脫稿玩家》可說是他最好的作品。在片中他飾演一個遊戲中的普通銀行行員的npc角色，一躍而成為英雄。這種「出身就不是貴族」的特性，讓他得以普通小人物的喜感，帶給「動作喜劇」一種娛樂性。

《超時空亞當計畫》也是一部科幻動作喜劇。萊恩・雷諾斯發揮一貫的嘴砲、看似無用，但屢屢可解決危機。而童星沃克的表現更是搶眼，他面對老道的萊恩・雷諾斯，完全沒有被壓倒，兩人幾乎可說完美的詮釋了「亞當」中年與小孩的個性。

電影最難就是「說服力」。兩人外貌毫無相似之處（沃克帥多了），但卻能給觀眾「他們真像」的感覺。那不僅是演技的效果，對手戲產生的化學反應，是真正左右畫面元素的原因。

而相較其他改編是科幻文學經典的反烏托邦片，《超時空亞當計畫》可說乏善可陳，毫無討論的價值。如果今天沒有兩位男主角那「情同父子，但其實是不同年紀的雙胞胎」的對手戲，本片雖然特效與動作都如《脫稿玩家》一般具備好萊塢一級水準，但劇情與故事卻比三流B級片還不如。沒了這兩位演員搭檔，即使有漫威的綠巨人浩克加持，電影也將撐不起來。

就為了萊恩・雷諾斯跟沃克的對手戲，本片就值得一看。他們互動的嘴砲與笑料，一如《死侍》電影，說出來就無趣了，得實際觀影感受才能體會。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航