Expect的錯誤用法：對老闆說「I'm expecting you⋯」小心被開除

Sunny的海外老闆要到台灣來出差,她寫信給老闆:"I expect to see you soon."

老闆看了不太開心,覺得她用字不當,不禮貌。Sunny其實是要表達「我很期待很快要見到您」。但看在老闆眼裡,完全不是那麼回事。今天來看看expect這個看似簡單,錯誤率卻很高的動詞。

Expect這個字表面看來是「期待」,這種期待意味著,我們有理由相信這件事會發生、應該要發生。例如,你和John相約在他辦公室,到門口時,John的秘書出來接待你,就說:

John is expecting you. John在等你。

你並沒有遲到,這裡的「等」,不是wait這種等待,而是知道你要來,預期這件事情會發生。

Expect這個字,還帶有「要求」成份,所以它經常用在上對下的溝通情境中,例如老闆會對員工說:

"I expect you to work harder."字面上看起來意思是「期待你能工作認真」,但其實"expect you to…"有要對方「非做到⋯⋯不可」的意味,其實就是「你不認真工作不可以」。

或者我們說:"I expect you to be punctual."比「我期待你準時」更好的理解是,「我要求你準時」。

這樣就知道為什麼Sandy寫的email讓老闆不悅,因為它看著就像你在命令老闆,「你最好給我快一點來!」那該怎麼說才不冒犯呢?

希望快一點見到你

(X)I expect to see you soon.

(O)I look forward to seeing you soon.

期待用look forward to +V-ing即可,更自然貼切。

你預計什麼時候離開?

(X)Do you expect when to leave?

(O)When do you expect to leave?

含有expect的疑問句用法,疑問詞要放在最前面。像這一個問句,它不是一個Yes/No的疑問句,回答的時候是一個時間點,when放在前面才合理。再來看一個例句,熟悉用法:

How long do you expect to remain with this company? 你還想在這個公司待多久?

What do you expect?

(O)你期待什麼?

(O)要不然呢?(有什麼好驚訝的)

What do you expect? 當作你期待什麼,應該很容易懂。但它也常用在有點諷刺的場景,用來表達。例如:

He was late, but what do you expect? 他遲到了,不然你還指望他嗎?

She is expecting.

(X)她很期待。

(O)她懷孕了。

Be expecting就是懷孕了,預計小孩即將到來,原來是be expecting a baby,但經常把a baby省略了。來看例句:

She shouldn't be lifting those boxes if she's expecting. 如果有孕在身,她就不應該搬這些箱子。

Kate and Sam are expecting a baby. Kate和Sam快有小孩子了。

