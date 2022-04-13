大概就像台灣人半夜想吃鹹酥雞一樣，阿根廷則是冰淇淋：4家各有特色的冰淇淋店

講起南美國家阿根廷的國民美食，你腦中可能浮現的是彭巴草原上的炭火牛排，或者馬爾貝克紅酒（Malbec），不過在地人驕傲告訴我，「觀光客往往慕名而來這裡吃牛排，但反而是冰淇淋讓他們驚豔。」更重要的是，在這裡冰淇淋店都開到半夜，甚至比酒吧廚房last order的時間還要晚。

說得誇張一點（但絕對真實），冰淇淋可以和牛排、紅酒並列，是阿根廷人的主食。根據手工冰淇淋製造商協會（AFADHYA）調查，阿根廷人平均每年消費6.9公斤冰淇淋，有80%的人一年四季都在吃冰淇淋，對阿根廷人來說，任何時候都是吃冰淇淋的最好時機。

事實上，亞馬遜最近剛推出一部阿根廷影集片名就叫《A片和冰淇淋》（Porno y Helado），正好說明了當地人對冰淇淋的熱愛與不可或缺。

在台灣，我們很習慣看到手搖飲料店有一整面牆的口味，在阿根廷則是有一整面的「冰淇淋牆」。每家冰淇淋店都有20到30種不同口味的冰淇淋。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

在這裡冰淇淋不只是一球一球的在賣，更多時候是以「公斤」計價 ── 今天想要1/4公斤、半公斤、還是一公斤的冰淇淋呢？當一公斤冰淇淋折合台幣只要200元，幾乎和台灣7-11賣的哈根達斯迷你杯差不多價錢，實在很難不買個一小桶回家囤。

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在這裡最受歡迎的冰淇淋，無庸置疑是阿根廷國寶──焦糖牛奶醬（Dulce de leche）口味（如果看過這甜點在阿根廷的熱門程度，簡直要懷疑這裡的人體內根本流著Dulce de leche。）

吃起來有點像濃郁10倍森永牛奶糖的Dulce de leche，加上堅果、莓果或巧克力碎片，光是這樣就可以變化出數十種冰淇淋口味。

除了巧克力、奶油、水果口味是基本款，比較特別的是，最近阿根廷冰淇淋店莫名的掀起一陣香料熱潮，印度奶茶（Chai）、薑黃、辣巧克力變得炙手可熱，連以前只有老奶奶愛吃的開心果口味也流行了起來。或許是想在大口吃冰淇淋的時候，減輕一些罪惡感吧（捏肚子）。

阿根廷冰淇淋最早來自義大利。1900年代左右，許多義大利移民來到了阿根廷，包括冰淇淋師傅，他們的行李箱裝著冰淇淋食譜，意志堅定的想要在這裡發揚光大這份義大利甜點。

首都布宜諾斯艾利斯最古老的兩家冰淇淋店──El Vesuvio（已歇業）與Saverio──就是由義大利人創立的。

Cerró El Vesuvio, la primera heladería de la Argentina. Cadi 120 años. No va a dejar nada en pie esta política económica https://t.co/02MHPO6bI0 pic.twitter.com/oPrnYuKI5z — Javier Navia 🇺🇦 (@javiernavia) March 10, 2021

即使到今天，布宜諾斯艾利斯的冰淇淋店招牌，仍然有著義大利的名字，佛羅倫斯、蘇連多、拿玻里、卡多雷......這些歐洲城市名在南美重現，除了是當年義大利移民的鄉愁，更有著高品質冰淇淋的象徵。

不過，義大利的冰淇淋「gelato」（義式冰淇淋）和阿根廷的「helado」（冰淇淋的西班牙語），除了語言上的差異，兩者實際上有什麼不同的地方嗎？

我在專門寫南美食物的部落格Amigo Foods上讀到，阿根廷冰淇淋受到義式冰淇淋的影響，質地稠密而光滑，不像美國傳統的冰淇淋那麼硬，延展性很好。

手工冰淇淋製造商協會（AFADHYA）主席加百列（Gabriel Fama）告訴我，雖然在冰淇淋界一直有是不是可以把gelato直接翻成helado的論戰，但他認為這兩者基本上是一樣的：「義大利人把他們的知識帶來阿根廷，成為阿根廷冰淇淋文化的基石，這裡的冰淇淋可以說是義大利冰淇淋的延伸。」

不過，就像披薩從義大利傳到了阿根廷，當義大利人看到阿根廷人在披薩上鋪滿生菜和火腿片，餅皮內還塞了起司時會眉頭一皺，這兩國的冰淇淋到底有哪些差別，可能不是我的亞洲舌頭可以吃出來的。

當酒吧廚房都關了，還在營業的深夜冰淇淋店

在以前，冰淇淋是季節性的商品，據說「當第一片葉子從樹上掉下來時，冰淇淋店就會關起門來」，過去5月到9月（南半球的冬天）之間冰淇淋店不會營業，來自義大利的冰淇淋師傅這時會放自己一個小假，返鄉探親。

直到阿根廷在90年代經歷了經濟危機，冰淇淋店為了生存，決定全年無休。

而到了今天，在布宜諾斯艾利斯，無論走到哪裡，到處都可見燈火通明的冰淇淋店。在地人告訴我，人們飯後說「走，我們去吃冰淇淋吧」是再正常不過的事了。晚上，當超市、藥局紛紛拉下鐵門關門後，整條街只有冰淇淋店燈還是亮著，午夜12點打烊算是早，多數冰淇淋店會開到凌晨1-2點，last order的時間可能比酒吧還晚。

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為什麼這麼晚還想吃冰？加百列告訴我，這可能和阿根廷做什麼事都慢一點有關。

「在阿根廷，我們很晚吃飯，很晚去看電影，上床睡覺的時間也很晚，這和冰淇淋店開到很晚有關 ── 冰淇淋是一頓飯的最後一道。」

的確，晚間9點過後走在布宜諾斯艾利斯市中心，冰淇淋店仍然有人在排隊，或許是在附近看完電影或吃飽飯想和朋友續攤多聊一下，除了去酒吧喝一杯，冰淇淋店也是個好選擇。至於住宅區附近的冰淇淋店雖然不總是高朋滿座，有時整間店都是空的，但外送的摩托車隊絡繹不絕。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我一直不能完全明白為什麼這麼多人半夜想吃冰淇淋，直到某一天晚上，因為遇到衰事加上突然很想台灣於是大哭一場，哭到又餓又累，這時我的阿根廷室友默默的走到冰箱，拿出之前買的冰淇淋分我吃，這時我才明白冰淇淋存糧之必要。室友也說，「我也都是在出國旅行的時候，會突然想念這裡的冰淇淋。」

布宜諾斯艾利斯的深夜冰淇淋店，就是讓這個城市的人安心的地方，和台灣人半夜突然想吃鹹酥雞的道理一樣，即使到了半夜，你永遠知道要到哪裡找慰藉。