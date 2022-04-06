有過幾份工作經歷，轉職卻處處碰壁？檢視上班族「自傳」四個易犯錯誤

文：Chloe

累積了三至五年工作經驗的你，真的知道如何寫出一份堪稱「自傳範例」的自傳嗎？事實上，因應不同的人生階段，你的自傳除了應該具有不同的樣貌，尤其是已經有工作經驗的求職朋友，更不能再寫出宛如流水帳的自傳，讓徵才的企業人資主管一秒就略過你。

想找到好工作嗎？先從自傳範例學習四個撰寫技巧吧

一、寫自傳前，先分階段盤點你的工作成效

在這個講究工作效率的時代，履歷上的「自傳」就如同未曾謀面的你，也是人資會在短時間判斷你是否能爭取到這個面試機會的關鍵。當求職者能藉由觀察自傳範例的寫作技巧，也就能更輕鬆寫出專屬於你自己的精采履歷自傳。 而若以有多年工作經驗的求職老鳥為例，通常都已具備至少2至3份的工作經歷。因此，小編也建議，在撰寫個人自傳前，還是先盤點一下過去和現在的自己的工作績效，看看有什麼是能特別拿出來展現優勢。 比方說：「替公司重新調整行銷規劃，一年內讓會員數成長50%」、「當年第三季即達成年度銷售目標的120%」等，然後再將這些項目加以分類、模組化，以方便寫出貼近事實又能和你想應徵的職缺相呼應的履歷自傳。

二、與該職缺無關的工作經驗，無需過度交代

通常一篇能讓人資方便閱讀的自傳範例，不僅會控制字數約在500字上下，若是與你接下來要應徵職缺無關的工作經驗，也可盡量避免、無須過度交代。 舉例來說，若你原本是一名工程師，但三年後嘗試轉換跑道到任職專案經理（PM）一職，而後又想回鍋擔任工程師，在寫自傳時就可先直接跳過任職專案經理的這段經驗。 除此之外，也請記得要將自傳寫好的最主要目的，仍舊是以爭取到面試機會為首要目標，因此，除了上述提到和應徵職缺無關的工作經驗可不必填寫以外，也能避免面試官質疑，「這個人都已經30幾歲了，好像還搞不清楚自己的專業在哪裡⋯⋯」反而成為你被扣分的因素。

三、輕忽自傳常見錯誤，絕不能出現錯字連連

再者，就有工作經驗的自傳範例內容中，也有些小地方要再提醒一下各位求職老鳥，舉凡段落分明、使用網路語言、錯字連連等，看在面試官眼裡，都會覺得這位求職者是一個做事不太細心的人，進而認為你在工作態度上可能也是粗心大意。 而另一方面，不少有工作經驗的求職者為求方便、快速，可能會直接從網路上下載制式的履歷表改寫，但這些不經意的撰寫錯誤，除了將導致你的履歷可能只會在人資面前晃過幾秒鐘，如此不用心、馬虎的態度，也怎能期待他人能用心看你的自傳呢？

四、告訴面試主管，你就是最適合這份工作的人

最後，如上述所提到的，一篇好的自傳就像產品廣告的DM一樣，在於盡力凸顯你的個人優勢。因此，相較於缺乏工作經驗的新鮮人而言，人資應該會更想了解，已有工作經驗的你：「為什麼想轉換工作？」「過往的工作經歷又帶給你什麼啟發？」而這些內容不僅都能寫進自傳中，透過你的自我描述，也都能再次加強你想進入該企業的企圖心，以及帶出轉換新工作的自我期許。

想寫出屬於自己的精彩自傳，除了可參考以上介紹的自傳範例技巧，小編也建議，所有有工作經驗的求職朋友都應該盡全力把握機會，在自傳中展現出自己已具備足夠的經驗和邏輯分析能力；在寄送履歷出去之前，更要重新檢視一下自己寫了哪些內容。如此一來，不僅已經勝過很多競爭者了，也絕對是你轉職成功的第一步。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航