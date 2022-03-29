為什麼越南河粉店名都有一個數字？不只是為了方便好記，還有關於戰爭和移民的記憶

具越南和華人血統的美國脫口秀演員黃艾莉（Ali Wong），常在表演時分享和亞裔丈夫Justin Hakuta間的趣事，在其知名單口喜劇《眼鏡蛇寶貝》（Baby Cobra）中，黃艾莉曾分享：

遇見我之前，他（指Justin Hakuta）對越南人一無所知。我們的第一次約會，他帶我去了洛杉磯西邊一家名為「Pho Show」 的餐廳。他是這麼說的：「這是正宗的越南菜，我有在Yelp上查過！」我當時想：「這不是正宗的好嗎，首先，你可以藉由名稱來判斷，因為它沒有數字。」

彷彿密碼一般，美國大多數越南河粉店名都含有數字，例如Pho 79、Pho 75、Pho 89等族繁不及備載，而究竟，越南河粉店的店名為何會以數字做結？

根據位於維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）的一間河粉店「Pho 83」的官網資料，早期在越南，當河粉從家中餐桌轉移到對外販售後，為了讓客人方便記住，店家會以房號或地址號碼作為店名，而當越南移民在越戰後輾轉來到美國後（註），許多在異鄉開設河粉店的越南人，也繼續延續著這個「Pho搭配數字」的店名傳統。

Photo Credit：吳象元 位於美國蒙大拿州大瀑布城的「Pho 10」

Photo Credit：吳象元 「Pho 10」

不過在歷經了越戰和移民洗禮後，這數字的背後已不只是單純的門牌號碼，還透露了關於戰爭和顛沛到異鄉的記憶。

曾經是西貢的大學畢業生莫妮卡，1975年越戰結束後，1977年她離開越南到了加州，為了養家活口，1986年在加州威斯敏斯特市（Westminster）開設了「Pho 86」，而在對街的另間越南餐館，便是知名的河粉店 「Pho 79」 ，其創辦人John Nguyen就曾表示，「79」代表的是他來到美國的那一年 。

Photo Credit：吳象元 位於維吉尼亞州阿靈頓的「Pho 79」

除了代表著移居異鄉的年份，在眾多河粉店中，還有代表1955年越南被分為南北越前最後一年的「Pho 54」、代表1945年日本佔領期間北越面臨飢荒的「Pho 45」 、代表1975年西貢淪陷的「Pho 75」，也有如「Pho 67」，是標誌著戰爭期間逃離越南的1967年，至於位於維州紐波特紐斯的「Pho 83」，則是因該店創辦人的雙親是在1983年移民到美國。

（位於美國維吉尼亞州阿靈頓的「Pho 75」）

當然，也非所有的河粉店名都和大時代動盪有關， 加州一間越南餐廳，為了讓客人能留下印象而取名為「Pho 555」 ，而由於數字「8」在華人和越南文化裡都是幸運數字，所以也有出現像是「Pho888」這樣的店名。

根據在《Quora》上關於「為何越南河粉店名都含有數字」的提問，一位網友Thái Lê Huy 也列舉了其它店名的意義：

Pho 24：最早一碗河粉的價格是2萬4000越南盾（約新台幣30元）。

Pho 32：住家地址32號。

Pho 24/7：營業24小時。

作為越南人的Thái Lê Huy在回答中也表示：「讓名字容易記住就是我們的傳統，而這些名字大多來自戰後時期，人們沒有受過高等教育來記住複雜的名字，他們就是將Pho的餐廳名稱與他們最容易記住的東西聯繫在一起。」

註釋：1975年西貢淪陷後，美國政府當時協助了約12萬5000名越南人赴美，主要安置在加州、德州、紐約州和華盛頓特區。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 位於河內的「Pho 10」

參考資料

延伸閱讀

核稿編輯：杜晉軒