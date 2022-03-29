2022/03/29,
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Expect的錯誤用法：對老闆說「I'm expecting you⋯」小心被開除

Expect的錯誤用法：對老闆說「I'm expecting you⋯」小心被開除
Photo Credit: shutterstock

我們想讓你知道的是

Expect直觀的想就是期待的意思，但它的意思可不止於此，當沒有掌握好語境或使用時機，可是會給自己招來大禍的。

Sunny的海外老闆要到台灣來出差，她寫信給老闆："I expect to see you soon."

老闆看了不太開心，覺得她用字不當，不禮貌。Sunny其實是要表達「我很期待很快要見到您」。但看在老闆眼裡，完全不是那麼回事。今天來看看expect這個看似簡單，錯誤率卻很高的動詞。

Expect這個字表面看來是「期待」，這種期待意味著，我們有理由相信這件事會發生、應該要發生。例如，你和John相約在他辦公室，到門口時，John的秘書出來接待你，就說：

John is expecting you.

John在等你。

你並沒有遲到，這裡的「等」，不是wait這種等待，而是知道你要來，預期這件事情會發生。

Expect這個字，還帶有「要求」成份，所以它經常用在上對下的溝通情境中，例如老闆會對員工說：

"I expect you to work harder."字面上看起來意思是「期待你能工作認真」，但其實"expect you to…"有要對方「非做到⋯⋯不可」的意味，其實就是「你不認真工作不可以」。

或者我們說："I expect you to be punctual."比「我期待你準時」更好的理解是，「我要求你準時」。

這樣就知道為什麼Sandy寫的email讓老闆不悅，因為它看著就像你在命令老闆，「你最好給我快一點來！」那該怎麼說才不冒犯呢？

希望快一點見到你

（Ｘ）I expect to see you soon.

（Ｏ）I look forward to seeing you soon.

期待用look forward to +V-ing即可，更自然貼切。

你預計什麼時候離開？

（Ｘ）Do you expect when to leave?

（Ｏ）When do you expect to leave?

含有expect的疑問句用法，疑問詞要放在最前面。像這一個問句，它不是一個Yes／No的疑問句，回答的時候是一個時間點，when放在前面才合理。再來看一個例句，熟悉用法：

How long do you expect to remain with this company?

你還想在這個公司待多久？

What do you expect?

（Ｏ）你期待什麼？

（Ｏ）要不然呢？（有什麼好驚訝的）

What do you expect? 當作你期待什麼，應該很容易懂。但它也常用在有點諷刺的場景，用來表達。例如：

He was late, but what do you expect?

他遲到了，不然你還指望他嗎?

She is expecting.

（Ｘ）她很期待。

（Ｏ）她懷孕了。

Be expecting就是懷孕了，預計小孩即將到來，原來是be expecting a baby，但經常把a baby省略了。來看例句：

She shouldn't be lifting those boxes if she's expecting.

如果有孕在身，她就不應該搬這些箱子。

Kate and Sam are expecting a baby.

Kate和Sam快有小孩子了。

本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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