「18歲公民權」修憲案需要965萬人投票複決，「綁不綁大選」引發藍綠再互罵雙標

*首圖為2021年12月的全國公民投票現場

立法院上周通過「18歲公民權」的修憲提案，接下來將送交全民複決，需要965萬人投票；民進黨表示希望能合併11月26日的九合一選舉，不過國民黨主席朱立倫以去年「公投綁大選」公投未通過為由，認為修憲案不該與年底大選合併舉行。民進黨立院黨團總召柯建銘昨（28）日指控國民黨，還活在公投失敗中，非真心支持修憲案，國民黨今日則反嗆，雙標的是民進黨。

立法院院會日前以109票通過18歲公民權修憲案，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權；全案公告半年後，需經公民投票複決通過才能正式生效，不過門檻極高，超過965萬張同意票才算通過，因此修憲案是否綁大選，以衝高投票率相當關鍵。

朱立倫：民進黨「公投不綁大選」自相矛盾

朱立倫日前在出席國民黨歸僑聯誼會春酒接受媒體訪問時，對於民進黨盼18歲公民權的公民複決能併年底選舉，他表示，公投不能綁大選曾是民進黨強力的主張，也是之前台灣公投的結果，現在民進黨卻又要違反公投結果，這豈不是矛盾。

朱立倫表示，去年公投結果是公投不綁大選，現在卻又可以綁一起；請民進黨先向全民解釋，過去為何強力反對公投跟大選綁在一起。他認為應該找個適當時間進行公民複決，朝野四個黨大家共同努力推動。他也說，民進黨不用一天到晚做政治算計，更不必抹黑其他政黨，既然公投不能綁大選是台灣民意的決定，就該照民意做，朝野政黨基本立場都是希望年輕人能更多參與政治，支持18歲公民權也是國民黨一致的主張。

柯建銘：公投與修憲複決完全不同

不過這番言論引發綠營反駁，柯建銘昨日就表示，公民複決的票數遠遠超過總統蔡英文在2020年總統大選所拿到的817萬票，如果沒有所有政黨一起號召國民出來投票，憲法複決案不可能通過。

柯建銘說明，公投案通過門檻，是有效同意票達全國、直轄市、縣市投票權人總數4分之1以上，即可通過；而修憲案必須要2階段同意，第1階段需要「立法委員4分之3出席」、「出席委員4分之3決議」，才能交付第2階段「公民複決」，必須「有效同意票過選舉人總額之半數」，修憲案才能真正通過。

柯建銘指出，朱立倫與國民黨所持的理由是民進黨反對「公投綁大選」，所以《憲法》的「公民複決」不能跟年底選舉一起舉辦。然而公投與修憲複決是本質完全不同的公民權行使，除了決定的事項本質上有所不同，其成案與通過的門檻更是天差地遠。

柯建銘也批評，這樣獲得全民高度支持的議題，國民黨到現在還是選擇站在民意及青年對立面，「還活在過去1218公投的困境中，沒有跟上台灣前進的腳步，要如何推動社會進步呢？」

對此，國民黨文傳會副主委林家興今天回應，民進黨3個月前不惜違反行政中立反對公投綁大選，反對理由在修憲複決的情況中都沒有任何沒變，只因門檻較高就要綁大選，「翻臉速度簡直比翻書還快」。他認為柯建銘應該先回答民眾，當初拿會造成選務混亂、選人選事應該分開這些理由反對公投綁大選，為何現在又改口；接下來推動修憲複決綁大選的過程，民進黨如何面對支持者以及去年對公投綁大選投下不同意的選民？

林家興批評，閣揆蘇貞昌曾說公投綁大選是「亂台灣、亂民主」、總統蔡英文曾說「公投跟大選分開，是要大家做決定時更理性、周延」，如今通通自打臉；說穿了就是怕修憲的門檻太高過不了，一般公投是門檻較低，如果當時公投綁大選及其他民間提案通過，會動搖民進黨的統治正當性；這種只有為政治利益算計的「假民主進步」，台灣人民早就受不了。

依據中華民國《憲法增修條文》第1條第1項規定，中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案、領土變更案，經公告半年，應於3個月內投票複決，不適用《憲法》第4條、第174條之規定。

中選會則表示，2022年地方公職人員選舉（九合一大選），經中選會第568次委員會議決議定於今年11月26日舉行投票，憲法修正案經立法院提出，中選會應於上開憲法規定期限內辦理複決投票，惟是否合併地方公職人員選舉同日舉行投票，屆時將提中選會委員會議審議決定。

行政院長蘇貞昌今天到立法院備詢前受訪時則表示，公投不能綁大選是因《公投法》有特別規定，而修憲要通過公民複決要有非常高965萬人門檻，若剛好有大選在舉行，避免重複投票，是通過比較可能的時機，不過他也強調，一切都要尊重中選會的運作與決定。

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核稿編輯：翁世航