皮膚發炎脫皮、甚至失明數小時，俄羅斯富豪阿布拉莫維奇和烏克蘭代表談判前「疑似中毒」

烏克蘭與俄羅斯即將於週二（29日）進行第四輪的和談，不過消息指出，遭受英國制裁的俄羅斯億萬富翁阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）與幾名烏克蘭和談代表3月在基輔會面後，出現了一致的中毒症狀。

根據《衛報》掌握到的消息，俄羅斯寡頭、同時也是英超足球切爾西俱樂部（Chelsea FC）的老闆阿布拉莫維奇，3月初在烏克蘭首都基輔參加非正式和平談判後感到不適。烏克蘭議員烏梅羅夫（Rustem Umerov）也參與了這場和談，他們後來離開烏克蘭前往波蘭，然後飛往土耳其伊斯坦堡接受治療。消息人士指出，阿布拉莫維奇「失去視力幾個小時」。

這項消息稍早也被《華爾街日報》 和調查性新聞媒體《Bellingcat》報導：

《Bellingcat》可以證實，三名參與本月3日至4日烏克蘭與俄羅斯和談的代表團成員，出現了與化學武器中毒一致的症狀。其中一名受害者是俄羅斯企業家羅曼． 阿布拉莫維奇。 不適的症狀包括眼睛和皮膚發炎，以及眼睛刺痛。 這三名出現症狀的男子在症狀出現前的幾個小時內只喝了巧克力和水。團隊的第四名成員也喝了這些，但沒有出現症狀。 與阿布拉莫維奇會面的烏克蘭總統澤倫斯基也沒有受到影響。

Additional reporting by the WSJ https://t.co/63bLHMvYRT — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

這是警告，不是為了殺人

這項調查是由《Bellingcat》執行長、首席俄羅斯調查記者格羅澤夫（Christo Grozev）發起。他在2020年曾調查俄羅斯反對派領袖納瓦尼（ Alexei Navalny）遭下神經毒劑，當時 得出結論是克里姆林宮的一個團隊所為。格羅澤夫表示，他看到 阿布拉莫維奇和烏克蘭談判代表遭受攻擊，但無法在他們正途經的烏克蘭西部城市利沃夫安排即時的樣本採集，因為這些人急著前往伊斯坦堡。

《華爾街日報》稱目前很難確定這些症狀是由化學或生物製劑，或是某種電磁輻射攻擊引起的。不過 《Bellingcat》指出， 根據遠程和現場檢查，專家們認為這些症狀很可能是國際上使用不明化學武器中毒的結果。 專家也表示，所用毒素的劑量和類型不足以危及生命，很可能是為了嚇唬受害者。

是誰想要嚇唬這批和談代表團成員呢？《華爾街日報》稱，受害者認為中毒事件是俄羅斯強硬派策劃，稱他們想要破壞和談以結束戰爭。不過與阿布拉莫維奇親近的人士表示，仍不清楚幕後黑手是誰。

Chelsea FC owner Roman Abramovich was among a group who suffered symptoms consistent with poisoning after attending peace talks in Ukraine, according to the Wall Street Journal https://t.co/LdASwEe8O6 — Bloomberg (@business) March 28, 2022

為什麼阿布拉維奇會遭下毒？

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方為了反制俄羅斯，對俄羅斯寡頭、官員、企業實施制裁，其中就包括阿布拉莫維奇。英國政府表示，阿布拉莫維奇與俄羅斯總統普亭幾十年來一直保持著密切關係，阿布拉莫維奇目前受到英國與歐盟的制裁，但報導指出，烏克蘭總統澤倫斯基要求美國暫緩制裁阿布拉莫維奇，稱他可以在與莫斯科的和平協議談判中發揮作用。

俄羅斯和烏克蘭自2月28日展開和平談判，阿布拉莫維奇在其中扮演關鍵作用， 充當了與克里姆林宮會談的秘密渠道，親自與俄羅斯總統普亭就烏克蘭問題會晤。知情人士說，他在會談中的角色經常變化，有時與 烏克蘭和俄羅斯代表的談判軌道相合，有時與之平行。 他也試著與其他人接觸，包括前德國總理施羅德（ Gerhard Schröder） 。

Roman Abramovich met Gerhard Schröder in Moscow last week while the former German chancellor was trying to broker an end to the war, it was reported yesterday https://t.co/P2E5aLqwtH — The Times (@thetimes) March 16, 2022

烏克蘭總統澤倫斯基週日接受俄羅斯獨立媒體《Novaya Gazeta》採訪時，被問及阿布拉莫維奇的情況。澤倫斯基表示， 阿布拉莫維奇 最初是俄羅斯談判小組委員會的成員，後來幫忙處理人道主義事務，特別是從被圍困的馬里烏波爾市撤離烏克蘭平民。根據《華爾街日報》，阿布拉莫維奇已故的母親來自烏克蘭。

一位與 阿布拉莫維奇 關係密切的消息人士表示，儘管疑似中毒，阿布拉莫維奇仍決定繼續參與和談。最近見過他的人說，他花了很多時間在交戰各方之間進行調解。

克里姆林宮沒有回應這起疑似中毒事件。

俄烏新一輪談判，澤倫斯基：兩大條件下烏克蘭願成「中立國」

俄羅斯與烏克蘭將於週二展開新一輪的和談，澤倫斯基週日告訴 《Novaya Gazeta》 ，烏克蘭已經準備好就烏俄停火協議中的《中立國條款》進行談判，但開出兩大前提：必須得到第三方安全保證，並交付烏克蘭人進行全民公投，才能批准他們國家的中立狀態。

「我們已準備好討論安全保證、中立和無核地位等問題。」澤倫斯基表示。他也強調，「如果沒有停火和撤軍，就不可能達成和平協議。」

Ukrainian President Zelensky said he’s willing to discuss remaining a neutral country if Ukraine is given security guarantees from other states, during an interview between Zelensky and Russian reporters that Russia’s government attempted to stop. https://t.co/D46U2oZjCJ pic.twitter.com/KdUtkb0CtN — Forbes (@Forbes) March 28, 2022

澤倫斯基表示，烏克蘭拒絕討論俄羅斯的其他要求，例如烏克蘭去軍事化，他堅持烏克蘭的主權和領土完整，但排除以武力奪回所有俄羅斯控制的領土，稱此舉將引發第三次世界大戰。

不過澤倫斯基也表示，烏克蘭願意就烏克蘭東部頓巴斯地區與俄羅斯達成「妥協」。頓巴斯地區自2014年以來由俄羅斯支持的分離主義份子控制。

在這場90分鐘的訪問前，俄羅斯當局已經警告當地媒體不得報導， 澤連斯基自始至終都用俄語回答，就像他在之前針對俄羅斯觀眾的演講中所做的那樣。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元