不管有什麽正當理由，威爾史密斯的一巴掌破壞了數千人不眠不休的努力

跟大家一樣，前日晚上我們一家也圍在大電視前，目不轉睛地觀賞年度奧斯卡金像獎頒獎典禮。

我們一家都喜歡看電影，數十年來每年絕不錯過觀賞這年度盛會。雖然我們知道這只是浮華世界裡成功演藝人員互相恭喜、爭奇鬥艷的平台，是一場精雕細琢的純娛樂，但我們也由衷感激眾多幕後工作人員默默努力精心製作的作品，帶給世人纏綿感動的文藝震撼。我們全家一輩子一直深入各種電影，特別喜愛電影帶來的心領神會與共鳴神往。對那些電影界從業人員，無論是大製作或小品，都充滿感恩。

然後跟大家一樣，當威爾史密斯（Will Smith）衝上舞台，當眾狠狠地給了克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌的時候，我們從驚嚇錯愕無法相信，到氣憤一個美好夜晚被如此破壞，許久無法平息。

大家對這個巴掌事件都有不同的看法與説法，也都分析了自己理解的前因後果。我從來不是克里斯洛克的影迷，知道他確實是個爛嘴也是個看風向講話的二流演員；對威爾史密斯夫婦過度自我中心一直在培養不會演戲的兒子Jaden Smith（包括拍出世紀大爛片《地球過後》）也撻伐過，或許可以公平的説説看法。

不管有什麽正當理由，這一巴掌破壞了數千人不眠不休的努力

據説籌備製作奧斯卡頒獎典禮，在很長的工作時間下，前後會至少用2700人，這還只是晚會本身。美國電影學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）每年經由會員投票，選出琳琅滿目各項工作的翹楚，到奧斯卡晚會來競爭褒獎，那些電影是來自世界各地數萬、甚或數十萬人努力的結晶。

好不容易等了一年，熬到有機會將自己的成果與世人分享，結果威爾史密斯一巴掌，瞬間就將所有的注意力徹底轉移了。那些不眠不休製作每個細節的工作人員，看到自己的心血被一巴掌打到沒人注意，會不會很難過？

《CNN》有位主播説得更好，現在最大的新聞應該是烏克蘭那些遭受迫害的民眾，與隨時可能會擴大的戰爭，那是何等重要與全球安危的關鍵，而非某個明星被人家講了一句或某個諧星被人打了一巴掌。身爲公眾人物，卻利用萬眾焦注的晚會做了最負面的行動表現，破壞了多少人不眠不休的努力成果，實在很不公平。

説穿了，就是兩個患有「大頭症」的人，在眾人眼前自我曝露槓上了

眾說紛紜當中，或説威爾史密斯是爲了保護妻子，所以氣憤之中理所當然的衝上去替天行道；或説克里斯洛克本來就是講笑話出身的諧星，四處諷刺名人博取笑聲是他的本業。然為何一個敢肆無忌憚的在台上脫口胡批亂講？另一個又怎敢理直氣壯的上台面不改色的打人？

説穿了，就是他們直覺自己是擁有群眾的，大家都會覺得我說得很棒、做得很好。

娛樂業有時候確實很容易培養出這樣的明星，他們廣受群眾喜愛追星，生活在前呼後擁的情境裡，當然就得大頭症啦！這還是小事，君不見自以爲廣受大家歡迎的川普可以顛倒是非自欺欺人，害社會風氣變成乖戾，自以爲是俄國人獨一無二英雄的普亭，可以爲所欲爲掀起戰事，造成了百萬人流離失所，他們掀起的禍事可就不只一巴掌了。

如果不以爲自己是大明星大人物，就算在台下被人説到，大概也要前後思考一下應該如何反應？當然如果不是大人物大明星，大概也不會被人家説三道四的？

不要被一個巴掌模糊了大家的喜愛，回來欣賞真正的奧斯卡精髓吧

本來全世界的人都應該要注意到日本電影《在車上》（Drive My Car），繼韓國電影《寄生上流》（Parasites）勇奪最佳影片之後，再次掀起亞洲電影高峰，卻因爲這一巴掌而沒人注意了。這部改編自春上村樹著作的電影，將近四小時片長，但我看的時候，卻完全沒有任何拖延緩慢的感覺，反而從頭到尾入戲，真的就是這麽棒的作品！

本來全世界的人都應該要注意到拉丁裔（西班牙語系，墨西哥裔）在今年的提名與表演中大放異彩，第一位拉丁非洲混血的得獎演員亞莉安娜狄伯斯（Ariana DeBose）在《西城故事》（West Side Story）裡演出精彩絕倫（這部重拍的經典巨作，我感覺遠勝於當年Natalie Wood與Rita Morena版本）。晚會時兩首現場演唱曲，也都是拉丁系列的絕妙演出。但一巴掌之後，又沒人去討論拉丁裔的重大崛起了

本來華裔的觀眾會希望看到媒體多討論《尚氣》（Simu Liu）劉思慕，在晚會穿著的一身紅色金扣勁裝，特別有武俠風味。還有今年幾乎所有明星的穿著都特別融合鮮艷，高雅迷人，一改往昔有些利用奇裝異服引人注目的趨向。這樣一個充滿歡樂氣息的聚會，也被一巴掌打成烏煙瘴氣，平白讓千萬觀眾失去了平靜安逸輕鬆娛樂的一晚。

最後一個思考，如果他剛好有一把槍，那會是啥狀況？

一巴掌打爛了千百人的成果，打壞了千萬人的娛樂。

然而雖然這樣子說也不大對，但還好只是一巴掌。

大家這樣想想，如果當時威爾史密斯剛好有一把槍，那麽奧斯卡會變成什麽樣子？恐怕會是不堪設想的後果。

今年轉播，看到一個主持人講錯話挨了一巴掌。明年轉播，主持人是否要帶上保鏢或防彈衣？還是因爲雙方都是名人，所以大家看看就晃過去了？

問題是，上億的人在看，上億的人在學，好像如此打打駡駡沒關係，下次誰又在晚宴上電視上講錯話，還會只是一巴掌就結束嗎？

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