如果「國際法沒有用」，烏克蘭為何第一時間就向國際法院展開法律戰？

文：宋承恩（台灣制憲基金會副執行長）

2022年3月16日，國際法院（International Court of Justice）在烏克蘭控訴俄羅斯一案，頒布暫行措施（provisional measures），命：

俄羅斯應立即中止其於今年2月24日起在烏克蘭領土上所發動的軍事行動。 俄羅斯應確保其所指揮或支持的軍事或非常規武裝單位，以及任何其所控制或指揮之組織或個人，皆不得繼續進行前項之軍事行動。 烏克蘭與俄羅斯皆不得採取任何行動，加劇目前之爭端或使當前的爭端更難解決。

國際法無用論？

新聞一發布，引起世界各方的注意。許多人認為烏克蘭打了漂亮的勝仗；也有台灣的鄉民指出，該判決沒有執行的可能性，對於正在發生的戰事毫無影響，從而做出「國際法無用」的論述。

台灣的國際事務社群則彌漫著以下說法：國際法是「弱法」，依靠國家的自願執行；國際社會所依循的，基本上還是叢林法則。國際法律社群則對國際法院的論理，有不少的討論。

國際法真的無用嗎？的確，在現行制度下，國際法有眾多制度上的限制：國際社會目前仍是主權國家形式上平等並列的「西發利亞體系」（Westphalian system），在國家之上，沒有超越國家（supra-national）的權威。

國際法院的判決雖然具有法律上的拘束力，但沒有執法的機構；依《聯合國憲章》（UN Charter）所賦予的執行權力，國際法院的判決必須經過安理會（Security Council）依據憲章第柒章的權力通過決議，始能以強制措施加上執行。

但該管道在實務上，沒有實現的可能：聯合國安理會的決議要能通過，唯有在五個常任理事皆無異議的狀況下，始有可能；只要五個常任理事之一行使否決權，即無通過決議之可能。聯合國集體安全機制的弱點，在這次烏克蘭戰爭中暴露無遺：戰事發生時提交安理會討論，輪值的主席竟然是發動戰爭的俄羅斯。

是的，國際法有很多制度設計上的先天弱點。但「國際法無用論」，無法解釋烏克蘭為什麼要費這麼大的工夫，提起國際訴訟，並取得判決。

烏克蘭對俄羅斯的訴訟，是在開戰後的第二天，即2月26日晚上9點30分，即向國際法院提出；法院以最快的速度立即處理，並在3月7日與8日進行言詞聽審；俄羅斯3月5日致函國際法院，表示不會出庭，但在3月7日庭期的第一天向法院提交文件，主張國際法院對本案沒有管轄權，並要求法院不要頒佈烏克蘭所請求的暫行措施；開庭後一週，法院即作成判決。

在俄羅斯三面進犯，並以眾多飛彈攻擊關鍵設施，同時散播大量假訊息聲稱已攻陷多個城市，澤倫斯基逃跑的戰事緊急當下，烏克蘭政府從上到下的忙碌程度，可以想見。在這關頭它所做的立即回應之一，竟然是向國際法院提起訴訟？不是每個國家都會這麼做。

試想，若是發生在台灣，台灣會這麼做嗎？政府準備好在發生衝突時提起訴訟？向哪個法院，以什麼身分，什麼名義提起訴訟？法院管轄權基礎是什麼？主張什麼？誰寫狀？上法庭陳述的法律團隊在哪裡？總體策略是什麼？

若是沒有準備好，政府有心力召集學者專家商討？學者專家能達成共識，想出方法？平時看笑話的鄉民，事事與政府唱反調的反對者，在忙著鼓吹「和平主義」的同時，會說什麼？敵人都攻城略地，人民在存亡關頭了，政府還在搞法律戰？小國哭哭啼啼陳案法院，挑釁大國，還期待法院救你？

顯然，烏克蘭是有備而來，它發動的法律戰應該已經準備很久了。考量到國際訴訟的困難（以下詳述），烏克蘭應該是有縝密的思考，與周詳的準備。在戰事發生的第一時間提起訴訟，表示其政府決策部門對此早已有共識，並將法律訴訟列為最優先事項，一旦戰事發生即無懸念按鈕提出。國際法若真的無用，這一切所為何來？

顯然，訴諸國際法在此的「用處」，不是是否能立即止戰──烏克蘭一面提起法律訴訟，一面英勇作戰抵抗。國際法在此的「用處」，遠廣於實際上影響事件，而是在於更廣泛的為戰鬥行為止息後的協商和平，立下理解與建制疆界，鋪陳止戰後的有利條件。

因此，烏克蘭的行動不能以膝反射式的國際法無用論加以理解，而是需要更深入了解此案。可嘆的是，在台灣花絮聳動資訊破碎的傳媒環境中，幾乎沒有準確的報導，甚至知識界與大眾無法區分本案與國際刑事法院（International Criminal Court）檢察官針對烏克蘭境內所發生的戰爭與人道犯罪的調查，是兩個不同的訴訟。

但台灣的公民，必須對於國際法與國際訴訟，有知識上的武裝，否則「挺烏克蘭」只看到全民挺身而出，而沒有看到它發動的法律戰；呼籲「強化抵抗意志」只剩鼓勵大家拿起武器，碰到法律卻只看到法律無用。這樣是不行的。第一步，必須從了解制度做起。

Photo Credit: Lybil BER @ CC BY-SA 3.0 1995國際法院審議馬其頓與希臘爭議案件的情況

國際訴訟的困難

在健全的內國法秩序上，從消費爭端、交通事故、民事關係，乃至人民與國家的關係，幾乎都有機制可以調處，無法調處出結果時大多可至法院解決。但國際上則不同，法院並沒有對事件一般性的管轄權。國與國之間出現爭議，發生衝突，不是事事都能訴諸法院解決。因此，俄羅斯的「軍事行動」一旦展開，烏克蘭無法直覺地向國際法院起訴，請求其判決戰爭違法，並請求法院頒佈禁制令。

這當然也導致了國際法「用處」的受限，但根本原因不是法律本身「無用」，而是國家不願將爭端交給法院解決，而是希望掌握在自己手中。因此，國際訴訟相對稀少，而國際訴訟一旦成立，第一個問題是：它是怎麼成立的？法院的管轄何在？一方如何抓住（seize）國際法院，成功提訴？