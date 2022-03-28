傳英國將宣布加密貨幣監管新制，比特幣一度突破4.7萬美元，台灣央行示警民眾留意加密資產詐騙

知情人士向《CNBC》透露英國財政部長Rishi Sunak，將在未來幾週內宣布新的加密監管制度。不過，目前英國許多加密公司包含Revolut、Blockchain.com和Copper等超過8成公司，沒有在3月31日的最後期限前登記在冊，將因洗錢防制法被迫結束業務。

傳英國將公布加密貨幣監管制度，比特幣突破4.7萬美元

Rishi Sunak強調，由於過去加密貨幣市場，在法律上太過模糊，無法有效指引產業上的投資人。如今，許多財政部官員已表態，想要了解加密市場和穩定幣的內涵（穩定幣是從美元等法幣中獲得價值的數位資產）。

知情人士強調，根據內部訊息預測監管將有助於加密貨幣市場發展。今（28）日，比特幣（BTC）一度突破4.7萬美元，達到3個月高點，在連6漲後，幅度已經超過12％。

另一名知情人士說，英國財政部一直在與一些公司和貿易團體進行討論，這包括Winklevoss兄弟的加密貨幣交易所Gemini。目前Gemini發行了自己的穩定幣，稱為Gemini美元，與美元掛鉤。

目前，穩定幣市場以Tether位居首位，是全球最大的穩定幣，總流通超過800億美元（2.24兆元），2年前它不過才40億美元（新台幣1120億元），

《CNBC》強調，穩定幣的使用量呈指數級成長，顯示民眾對加密貨幣的興趣也越來越深入，但隨市場蓬勃，洗錢及類似非法活動也在地下運作，同時，英國監管機構還擔心，俄羅斯利用加密貨幣逃避金融制裁。

不過加密貨幣對金融市場的風險，仍讓許多傳統金融業感到憂心。這包含英格蘭銀行（Bank of England）日前就呼籲，英國當局應擴大管制架構，以限制加密貨幣對金融穩定構成的風險。

另一個金融重鎮美國早已經表態支持數位金融產品的創新，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上周強調，金融創新需要修改法規，確保更廣泛的金融領域受到適當監督。

美國就6大方向研擬加密貨幣政策

今（2022）年1月，聯準會已經發行美國數位加密貨幣的潛在利益與風險的評估，《華爾街日報》報導稱，官員仍在這個議題上存在分歧，使得他們不太可能很快有結論。

鮑爾坦言，未來加密貨幣將遵循「同樣的活動（金融市場），同樣的監管」的原則，這意味著，那些銀行體系中監管原則，就算搬到到銀行業外的領域，也需要遵守同樣的原則。

針對美國就加密貨幣已經進行研擬。3月9日，美國總統拜登（Joe Biden）大動作簽署行政命令，審查加密貨幣的風險和收益，並分為6大領域：消費者和投資者保護、金融穩定、非法活動、美國競爭力、金融包容性及產業創新。

相較美國舉措，知情人士對英國相關緩慢的行動感到遺憾。尤其，英國許多加密公司包含：Revolut、Blockchain.com和Copper等，不能在3月31日的最後期限前，進入金融行為監管局的加密資產登記冊，將因未符合洗錢防制法，被迫結束業務。

《CNBC》報導指出，目前只有33家公司進入了登記。英國監管機構評估，若法規沒有調整，將有超過80%的公司，面臨撤回申請，不然被拒絕登記。

另外，在台灣方面，街頭已經悄悄出現25台BTM（比特幣自動櫃員機），央行強調加密貨幣詐騙，已成為台灣三大投資詐騙類型之一，而BTM雖簡單能取得加密資產，但未受適當監管，存在高風險。

BTM類似大眾熟悉的傳統ATM介面，可以直接用紙鈔購買加密資產，目前在法規上仍屬於模糊地帶，但涉及洗錢則為金管會主管。央行告訴《關鍵評論網》，目前全球使用加密貨幣多為投機，就比例而言不能稱為支付工具。

如同央行去（2021）年出具報告時強調，台灣的虛擬通貨交易量占全球比重小，意味和經濟連結性較低，對支付系統、金融穩定及央行貨幣政策無顯著影響，唯獨對不法行為及投資產生風險。

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核稿編輯：翁世航