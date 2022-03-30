緬甸政變一年以來，東協經濟考量之下的不為與難為

文：吳宣萱

2019年底，筆者寫了篇觀察文，分析緬甸選舉作為一個衡量該國民主化進程的指標性事件。該篇文章結語這樣寫的：「哪怕檯面上軍方勢力的介入較過往式微，但民主制度尚不成熟的緬甸仍呈現『人治』勝過法治，在地方、中央的政治發展皆受到魅力型政治人物的影響，該現象無利於長期的民主推動，盼緬甸可以深化該國人法治體制的穩固性和獨立性。」

對於緬甸的民主化，當時的筆者抱以較為悲觀的態度，後來的事態發展也的確不盡如人意。2020年2月1日，由敏昂萊為首的緬甸軍方，推翻翁山蘇姬領導的民主政府，國內群眾爭取民主自由，持續反抗軍政府的高壓統治，以熱血描繪他們心目中嚮往的美好家園。

和俄烏戰爭一樣，緬甸有許多平民在軍方無差別的濫殺下無辜死去。據聯合國統計，截至今（2022）年3月10日，緬甸的武裝部隊已經殺害至少1600人，逮捕人數超過1萬2500人。有消息稱，緬甸軍隊會將被屠殺的平民屍體銷毀，因而從許多人「被消失」的情形來說，實際受迫害的人數將遠超過聯合國統計出來的數字。

今天，這篇文章從幾個觀點切入，討論為什麼面對緬甸內部動亂，國際社會其他成員（國家）沒有積極有效的舉措，去阻止緬甸軍政府的暴行。

自掃門前雪：現行國際法的「不干涉原則」

我們身處的當代世界，國際間並沒有一個強而有力的執法機構可以維護國際秩序，更遑論緬甸的情況是屬於「國家內政」的範疇。依據二次世界大戰後建立的世界新序，《聯合國憲章》第2條第4款規定：「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立。」以此原則為核心，為了保障各個國家在政治、經濟、社會和文化體制上的不可讓渡權，國家與國家間需要遵守「不干涉原則」，不得以任何形式干涉他國之內政。

儘管參考過去國際法院的判例（1986年的以軍事與軍事相關行動介入尼加拉瓜案），為了保護特定國家內人民生命且有急迫必要性的情況下，得以「人道干涉」；然，合理的人道干涉必須被嚴格定義，而且哪怕有人道干涉必要，也不得以武力的方式干預，否則無法改變該國人民受侵害的情形。

在這樣嚴格的法規條件和國際間「自掃門前雪」的普遍價值，他國多半會選擇採取非武力或是間接干預的手段表達該國立場，例如阻斷一些貿易層面的利益和機會、適度的經濟制裁等等。因此，自緬甸軍事政變甫發生到現在一週年，歐美等國家寄出一波又一波的經濟制裁。

去年7月份，美國將把支持緬甸軍政府的四家企業加入貿易黑名單，限制美國向被列入其中的公司出口貨品；今年1月31日，美國財政部再次加大經濟制裁的力道，宣佈要凍結受制裁者在美國管轄範圍內的任何資產，也禁止美國人與受制裁者進行商業往來，目的為了加重對緬甸軍政府和緬甸司法官員的壓力。

旨在反共：東協的不為與難為

相較於歐美的經濟制裁，與緬甸有密切地緣關係的東協會員國就顯得縛手縛腳。

東協，全稱為東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN），建立於越戰時期，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國於1967年簽署《曼谷宣言》，目標阻止共產勢力擴張至中南半島，企圖維持冷戰時期區域內的政治穩定。1971年東協發表宣言，揭示東南亞係一和平、自由與中立區域，維持不結盟立場。

1997年7月，緬甸才加入東協。值得關注的是，1990年緬甸軍方因為不滿選舉結果，將翁山蘇姬軟禁並取而代之，但在軍政府控權的情況下，東協其他成員國忽視國際對緬甸軍政府的反對態度，以經濟和區域整合為優先考量，納入緬甸。

根據1997年6月25日《紐約時報》（The New York Times）的新聞報導，當時東協對緬甸成為第十個會員國的看法是帶有經濟野心的，他們認為這樣一個擁有5000萬人口的經濟體，擁有莫大的潛力，勢必可以在亞洲和世界扮演一個重要的角色。

當然也有另外一個不容忽視的因素，回到東協成立的宗旨，筆者認為不能排除東協成員國為了圍堵共產勢力（中國）滲透、維持區域的政治平衡所做的努力。倘若東協其他國家仿效美國的制裁行動，緬甸勢必陷入孤立無援的境地，讓崛起且日益強大的中國有機可乘，拉攏緬甸成為同盟。

鑑往知來，1990年代東協對於緬甸軍事政變的態度和應對舉措，與時下有著驚人的相似。當翁山蘇姬被指控許多罪名入獄，由緬甸軍方掌控國內政權後，東協各國「積極喊話」、「召開緊急會議協商」，但遲至2021年4月24日才公布得到各方「共識」的會議結果­。共識有五點，分別是各方應竭力克制動用武力、以人民利益為優先尋求和平解方、東協特使在東協秘書長的協助下推動和平對話、東協許可人道協助中心進行救援和特使代表團赴緬與各方商談。

就結果論來說，如此口頭式的喊話策略收效甚微。3月23日，東協緬甸特使巴速坤（Prak Sokhonn）結束為期兩日的緬甸行程，特使表示，他已敦促緬甸軍方執政者要節制進攻行動，以及釋放包括澳洲經濟學家杜內爾（Sean Turnell）在內的政治犯。但作為特使，巴速坤卻無法依照上述的「五點共識」與緬甸境內的各方勢力會談，特別是翁山蘇姬，緬甸軍方領導人以翁山蘇姬的審判尚未完成為由，拒絕安排會面。