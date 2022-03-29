為何北京明知透過俄烏戰爭海撈一票可能落空，還是得繼續跟普亭合作？

文：劉又銘

蘇聯領導人迫於歷史和現狀的實際需要，就提出一種教條，把外部世界描繪成一個罪惡的、敵視的、威脅著蘇聯的世界。蘇聯處於敵對的「資本主義（世界）的包圍」之中，長期看來，雙方取得並保持永久的和平共處是不可能的。 ──《長電報》作者、圍堵政策奠基者喬治．肯楠 這種現象使人想起湯瑪斯．曼在他著名的小說《布登勃洛克一家》中所用的一個比喻。湯瑪斯．曼認為，人類組織在其內部已經嚴重衰敗時，往往外表上顯得十分強盛，他把處於極盛時期的布登勃洛克一家比喻成一顆向地球發出明亮光芒但事實上早已不存在的星體。誰敢斷定，克里姆林宮灑向西方世界失望不滿人民的強光，事實上是不是行將消失的星座餘輝？ ──《蘇聯行為的根源》作者、圍堵政策奠基者喬治．肯楠

近日，中美之間因為俄烏戰爭因此展開了多次對話。先是美國國家安全顧問蘇利文和中共中央政治局委員楊潔篪於3月14日在羅馬進行實體會晤。白宮發言人莎琪表示，會中美國已告訴中國，如果中國幫助俄羅斯降低西方制裁的損失，那美國也將採取對應行動。

3月18日則是拜登與習近平進行了兩小時的視訊會議。雖然在近兩小時的視訊會議中，拜登首先談到中美關係將以「四不一無意（美國不尋求與中國的『新冷戰』、不尋求改變中國體制、不尋求建立同盟關係反對中國、不支持『台獨』、無意同中國發生衝突）」進行；同時，並向習近平再度闡明美國與盟友的對俄懲罰措施，並且強調，如果中國在這場戰爭中支持俄羅斯，中國將會付出同樣沉重的代價。

因為不到兩個月前，普亭和習近平才宣佈兩國「友誼無止盡、合作無上限」，看似準備結成同盟對抗西方世界。根據《紐約時報》報導，俄羅斯確實也正在向中國請求軍事與經濟援助。

事實上，中國的對俄政策因為俄烏戰爭的不如預期與極端化，因此讓北京開始感受到來自西方世界的全面壓力。因為目前世界多數國家大多譴責莫斯科的行動，只有少數國家如中國，沒有將俄羅斯的「特別軍事行動」稱為侵略戰爭。中國外交部長王毅甚至在俄烏戰爭如火如荼的狀態下，仍稱俄羅斯為中國「最重要的戰略夥伴」。

這種宣稱，導致美國與北約國家將中國與俄羅斯視為「新軸心國」，也影響到中國一直以來努力塑造的「負責任大國」形象，甚至提供了美國和歐洲與中國脫鉤更多理由。所以迄今為止，中國一直呼籲各方進行對話，並表示尊重領土完整主權原則，以及支持人道主義援助。

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中俄從來不是真的親兄弟

許多外交政策分析人士表示，北京的戰略重點一直以來都是與莫斯科結盟，對抗以美國為首的西方世界。這就意味著，中國不太可能向俄羅斯施加影響力以促使普亭退讓。

但事實上，自中蘇到中俄關係，雙方一直以來都因為世界最長的邊界爭議、意識形態路線衝突與技術合作爭執，因此關係時好時壞。所謂的「兄弟情誼」或「戰略夥伴關係」，也不是一直這麼愉快。甚至中俄兩國的結盟關係在當下也只是一種氛圍、一種默契，而不是正式的同盟。因為與中國有條約之稱的正式盟友，只有北韓。

甚至，在過去的20年裡，「中國」、中亞地區的「伊斯蘭恐怖主義」，以及「北約」一直都被擺在俄羅斯國家安全威脅的三個頭號選項中，因為時間推移而在這個俄羅斯安全威脅排行榜上有順序移動。

根據《經濟學人》的報導指出，最近被莫斯科當局關閉的獨立廣播電台Ekho Moskvy創始人Alexei Venediktov進行了一項調查。每次他見到普亭或他的一位安全顧問時，他都會說出三種俄羅斯人普遍認知的外部威脅：中國、伊斯蘭恐怖主義和北約，並要求他們對三者進行排名。

在普亭2000年至2008年前兩屆總統任期內，伊斯蘭恐怖主義居首位，其次是中國，然後是北約；2008年後，順序發生變化。中國開始被視為最大的威脅，其次是北約，然後是伊斯蘭恐怖主義。在俄羅斯兼併克里米亞後，順序再次發生變化。頭號威脅變成了北約，然後是伊斯蘭恐怖主義，最後才是中國。

所以這篇報導表示，對普亭來說，入侵烏克蘭不僅是為了奪回俄羅斯的歷史性領土，更一場是對西方的聖戰。在這場聖戰中，中國從「最大威脅」再度成為俄羅斯的「血盟兄弟」。但這麼看來，中俄關係其實深具流動性，並沒有大家想像中的這麼「堅若磐石」。畢竟，「鵝爹」終究不是親爹。

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北京透過俄烏戰爭海撈一票的企圖可能落空

謝謝《紐時》幫我們攤開帳本，該報導引述了華盛頓歐洲政策分析中心的經濟學研究。先說結論，俄羅斯不會是中國經濟成長的金雞母，西方國家才是。因為2021年，中俄貿易額雖相較去年同期增加了36%達1470億美元，但這仍然不到中美貿易額（6570億美元）和中歐貿易額（8280億美元）總和的十分之一。

也就是說，無論中俄是不是親兄弟或親父子，也無論中國在俄烏戰爭站隊哪邊，哪種選擇都對北京有很大地緣政治壓力的前提下，若還是以理性極大化國家利益的觀點來思考，北京還是應該同時安撫俄烏雙方，一方面在公開場合敦促冷靜，另一方面暗地支持俄羅斯的戰爭努力，培養中俄關係或甚至習近平與普亭的私人關係。

美國政府官員就有人指出，中國應對北韓問題慣用的伎倆，可以當作這次俄烏戰爭北京對俄羅斯政策的觀察指標。也就是，一邊呼籲北韓限制其核武器計畫，一邊為北韓提供能源和其他支持，彌補聯合國制裁給該國造成的短缺。

畢竟，對北京來說，維持一個「殘而不廢」的衰弱俄羅斯、「打而不敗的」危機普亭、「爛而不潰」的烏克蘭，對中國的國家利益來說，才是極其有利的。北京的理性盤算，應該是在能收割俄羅斯越多資源的前提下，去保障俄烏戰爭中的俄羅斯不至敗北、普亭不至下臺。

因為越是陷入困境的俄羅斯與莫斯科政權，能讓北京上下其手的成本就越低、機會就更多；另一方面，一個打爛但不至潰散的烏克蘭，雖然會在已經運作的一帶一路上，為北京帶來赤字與混亂的壓力，但壓力更大的，其實是開向隔壁歐洲的烏克蘭難民所形成的人道危機，以及俄烏戰爭越戰化、阿富汗化後，對美歐合作與北約組織運作因為傷亡壓力而出現反戰聲浪的國內民意。