2022/03/29,
國際

乘客、船員皆100％接種疫苗，紅寶石公主號返舊金山仍傳出多人確診

乘客、船員皆100％接種疫苗，紅寶石公主號返舊金山仍傳出多人確診
紅寶石公主號2021年1月停泊在舊金山港口（Photo Credit：AP / 達志影像）

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紅寶石公主號郵輪在27日結束15天的巴拿馬運河行程，返回母港舊金山。母公司公主遊輪發出聲明，這趟航程的船組員與乘客疫苗接種率100％，確診者都是無症狀或輕症，在船上自我隔離期間由隨行的醫護團隊監護與照料。

公主郵輪旗下的紅寶石公主號郵輪27日結束15天的巴拿馬運河行程，返回母港舊金山。儘管船上乘客與船組員都已接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，依舊有多人確診，引發關注。

乘員100％接種疫苗，紅寶石公主號返舊金山傳疫情

（中央社）紅寶石公主號郵輪近日結束巴拿馬行程返回舊金山港，儘管乘客與船組員都已接種COVID-19疫苗，依舊有多人確診，引發關注。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）規定郵輪公司必須通報船上的確診病例，任何一艘郵輪有超過0.10％的乘客染疫，就達CDC調查門檻。舊金山港口要求郵輪在進港前24小時，必須通報確診人數。

紅寶石公主號郵輪在27日結束15天的巴拿馬運河行程，返回母港舊金山。母公司公主遊輪發出聲明，這趟航程的船組員與乘客疫苗接種率100％，確診者都是無症狀或輕症，在船上自我隔離期間由隨行的醫護團隊監護與照料。

紅寶石公主號上有多少乘客確診，並未對外公開。郵輪公司表示，隔離期未滿的染疫者上岸後可搭私人交通工具返家，或留在安排好的旅館隔離檢疫。

兩年前、疫情爆發之初，郵輪染疫事件曾為國際關注的新聞。2020年3月至尊公主號（Grand Princess）郵輪因傳出有乘客染疫、檢測陽性，在舊金山外海滯留多日，數千名旅客在船上隔離；在那之前，鑽石公主號（Diamond Princess）因有提前離船的乘客確診，導致全船人員返抵日本後，在橫濱港外海隔離檢疫14天。

至尊公主號郵輪遊輪
Photo Credit:AP/達志影像
至尊公主號郵輪遊輪

公主郵輪因為疫情暫停航行一年多。隨著疫苗接種率提高，美國郵輪業逐步復甦，成人搭乘時檢附疫苗接種證明是必要條件之一，但不代表搭郵輪染疫的事件就此終止。今（2022）年1月初，紅寶石公主號從舊金山到墨西哥的10天航程返港後，舊金山港口隨機檢測發現船上有25％乘客染疫。

美國目前疫情維持平穩，COVID-19的Omicron變異株的亞變種BA.2是潛在的憂慮。

CDC曾建議：不論疫苗接種狀態，都應避免搭乘遊輪旅行

自全球出現疫情以來，郵輪上爆發群聚感染的新聞一直未停過。根據《華爾街日報》，CDC在去（2021）年底曾經針對郵輪旅客發布四級旅行健康通知——這是該通知的最高級別，表明在郵輪上感染COVID-19的機率非常高，並建議不論旅客的疫苗接種狀態如何，都應該避免搭乘遊輪旅行。不過目前已經降至二級旅行健康通知

《BBC》報導，傳染病學者普遍認為，郵輪、學校、老人護理院等封閉式環境十分適合病毒滋長，因為這些地方的人經常有密切接觸。

郵輪與學校、護理院的設施不同，大量人群長時間在一個陝小的空間一起生活，共用飲食、梳洗、洗手間等設施，令病毒更容易傳播。澳洲國立大學傳染病學專家森納那亞克（Sanjaya Senanayake）認為，郵輪通常搭載來自衛生程度不同的國家，令病毒更容易傳播。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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