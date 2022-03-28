法參議院報告：馬克宏任內與數家顧問公司簽24億歐元諮詢合約，「麥肯錫門」恐威脅連任之路

歷經4個月的調查，法國參議院所發佈的一份報告指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在任期間，與數家顧問公司簽署至少價值24億歐元的合約，諮詢內容涉及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗以及數位轉型等問題。

而在當中最受爭議的，是美國顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）被揭發有10年沒有繳納公司稅。

政府「反射性」尋求諮詢服務，顧問公司卻沒繳稅

根據《POLITICO》的報導，麥肯錫、埃森哲（Accenture）以及BCG等公司都與法國政府簽訂合約，調查結果顯示，從馬克宏上任開始，各部會的諮詢費用增加了一倍以上，尤其在2021年，COVID-19大流行讓諮詢費用又比上一年增加45％。

調查結果顯示，法國公部門對諮詢服務的需求呈現爆炸式增長，這份300多頁的報告寫道，政府尋求諮詢服務形同一種反射動作，顧問公司參與了法國絕大多數重大改革，包含養老、房屋改革等等政策。

參議員還進一步指控，麥肯錫在聽證會上謊報公司稅收，僅管多年來和政府達成了不少獲益匪淺的交易，但該公司至少有10年沒有在法國繳納公司稅。參議員Éliane Assassi在記者會上表示：「（麥肯錫的）一位董事宣稱有在法國繳稅，因此我們透過財政部進行調查，而調查結果非常明確。」

根據英國《每日快報》的報導，麥肯錫迄今否認有任何不當行為，並聲稱尊重所有法國稅收的有關條文，並在法國營利的5年內繳納公司稅。

儘管民調領先，「麥肯錫門」威脅馬克宏連任之路

《歐洲動態》的報導指出，馬克宏在電視採訪中被問及此事，他解釋法國政府尊重公共採購規範，並強調這其中沒有圖謀不軌。他解釋説，日以繼夜工作的政府部會需要尋求外部協助，並不是令他意外的事情。

法國媒體和社群媒體將此案描述為「麥肯錫門」，推特上標註「#McKinseyGate」的貼文獲得廣大討論度。

在法國總統大選第一輪投票倒數兩週之際，此事引發馬克宏的連任危機。隨著麥肯錫門的事件延燒，馬克宏的競爭對手強烈譴責此事，根據《POLITICO》的報導，反對方認為，顧問公司的支出顯示法國公部門被掏空的情況相當嚴重，而參議院的調查團隊譴責顧問公司的合約不透明、且缺乏問責。

另一方面，根據《衛報》的報導，馬克宏在民調上仍然處於領先，這是因為在俄烏衝突發生之際，他成為莫斯科和基輔的中間人。他的支持率穩定維持在27％左右，雖然與上週相比略為下降，但還是比俄羅斯入侵烏克蘭之前還要高。法國《回聲報》的調查指出，有超過1/4的人認為戰爭是影響選票的因素之一。

法國智庫Fondapol的負責人雷尼（Dominique Reynié）認為，馬克宏的優勢在於，人們會在戰時團結起來，支持能夠負責軍事和外交政策的總統，而不是沒有經驗的新人。但他警告，如果油價飆升等戰爭帶來的經濟後果持續發生，也可能適得其反。

雷尼認為法國總統選舉結果還未成定局，他向《衛報》指出，根據現在的民調和投票意向調查，馬克宏的確有可能當選，但如果說馬克宏「肯定」當選就太荒謬了。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航