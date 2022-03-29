高雄市率先限制外送員工時，是「變相減薪」還是「保障權益」？

高雄市政府創全國先例，提出《高雄市外送平台業者管理自治條例草案》，限制外送員每日不能工作超過12小時，另外2週內也必須有2天不能進行外送服務。

不過，對於這項新草案，外送員是否買單？《關鍵評論網》詢問幾位外送員的看法，

高雄市限制外送工時，2週內也必須有固定休假日

高雄市政府日前公布《高雄市外送平台業者管理自治條例草案》，內容除了限制外送員的每日工時，同時也規定，外送平台業者必須替外送員投保意外傷害險最低300萬元、與至少3萬元的醫療保險，而投保項目也須公開揭示，如有違反，會處新臺幣5萬元到10萬元之間的罰鍰。

《工商時報》報導，高雄市長陳其邁指出，由於外送員工時的議題已經討論很久，高雄市政府以自治條例的方式送交市議會審議。也希望能夠解決外送服務屢屢發生的職業安全、食品衛生安全、交通安群以及消費糾紛等，同時也保障外送員的勞動權。

《聯合報》報導，高雄市勞工局主秘皮忠謀也指出，究竟外送平台業者與外送員之間，是雇傭關係還是承攬制？還有是否有勞動契約從屬性等等，只能依照個案認定。因此確實需要制定強制性規定，管理外送平台，來保障外送員權益。

外送限制工時，外送員怎麼看？

然而對於高雄市政府的新草案，外送員是怎麼想？

現職西班牙文教師的Luis，過去曾擔任外送員，也曾針對外送議題拍攝Youtube影片。他告訴《關鍵評論網》，高雄市政府提出的草案不一定有辦法解決「外送員工時過長」問題。

首先，由於草案「只能針對平台」，各外送員其實仍可以在服務超過12小時之後，到另一個外送平台繼續工作，以規避法案規定，「跑滿一天想賺到的錢」。

其次是「沒有對症下藥」。Luis認為，外送員之所以想跑這麼多訂單，主因是薪資減少。他指出，在他剛開始擔任外送員時，1張訂單100元，且很容易就可以在3小時內賺到1000元。然而現在則不同，有時外送員1小時賺不到100元。外送員需要花更多時間賺到與以前相同的月薪，因而只要堅持想繼續跑外送的人，還是會想辦法以更多工時換薪資。

現職外送員的小終，則對草案持不同看法。他告訴《關鍵評論網》，其實每日工時12個小時，對他而言「是舒服的時數」。不過也會擔心收入的問題，因為若是前半段時間「單運不好」，接的訂單不多，想晚一點多接一些訂單補足收入，就無法加班補齊。另外也說，對於經濟較為拮据、有家計壓力的外送員而言，會更有壓力。

政府還能如何解決外送問題？

不過Luis認為，如果要政府介入外送的薪資，以改善工時問題，其實有難度。首先他指出，從根本來看，協助外送員，給予更為合理的薪資，才能解決這個問題。然而政府很難限制外送平台給予外送員的薪資，因為外送員不是正式員工，而是約聘制，政府如果要介入，「會很難協調」。

其次外送平台也有利潤收入的難處。Luis舉例分析，如果外送員1張單44元，外送平台抽成30至40%，那麼平台只能拿到16元，然而外送平台公司還有人事成本、水電、租金等等要支付，因而「薪水降低很合理」。而若是外送員領得少，甘願拉長時數，「政府根本管不了」。所以要透過提高的外送員的利益，以解決工時問題，恐仍然是「無解的狀態」。

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核稿編輯：楊士範